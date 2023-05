„Es fällt mir schwer, aufzuhören“: Beliebter Optiker sperrt nach 44 Jahren zu

Mit 72 Jahren ist es für Optiker Karl Roth an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen. Einen Nachfolger hat er nicht gefunden. © LIDWINA MROSCZOK

Der Optiker Karl Roth schließt schweren Herzens nach 44 Jahren sein Geschäft in Unterhaching.

Unterhaching – Nach 44 Jahren schließt Optiker Karl Roth sein Brillenstudio in der Von-Stauffenberg-Straße in Unterhaching. Der letzte Monat des Geschäftsbetriebes wird voraussichtlich Juli sein. Gründe für die Schließung sind Roths Gesundheit und sein Alter. „Es fällt mir sehr schwer, aufzuhören,“ sagt der 72-Jährige. „Aber meine Frau und ich haben beschlossen, dass es an der Zeit ist.“

Aktuell ist er noch auf der Suche nach einem Nachfolger, jedoch sieht die Lage eher schlecht aus. Die Stammkunden der letzten drei Jahre hat Karl Roth bereits mit einem Abschiedsschreiben persönlich informiert. Viele haben ihm bereits mitgeteilt, wie traurig sie über die Neuigkeiten sind.

Viele Stammkunden hielten ihm die Treue

Schon seit Juli 1979 besteht das Brillenstudio. Erst 2019 feierte der Augenoptiker das 40-jährige Bestehen seines Geschäfts. Über die Jahre hinweg hat der Optikermeister viele Stammkunden gewonnen und mit diesen auch persönliche Beziehungen aufgebaut. Einige davon hat er bei ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel bei der Feuerwehr, kennengelernt.

Schon Ende der 80er Jahre war das Optik-Geschäft von Karl Roth eine feste Größe: Hier sind Veronica und Karl Roth sowie die Mitarbeiterinnen Ulrike Hassel und Claudia Doppke (v.l.) bei einer Gewerbeausstellung im Jahr 1989. © Repro: LIDWINA MROSCZOK

Eine „Lauflage“ hat das Brillengeschäft nie erreicht. Es lebt vor allem von besagten Stammkunden, die laut Roth über die Jahre hinweg stets loyal gewesen seien. Und das mit gutem Grund: Bei Karl Roth bekommt man „alles aus einer Hand“, wie er zu sagen pflegt. Von der Augenuntersuchung, über die Augenglasbestimmung bis hin zur Anfertigung der Brille betreut der Experte seine Kunden bei jedem Schritt.

Die Arbeit hat ihm immer Spaß gemacht

Der Laden selbst verbreitet nach wie vor den Charme der 70er Jahre, bietet aber dennoch moderne Geräte zur Bestimmung der Sehstärke und Brillenanpassung. Die Leidenschaft des Optikermeisters hat nie abgenommen. „Die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht,“ sagt Karl Roth. Nach der Schließung wird er sich nun mehr seinen anderen beiden Interessen zuwenden: Literatur und Oper.

