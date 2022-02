Interviewer für Zensus gesucht

Volkszählung im Landkreis

Von Doris Richter schließen

Heuer findet in ganz Deutschland wieder ein Zensus statt. Ab dem 15. Mai werden bei dieser Volkszählung Haushalte befragt. Hierfür sucht der Landkreis freiwillige Helfer.

Landkreis - Für den Zensus werden unter anderem Daten zur Demografie, dem Alter, Geschlecht oder der Staatsbürgerschaft erhoben. Sie gewähren auch Aufschluss über die Wohn- und Wohnungssituation, wie die durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand oder Eigentümerquote. Bei der Erhebung, Verarbeitung und Auswertung dieser Daten hat der Datenschutz höchste Priorität. Die gesammelten Daten haben Einfluss auf Bereiche wie Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt. Damit verlässliche Entscheidungen getroffen werden können, ist es wichtig, dass diese Daten regelmäßig erhoben werden.

Für die Durchführung sucht der Landkreis Helfer, die als Interviewer an dieser Haushaltsbefragung mitwirken. Für das ehrenamtliche Engagement bekommt man eine großzügige steuerfreie Aufwandsentschädigung von 600 bis 900 Euro. Voraussetzung ist, dass die Freiwilligen zum Stichtag 15. Mai volljährig sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Tätigkeit umfasst das Befragen von rund 100 Haushalten. Eine Befragung nimmt etwa 15 Minuten Zeit in Anspruch. Mit dem Beginn am 15. Mai 2022 dauern die Erhebungen etwa vier Wochen lang. Ende März/Anfang April nehmen die Interviewer zur Vorbereitung auf ihre Aufgabe an einer eintägigen Schulung teil. Abgesehen von wenigen Pflichtterminen können sie sich die Zeit für die Interviews frei einteilen. Auch das Einsatzgebiet liegt in der Regel wohnortnah und kann individuell abgestimmt werden.

Wer Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann sich online bei der Erhebungsstelle per Mail an Bewerbung-EHB@lra-m.bayern.de melden. Als Angaben werden Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse benötigt. Weiter Infos zum Zensus 2022 sowie zur Bewerbung gibt es unter https://www.landkreis-muenchen.de/zensus-2022/.