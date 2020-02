JU-Chef sauer: Domain-Affäre spaltet Unterhachinger CSU

Der Ärger um die gekaperten Webseiten der politischen Konkurrenz schlägt hohe Wellen. Der Vorsitzende der JU ist stinksauer und es gab bereits einen Parteiaustritt.

Ob Renate Fichtinger im Nachhinein den Reset-Knopf sucht, am liebsten alles nochmal auf Null stellen möchte? Der „digitale Streich“, wie sie das „Domain-Grabbing“ von Namens-Webseiten der politischen Konkurrenz nannte , fliegt der Unterhachinger CSU-Bürgermeisterkandidatin jetzt nämlich wie ein Bumerang um die Ohren. Dass Renate Fichtinger die Verantwortung dafür der Jungen Union zuschob, löste dort gewaltige Empörung aus und führte sogar zu einem Parteiaustritt. Der Vorsitzende der JU Unterhaching, Lorenz Kroll, wehrt sich gegen die Unterstellungen – der 23-Jährige belastet die Bürgermeisterkandidatin und den CSU-Ortsverband mit deutlichen Worten.

„Klare Lüge und Falschaussage“

„Es entspricht in keinem Fall der Wahrheit, dass die JU Unterhaching hinter dem ,Domain-Grabbing‘ steckt“, beteuert Lorenz Kroll gegenüber dem Münchner Merkur. Die Aktion gehe „auf das alleinige Handeln“ von Korbinian Rausch, JU-Vize und Mitglied des Gemeinderats, zurück. Dass Rausch und Fichtinger versucht hätten, die Sündenbock-Rolle der strittigen Aktion der JU insgesamt zuzuschreiben, sei „eine klare Lüge und Falschaussage“.

Laut Kroll kam die justiziable Idee, Namens-Webseiten von Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) und Grünen-Kandidat Armin Konetschny auf Renate Fichtinger umzuleiten, eben nicht „von der JU“. Im Gegenteil, eine Woche vor der Aktion habe Korbinian Rausch den „digitalen Scherz“ in einer CSU-internen WhatsApp-Gruppe angekündigt. „Ich dachte, jetzt spinnen sie“, sagt Lorenz Kroll. Er habe sofort nach Gerichtsurteilen geforscht, sogar Klagen der CSU gegen Namensrechtsverletzungen gefunden und Renate Fichtinger sowie den neuen CSU-Ortsvorsitzenden Klaus Weidlich eindringlich vor dem „Domain-Grabbing“ gewarnt. Fichtinger habe trotzdem ihr Okay gegeben, die Aktion wurde durchgeführt – und nach einem Sturm der Kritik schob man kurzerhand der JU die Verantwortung zu.

Die JU als Sündenbock

„Dass Fehler von Einzelpersonen auf die JU abgerollt werden und die JU als Sündenbock herhalten soll, ist für mich ein tiefer Vertrauensbruch zwischen dem CSU-Ortsverband und der JU Unterhaching“, sagt Lorenz Kroll. Von Korbinian Rausch fordert er „persönliche Konsequenzen“ in Form einer „öffentlichen Richtigstellung“.

Auch die Position von Rausch im Gemeinderat würde dann wackeln. „Wenn sich herausstellt, dass er dahintersteckt, erwarte ich seinen sofortigen Rücktritt aus dem Gemeinderat, denn die Basis für ein vertrauensvolles Miteinander ist zerstört“, sagt Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD).

Schon ein Parteiaustritt

Die Internet-Aktion hat bei Julia Bernhard, bis dato Beisitzerin im JU-Vorstand, sogar zu „Fragezeichen auf Arbeitgeberseite“ geführt – sie arbeitet als Juristin in einer Kanzlei. „Ich distanziere mich vollumfänglich von dieser nicht nur rechtlich äußerst bedenklichen, sondern auch peinlichen und scharf zu kritisierenden Aktion“, sagt Julia Bernhard. Dass das Ganze komplett hinter ihrem Rücken stattgefunden habe sei „für mich als Juristin sehr beschämend“. Für JU und CSU Unterhaching sieht sie „einen massiven Schaden“. Zu tun haben mag sie damit nichts mehr: Julia Bernhard erklärte am Wochenende ihren Austritt aus JU und CSU. Lorenz Kroll indes kündigte an, als JU-Vorsitzender weitermachen zu wollen: „Ich lasse mich nicht verbiegen.“