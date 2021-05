Viele Zweitimpfungen für die kommenden Wochen geplant

Impffortschritt im Landkreis

von Doris Richter schließen

Wann werde ich endlich geimpft? Diese Frage treibt mittlerweile viele Landkreis-Bewohner um. Das größte Problem: Es mangelt an Impfstoff.

Fast jeder kennt jemanden gleichen Alters oder gleicher Priorisierungsstufe, der schon eine Einladung vom Impfzentrum bekommen hat, während er selbst noch darauf wartet. Und während der eine Glück bei seinem Hausarzt hatte, landet der andere dort auf der mittlerweile langen Warteliste ganz unten. Das Problem: Die Menge an Impfstoff wird nicht mehr. Wann sich das ändert, da wagte auch Landrat Christoph Göbel (CSU) bei einem Pressegespräch am Donnerstag keine Prognose. „Auf die Menge der Impfstofflieferung haben wir keinen Einfluss.“ Die Verteilung an die Landkreise orientiere sich an der jeweiligen Einwohnerzahl. „Es wird auf jeden Fall alles verimpft, was wir bekommen. Da bleibt nichts liegen.“

10 332 Impfdosen für Erst- und Zweitimpfungen

In dieser Woche hat der Landkreis 10 332 Impfdosen für Erst- und Zweitimpfungen erhalten. Kommende Woche sind es 9720. Bis zum Donnerstag fanden seit Beginn 156 698 Impfungen statt, 24 039 davon in der vergangenen Woche. 121 811 Bürger sind mittlerweile geimpft, davon haben 34 887 den vollen Impfschutz. 37 353 Impfungen fanden bei den Hausärzten statt. Der Landkreis hat rund 350 000 Einwohner.

In den Impfzentren ist man laut Göbel schon mitten in der Priorisierungsgruppe drei. „Hier wird schon fleißig geimpft.“ Auch wenn es nach wie vor noch Menschen in der Priorisierungsgruppe 2 gibt. Das seien nach den Sonderimpfterminen zwischen Mutter- und Vatertag laut Göbel schon deutlich weniger. Zudem wisse man nicht, wie viele, die noch in dieser Gruppe registriert sind, vielleicht schon eine Impfung beim Hausarzt bekommen haben, ihr Konto bei Bayimco jedoch nicht gelöscht haben.

38 000 Bürger in Prio-3-Gruppe registriert

In der Priorisierungsgruppe drei haben sich rund 38 000 Landkreis-Bürger über das Impfportal registriert. Wie viele demnächst eine Einladung zur Erstimpfung bekommen, ist unklar. Denn: In den kommenden zwei bis drei Wochen müssen in den Impfzentren vor allem Zweitimpfungen durchgeführt werden. Um das Tempo zu beschleunigen, will Göbel noch mehr Ärzte fürs Impfen gewinnen. „Je mehr Ärzte Impfstoff bestellen, umso mehr kann geimpft werden.“ Durch den Wegfall der Priorisierung in den Arztpraxen ab kommender Woche, hofft er, „dass noch mehr mitmachen“. Indes sind einige Hausärzte verärgert, weil sie zwar gerne impfen würden, aber kaum Impfstoff bekommen (siehe Kasten).

Das Corona-Infektionsgeschehen ist laut Göbel relativ stabil. Drei bestätigte Fälle der südafrikanischen Variante seien in einem Betrieb im Landkreis aufgetaucht, die Lage aber unter Kontrolle. Auch die Softwareumstellung im Landratsamt verlaufe bisher „weitestgehend problemlos“, weshalb man mit belastbaren Zahlen rechnen dürfe.