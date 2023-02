Dicke Luft in Unterhaching: „Ich vermisse eine gewisse Heimatliebe“

Von: Martin Becker

„Es fehlt an einer Kultur der Wertschätzung“: Dass Unterhaching sparen muss, ist Korbinian Rausch klar, aber nicht nur auf Kosten der Vereine und Ehrenamtlichen. in Unterhaching passiert erst dann was, wenn die Hütte richtig brennt. Korbinian Rausch © Martin Becker

Vor der Unterhachinger Gemeinderatssitzung am 15. März äußert der CSU-Fraktionsvorsitzende in einem Interview seinen Unmut. Tenor: „Die Hütte brennt!“

Unterhaching – Haushaltssperre bis Ende 2022, eine nach wie vor angespannte Finanzlage: Unterhaching steckt vor der Haushaltsdebatte im Gemeinderat am 15. Februar in der wohl prekärsten Lage seit Jahren. Eine Situation, die dem Fraktionsvorsitzenden der CSU, Korbinian Rausch (30), gewaltige Sorgen macht, wie er im Interview mit dem Münchner Merkur verrät.

Welche Befürchtungen haben Sie?

Wir steuern in eine falsche Richtung und verabschieden uns von Dingen, die Unterhaching jahrzehntelang ausgemacht haben. Unterhaching war immer geprägt von einem starken sozialen Miteinander, von Tradition gepaart mit Modernität und einer Vorreiterrolle: wie bei der ersten verkehrsberuhigten Zone Deutschlands, bei der Schließung des Militärflughafens Neubiberg als Voraussetzung für den Bau des Landschaftsparks, bei der Geothermie. Jetzt befinden wir uns in einer Abwärtsspirale, seit Jahren schon sehe ich sehr wenig Innovation.

Was müsste geschehen?

Endlich wieder gestalten statt nur verwalten – das klingt nach abgedroschener Phrase, aber genau darauf kommt es jetzt an.

Aber viele Bürger sagen: Es läuft doch.

Es läuft so lange, bis es nicht mehr läuft – dann kommt das böse Erwachen. Wie vor ein paar Jahren bei den Kindergärten, als plötzlich frustrierte Eltern in Schlangen vorm Rathaus standen. Die Bürger sehen die Probleme erst, wenn sie an die Oberfläche treten. Aufgabe der Kommunalpolitik ist es, dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Doch in Unterhaching passiert erst dann was, wenn die Hütte richtig brennt.

Brennt die Hütte?

Absolut, sie brennt! Im Gemeinderat stehen wir bei der Haushaltsberatung vor den Fragen: Sperren wir Freibad, Musikschule oder Volkshochschule zu? Das sind heute die Kernelemente einer lebendigen Gemeinde, ich vermisse bei dieser Debatte eine gewisse Heimatliebe. Natürlich muss gespart werden – aber wie und wo? Fünf Prozent bei der Verwaltung, 40 Prozent bei den Vereinen: Das klafft eklatant auseinander. Hier fallen Standortfaktoren weg, die Unterhaching lebenswert machen.

Was fordern Sie?

Wenn man diese ehrenamtlichen Strukturen, die über Jahrzehnte entstanden sind, jetzt per Handstrich zerstört, wird es eine Mammutaufgabe, diese wieder aufzubauen. Deshalb müssen die Sparmaßnahmen sozial verträglich umgesetzt werden und nicht so radikal.

Werden die Vereine zu wenig gewürdigt?

Das Miteinander wurde auf ein Minimum heruntergefahren, die Vereine werden teils sogar gegeneinander ausgespielt. Das führt zu einem riesigen Identitätsverlust. Es fehlt an einer Kultur der Wertschätzung. Dass wir uns den Neujahrsempfang sparen, ist mir unverständlich – mehr denn je, ob wegen Pandemie oder Ukrainekrieg, gäbe es Grund, den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz zu danken. Da wird an der völlig falschen Stelle gespart.

Woran liegt es, dass bei der Gewerbesteuer plötzlich ein Loch von zwölf Millionen Euro klafft?

Bis vor 20 Jahren stand Unterhaching im Landkreis immer im oberen Bereich der Steuereinnahmen, aber jetzt laufen uns die Firmen davon, wir sind im unteren Mittelfeld gelandet. Das zeigt, trotz an sich toller Standortfaktoren, die aber schlecht kommuniziert werden: Unterhaching hat im Vergleich an Attraktivität eingebüßt.

Aber Strabag verlagert doch beispielsweise seine Direktion nach Unterhaching?

Ja, Strabag kommt – aber wer ist alles gegangen oder befindet sich im Prozess des Gehens? Allein Sport-Scheck hatte ein Vielfaches an Mitarbeitern wie Strabag. Wir befinden uns nach wie vor im Abstieg.

Warum?

Das liegt am Quartalsdenken, an fehlender Weitsicht. In Unterhaching gibt es seit Langem keine größere Gewerbeansiedlung mehr. Und die kleinen fehlen ganz. In Ottobrunn ist das ganz anders, da wird die Last auf viele unterschiedliche Zweige verteilt – wir indes haben uns viel zu lange auf wenige große Gewerbesteuerzahler versteift und uns zu wenig um die kleinen gekümmert, stattdessen haben wir uns damit beschäftigt, die teuerste Liegewiese Deutschlands zu kaufen, was in letzter Minute abgelehnt wurde.

Jetzt soll ja endlich ein Handwerkerhof gebaut werden.

Genau, eine CSU-Forderung seit anno domini, von anderen Parteien ebenso aufgegriffen. Aber es geht im Schneckentempo voran – das fühlt sich an, als würde man einen schlecht geölten Eisenbahnwaggon schieben, wenn man für diesen Handwerkerhof kämpft. Und wie viele Handwerker sind schon gegangen!

Glauben Sie, Unterhaching bekommt noch die Kurve?

Es geht immer weiter. Die Frage ist, mit wie viel Kollateralschäden. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, dass es perspektivisch besser wird. Dass nun womöglich die Gewerbesteuer erhöht werden soll: Ist das wirklich sinnvoll? Nach zwei Jahren Pandemie pfeifen viele kleine Betriebe aus dem letzten Loch – wie will man da jetzt noch was rauspressen, wie sollen die Firmen das zahlen? Es ist nicht nachhaltig, denjenigen auszuquetschen, der schon am Boden liegt. Wir müssen die stärken, die noch hier sind, und Neue für Unterhaching begeistern.

Dass Unterhaching sich die Butterbrezn für Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen spart, dürfte die Kasse kaum entlasten.

Ja, und dieses diffuse Beispiel zeigt, warum uns Gemeinderäten das Vertrauen ins Zahlenwerk fehlt. 20 000 Euro kostet angeblich pro Jahr die Sitzungsverpflegung – wenn man das überschlägt auf vier Sitzungen monatlich, müsste jeder Gemeinderat 13 Brezn pro Sitzung essen – in der Realität ist es eine. Wie kann man sich um den Faktor zehn verrechnen? Das Zahlenverständnis im Rathaus ist mir schleierhaft.

Besteht da eine unsichtbare Front im Gemeinderat?

Die sehe ich – aber gar nicht so sehr zwischen den Parteien. Sondern zwischen dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Inklusive seiner eigenen Fraktion – da kriselt und bröckelt es massiv. Kooperation ist offensichtlich nicht gewünscht, obwohl es viele kompetente Leute im Gemeinderat gibt. Doch alle 30, die da sitzen, werden vom Bürgermeister nicht ausreichend ernst genommen. Es herrscht ein Gegeneinander statt ein Miteinander.

Was ist Ihr Wunsch für einen konstruktiveren Umgang?

Wir bräuchten mehr Feedback und Kommunikation, bekommen aber keine Updates: Wo stehen wir bei Projekten? Ich würde mir eine Antrags-Ampel wünschen wie bei der Landeshauptstadt München. Und: Im Rathaus mit seinen eingefahrenen Strukturen muss es eine Aufgabenkritik geben. Wer tut was, sind die Prozesse effizient?

Das sind sie also nicht?

Was ich in Frage stellen: Werden die Rathaus-Mitarbeiter befähigt, ihre wertvolle Zeit und hohe Fachkompetenz optimal zu nutzen? Meine Antwort lautet: zum Teil nein.

Ein Beispiel?

Die Sache mit dem ehemaligen Sport-Scheck-Gebäude. Bis Juli war laut Bürgermeister finanziell alles bombenfest – und deshalb wollte die Gemeinde im Juli für einen erheblichen zweistelligen Millionenbetrag dieses Gebäude als neues „Rathaus Plus“ kaufen und umbauen, obwohl es für diese Idee gar keine demokratische Mehrheit gab. Mit dieser Planung war die halbe Belegschaft, so unser Eindruck ein bis zwei Monate lang beschäftigt. Das ist reine Ressourcenverschwendung. Ein anderes Beispiel ist die Grund- und Mittelschule am Sportpark.

Was ist mit der?

Die war von vornherein zu klein geplant, gegen die Überzeugung der CSU – jetzt bauen wir einen vergleichsweise kleinen Anbau, der die Hälfte kostet vom ursprünglichen Gesamtpreis der Schule und massive Ressourcen im Rathaus bindet. Das ist einfach eine Fehlplanung. Es fehlt die Weitsicht in der Planung – ein eklatantes Problem in Unterhaching. Ebenso beim Hochwasserschutz: Wir werden hier keine Fluten wie im Ahrtal bekommen, aber die Unterspülung des Hachinger Bachs ist real. Zu warten, bis etwas passiert: Das ist keine gute Politik. Neubiberg denkt an eine eigene Lösung beim Hochwasserschutz, dabei heißt es „Hachinger Bach“ – da können wir uns doch nicht einfach raushalten! Genau diese Bräsigkeit moniere ich.

Zuviel Flickschusterei, man handelt sich nur kurzfristig von Baustelle zu Baustelle?

Der Gemeinderat kommt sich vor wie ein Oktopus mit acht Feuerlöschern, der hier und da die Brände löscht, aber überhaupt nicht merkt, wie er von der Feuerwalze überrollt wird. Es wird nicht zielgerichtet in die Zukunft geschaut: Was kann ich tun, damit nicht dauernd Feuer ausbrechen?

Man müsste früher gegensteuern?

Nein, sondern richtig steuern – man muss die Lösungen schaffen, bevor die Probleme kommen. Das wäre gute Politik. Aber ich fürchte, es wird die nächsten Jahre so weitergehen, denn ich sehe keinen Tatendrang, keine kreative Begeisterung oder Visionen, sondern nur ganz viel Verängstigung und Müdigkeit.

Zum Abschluss eine „überregionale Frage“. Sie selbst haben in Unterhaching das Projekt Klimaneutralität 2030 forciert - wie stehen Sie zu Klima-Aktivisten, die sich auf Straßen festkleben?

Ich lehne diese Form des Aktivismus kategorisch ab, lade aber jeden herzlich ein, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren, denn da wird wirklich etwas bewegt. Allein der durch uns angestoßene Vollausbau der Geothermie sichert die Wärmeversorgung und spart reale Emissionen, ein Mehrwert für alle. Doch es ist wahnsinnig anstrengend und zeitaufwendig, jeden Monat sechs, sieben Abende zu opfern und Hunderte Seiten an Unterlagen zu lesen. Aber nur so gibt es Fortschritt – die einfachen Lösungen sind selten die besten. Nur kleben, das ist zu billig. .