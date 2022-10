Kater Bobby tagelang verschwunden - Dank moderner Technik ist er nun zurück

Von: Martin Becker

Teilen

Gesucht: Auch mit Flugblättern suchte das Ehepaar Catalano nach Kater Bobby. © Becker/Privat

Das Wichtigste vorweg: Kater Bobby ist putzmunter. Der kleine Reißaus tigerte auf vier Pfoten durch den Münchner Süden – nur dank moderner Technik konnte er nun geortet und eingefangen werden.

Unterhaching - Dass Bobby, gut ein Jahr alt, gern mal ausbüchst, ist nicht ganz neu. Den Vorbesitzern ist das im Dezember 2021 passiert. Mittels einer Lebendfalle, wie Jäger sie benutzen, bekamen sie den Kater damals zurück. Auch die neuen Besitzer Sandro Catalano (44) und seine Frau Michaela (42), schwebten schon in großer Sorge – vor gerade mal zwei Wochen gab es drei Tage lang keine Spur von Bobby, bis er unweit von seinem Zuhause auf Zuruf wieder auftauchte.

Landkreis München: Kater Bobby verschwunden - GPS-Transponder spürt ihn auf

Der rotbraun getigerte Streuner hatte sich in eine Tiefgarage des Unterhachinger Wohngebiets Stumpfwiese verirrt. „Das war der Anlass, dass wir ihm ein Halsband mit einem sogenannten Airtag gekauft haben“, berichtet Sandro Catalano. Dieser kleine GPS-Transponder von Apple verbindet sich per Bluetooth mit Smartphones in der Umgebung, auf einer App kann die Position genau lokalisiert werden. Diese Airtags wurden eigentlich konzipiert, um sie am Schlüsselbund oder der Brieftasche zu befestigen, damit man Gegenstände, die versehentlich verlegt wurden, rasch wiederfindet.

Gefunden: Ausschnitt aus der Handy-Anzeige. © Becker/privat

Doch schnell stellte sich heraus, dass diese kleinen Dinger mit gerade mal elf Gramm Gewicht und gut drei Zentimetern Durchmesser zu mehr taugen: Für Hunde und Katzen entwickelte die Industrie passgenaue Airtag-Halsbänder. So eines trug der getigerte Ausreißer. „Wo ist Bobby?“, lautete also die Suchaufgabe auf dem iPhone. Und siehe da, die App zeigte einen Standort an: in der Zeppelinstraße im Gewerbepark Süd in Gilching, Luftlinie 25 Kilometer von Unterhaching entfernt. Als Sandro Catalano, der in der lokalen Facebookgruppe „Unterhachinger Dorfgeflüster“ einen Suchaufruf gestartet hatte, als Zwischenstand die Sache mit Gilching postete, ploppten im Netz prompt dunkle Theorien auf.

Katze verschwunden: Smartphone-App zeigt Standort an - „Bobby lebt!“

Dass in Unterhaching schon öfters Katzen verschwunden seien, besonders solche mit rotbraunem Fell – jemand wollte sogar einen „dubiosen Mann“ beobachtet haben. Waren also Katzendiebe am Werk? „Nein“, stellt Sandro Catalano klar. Über GPS und App konnte er aus der Entfernung Bewegung beobachten. Ein Indiz: „Bobby lebt!“ Montagabend fuhr die Familie nach Gilching, suchte das Gebiet ab. Ohne Erfolg: „Das ist ein riesiges Gewerbeareal, daneben große Waldstücke. Es ist uferlos, vor allem im Dunkeln.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.

Einen Tag später, in der Nacht zum Dienstag, fuhr der 44-Jährige erneut nach Gilching. Das GPS-Signal ortete den Kater eindeutig. Kurz nach fünf Uhr lief er „vor meinem Auto über die Straße“ – verschwand aber im Wald, vorerst unauffindbar. Immerhin: „Wir wissen, dass Bobby lebt“, sagte sich Michaela Catalano. „Verhungern wird er nicht, Mäuse gibt es genug. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden.“

Sogar Hundebesitzer aus Gilching, die beim Gassigehen auf die Katzensuche aufmerksam geworden waren, halfen mit, hielten die Augen offen und meldeten sich telefonisch in Unterhaching. Bobby tigerte umher, das war sicher – aber wie konnte er wieder eingefangen werden? Dienstagabend, 18. Oktober, gegen halb acht: noch ein Such-Versuch.

Diesmal klappte es, Bobby reagierte auf die Zurufe – und landete wieder in den sicheren Händen von Sandro und Michaela Catalano. Bleibt die Frage, wie Kater Bobby von Unterhaching nach Gilching gekommen ist. Er muss, vermutet das Ehepaar, in Unterhaching ins Auto geschlüpft sein von jemandem, der in Gilching arbeitet. Hier rein, dort raus: „Kein Vorwurf, so was passiert“, sagen die Catalanos. In der Hoffnung, dass sich dieses Kater-Drama nicht wiederholt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.