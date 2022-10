Gekrächze in Unterhaching: Jagd auf Saatkrähen

Von: Martin Becker

Unterhachings Vögel: Krähen stehen auf einem Acker in der Nähe der Unterhachinger Sportarena. © Marc Oliver Schreib

Ein Vorstoß des Landtags könnte dem Gekrächze in Unterhaching bald ein Ende bereiten.

Unterhaching – So ein Zufall. Der Gedanke, den Peter Hupfauer (FDP) im Unterhachinger Gemeinderat formulierte, hat sich wenige Tage später im Bayerischen Landtag konkretisiert. Das Ziel: eine Änderung des Schutzstatus von Saatkrähen, um diese Vögel dort, wo sie Anwohner mit ihrem Gekrächze zur Verzweiflung bringen, bejagen zu dürfen.

„Täuscht der Eindruck, oder hat in Unterhaching die Lärmbelästigung durch Saatkrähen zugenommen?“, wollte Peter Hupfauer also im Gemeinderat wissen. Rathaus-Sprecher Simon Hötzl konnte dazu prompt konkrete Zahlen präsentieren: „Subjektiv mag der Eindruck entstanden sein, dass die Population an Saatkrähen im Unterhachinger Gemeindegebiet zugenommen hat – aber objektiv ist das nicht der Fall.“ Dies habe die Saatkrähenzählung 2022 ergeben.

292 Nester wurden heuer in Unterhaching gezählt, zwölf weniger als im vergangenen Jahr. Erledigt hat sich das Problem damit aber nicht. So kam es zwar zu zwei genehmigten Vergrämungsmaßnahmen, der Erfolg hält sich aber in Grenzen. In der Schmorellstraße führten Nestentnahme und das Stören bei der Brut dazu, dass die Saatkrähen in die nähere Umgebung Richtung Freibad auswichen.

Am Schrenkhof war die Vergrämung erfolgreich bis auf drei Nester bei der Kirche – aber auch hier sind die Vögel lediglich umgezogen, vermutlich Richtung Badstraße. Und ein neuer Standort hat sich im Bereich der Biberger Straße 6 – 10 etabliert mit neun Nestern.

Weitere aktuelle Brutgebiete der Saatkrähen sind Fasanenstraße/Bussardstraße (38 Nester), Utzweg/Hauptstraße/Biberger Straße (20), Ottobrunner Straße/Schrenkhof (7), Badstraße/Marianne-Gamperl-Weg (31), der Friedhof (74) sowie als Schwerpunkt der Bereich Schmorellstraße/Grünauer Allee/Goerdeler Straße/Grafstraße mit insgesamt 122 Nestern.

Aufgelöste Brutbäume registrierte die Gemeinde am Südrand des Ortsparks (kein Nestbau mehr seit 2020) und in der Jahnstraße (Baumfällung nach Sturm). „Insgesamt ist die Anzahl der Saatkrähen in der Gemeinde geringfügig zurückgegangen. Das Hauptbrutgebiet ist beim Schwimmbad Unterhaching“, heißt es dazu im Abschlussbericht der zuständigen Sachbearbeiterin im Rathaus, Cornelia Schütz.

„Ich habe volles Verständnis für jeden, der sich von den Saatkrähen gestört fühlt“, sagte Hötzl. „Aber mehr können und dürfen wir wegen der bestehenden Rechtslage nicht tun.“

Genau an diesem Punkt setzte Peter Hupfauer an: „Warum ändert man nicht die Rechtslage?“, regte der FDP-Mann im Gemeinderat an. Bei aller Liebe zum Tier- und Naturschutz: Wenn sich daraus eine Plage für die Menschen entwickele, müsse man möglicherweise umdenken und Gesetze ändern, lautete sein Vorschlag.

Und siehe da, genau das soll jetzt passieren: Im Bayerischen Landtag haben Anfang Oktober 22 Abgeordnete der Freien Wähler und 15 der CSU einen gemeinsamen Antrag (Drucksache 18/24325) gestellt unter dem Titel „Herabstufung des Schutzstatus der Saatkrähe“.

Darin heißt es wörtlich: „Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich mittels einer Bundesratsinitiative für eine Herabstufung des Schutzstatus der Saatkrähe einzusetzen. Hierbei soll auf europäischer Ebene darauf hingewirkt werden, dass die Saatkrähe auch für Deutschland in die Liste der jagdbaren Arten aufgenommen wird und somit bejagt werden kann.“

Also nicht mehr nur ein bisschen mit Neststörungen vergrämen, sondern richtig Jagd machen auf Saatkrähen – das wäre eine markante Wende. In ihrer Begründung verweisen die Landtags-Fraktionen von Freien Wählern und CSU darauf, dass die Saatkrähenpopulation in Deutschland seit Jahren kontinuierlich steige, sich alle vier Jahre verdoppele und in einzelnen Kolonien mit 1000 Brutpaaren eine Größenordnung erreicht habe, „die zwangsläufig zu Konflikten führt“. Schon jetzt seien die Populationen „in einem solchen Ausmaß angewachsen, dass sie jährlich steigende Schäden in der Landwirtschaft verursachen“.

Fazit der Landtags-Offensive: „Die Population hat sich in den letzten Jahren – aus Sicht des Artenschutzes erfreulicherweise – so entwickelt, dass ein besonderer Schutz nicht mehr notwendig ist.“

In Unterhaching – und auch in anderen vom Saatkrähen-Lärm betroffenen Kommunen wie Ottobrunn oder Unterschleißheim – beobachten sie die Landtags-Initiative mit großem Interesse. „Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt Herbst“, sagt der Unterhachinger Rathaus-Sprecher Simon Hötzl. „Zur Brutzeit im Frühjahr wird sich der Lärm wieder potenzieren.“ Aber als Kommune sei man in puncto Maßnahmen an die Rechtslage gebunden. Wie diese Abwägung zwischen Tier- und Lärmschutz sich entwickelt: Darauf gespannt schauen Anwohner wie Vogelschützer gleichermaßen.