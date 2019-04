Kein Freibad zum Nulltarif im Landkreis

Mehr Kinder ins Wasser locken und zum Schwimmen animieren: Dieses Ziel hat die Landeshauptstadt München ausgegeben – und deshalb ist ab 1. Mai der Eintritt in sämtliche städtische Freibäder für alle unter 18 Jahren kostenlos. Das wiederum bringt die Freibad-Betreiber im Münchner Umland ins Grübeln, allen voran jene im Landkreis.

Landkreis – Denn es könnte ja sein, dass die Jugend künftig im nahen Münchner Gratis-Wasser planscht und die kostenpflichtigen Freibäder wie in Unterhaching, Furth oder Haar links liegen lässt.

„Wenn unser großer Nachbar mit so etwas vorprescht, setzt er die Gemeinden rund herum unter Zugzwang“, bestätigt Unterhachings Rathaus-Sprecher Simon Hötzl. Der nächstgelegene Gratis-Konkurrent des dortigen Freibads, das Münchner Michaelibad, ist gut 25 Minuten Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Drei Euro Eintritt verlangt die Gemeinde von Sechs- bis 21-Jährigen. Doch leere Becken sind es nicht, die die Unterhachinger umtreiben: „Wir haben keine Angst davor, dass die Jugendlichen nach München abwandern“, sagt Hötzl. 6000 bis 7000 Badegäste an Spitzentagen seien Beweis genug für die Treue Menschen in der Region zum Unterhachinger Bad.

Thema im Unterhachinger Gemeinderat

Trotzdem: Das Gratis-Schwimmen für Jugendliche werde demnächst im Gemeinderat Thema sein, kündigt der Rathaus-Sprecher an. Nicht alle Schulen in der Kommune böten flächendeckenden Schwimmunterricht an, obwohl die Klassen bereits seit 2014 freien Eintritt ins Freibad hätten. Denn oft fehlt es an entsprechend ausgebildeten Lehrern. Eine Forsa-Umfrage 2017 hat ergeben, dass bundesweit unter den heute 14- bis 29-Jährigen nur jeder Dritte in der Grundschule Schwimmunterricht bekam. Das hehre Ziel, die Unter-18-Jährigen stattdessen über ein Gratis-Angebot ins Wasser zu locken, würde aber kosten: 80 000 bis 90 000 Euro, schätzt Unterhachings Stadtkämmerei.

Haar braucht die Einnahmen

Mit 50 000 Euro Mehrkosten rechnet das Rathaus Haar für ein entsprechendes Angebot. Doch Pläne, mit München gleichzuziehen, verfolge die Gemeinde derzeit nicht, sagt Sprecherin Ute Dechent. „Das ist eine Entscheidung des Gemeinderats“, sagt sie. Aus Sicht der Verwaltung sei das Haarer Freibad durch seine Nähe und sein Angebot attraktiv genug, um die drei Euro Eintritt für Jugendliche zu rechtfertigen. Zumal es für die Pfingst- und Sommerferien den Ferienpass gebe, eine „Freibad-Flatrate“ gewissermaßen, die ab 14 zehn Euro kostet, für Jüngere 14 Euro, aber dafür auch noch ein MVV-Ferienticket beinhaltet. Kinder aus bedürftigen Familien bekämen den Ferienpass gratis. “Unsere Bezuschussung funktioniert gezielter“, sagt die Sprecherin. „Wir setzen auf die Einnahmen, um die Qualität beizubehalten.“

Außerdem, findet Dechent, könne ein Gratis-Freibad nicht als Ersatz für den Schwimmunterricht herhalten. Auch in Haar bekämen den mangels Personal nicht alle Kinder Schwimmunterricht. „Da ist das Kultusministerium gefragt“, sagt sie.

Münchner kommen extra ins Further Bad - trotz Eintritt

Martina Kern, Vereinsvorsitzende der „Freunde Further Bad“, der das ungechlorte Naturbad bei Oberhaching betreibt, sieht das Gratis-Konzept ebenfalls skeptisch. „Damit lernen die Kinder nicht automatisch schwimmen“, sagt sie. „Und wir sind auf die Einnahmen angewiesen.“ Ohnehin sei es eher so, dass so mancher Münchner die Ruhe und familiäre Atmosphäre im Further Bad suche. Und die Jugendlichen, die nicht ohnehin eine Familienkarte von zuhause mitbrächten, könnten die zwei Euro Eintritt gut berappen. „Dafür können sie nach der Schule mit dem Radl herfahren“, sagt Kern.

Übrigens ist Oberhaching eine der wenigen Kommunen, die laut Rathaus flächendeckenden Schwimmunterricht für ihre Grundschüler anbieten kann – der nahen Sportschule sei Dank.