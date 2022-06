Kein „Gefängnisbau“: Projekt in Unterhaching gefällt Fachleuten

Von: Martin Becker

Teilen

Der „Biberbau“ an der Biberger Straße in Unterhaching ist 2022 das einzige Objekt im Landkreis München der „Architektouren“, bei denen 167 ausgezeichnete Projekte ihre Türen für die Allgemeinheit öffnen – hier eine Ansicht vom Innenhof. © H2R Arcitekten

Was manchem Kritiker als „Gefängnisbau“ erscheint, ist innendrin eine grüne Oase. Der „Biberbau“ in Unterhaching ist als einziges Projekt im Landkreis München an den Architektouren beteiligt.

Unterhaching – Was steckt dahinter, welche Grundidee schlummert in einem Bauwerk? Architekten machen sich viele Gedanken – und werden manchmal missverstanden. Die „Architektouren 2022“ ermöglichen am Wochenende 25./ 26. Juni einen Einblick: An bayernweit 167 Projekten erklären die Architekten, was sie sich dabei gedacht haben. Das einzige Besichtigungsobjekt im Landkreis München ist der „Biberbau“ an der Biberger Straße 35 in Unterhaching.

Einstündige Führungen durch die Wohnanlage

Am Samstag, 25. Juni, finden für Interessierte jeweils um 13 und 15 Uhr etwa einstündige Führungen statt durch die genossenschaftliche Wohnanlage mit 35 Wohnungen, mehreren Gemeinschaftsräumen und einer Demenz-WG. dem Gemeinschafts-Bauwerk der Maro-Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen sowie der Baugemeinschaft Unterhaching stehen planerisch das Münchner Architekturbüro H2R, das Landschaftsarchitekturbüro „raum + zeit“ aus Landshut, die Irlesberger Bauleitungs GmbH aus Weihmichl sowie das Büro „Farbräume“ aus Tutzing. Professor Hans-Peter Hebensperger-Hüther. einer der Firmengründer von H2R, hat die kritischen Töne aus der Unterhachinger Bürgerversammlung im Oktober 2021 vernommen. „Ja, wir hatten registriert, dass das von uns mit viel Liebe geplante Gebäude aufgrund von Äußerungen einzelner Personen mit einem Gefängnis assoziiert wurde“, sagt der Architekt. Mehr denn je liegt ihm am Herzen, im Rahmen der „Architektouren“ bei dem Bauprojekt „den Grundgedanken des gemeinschaftlichen Wohnens inklusive Demenz-WG“ zu erläutern.

Gebäude über Laubengänge erschlossen

Die U-förmige Bebauung rankt sich um einen gemeinschaftsbildenden Innenhof. Alle Gebäudeteile sind über Laubengänge und kostensparend mit einem gemeinsamen Lift erschlossen. Die Laubengänge mit Rankgerüsten können begrünt werden. „Das jetzt noch kritisierte Erscheinungsbild wird sich in wenigen Jahren vollständig verändert haben“, sagt Hans-Peter Hebensperger-Hüther.

Dachterrasse mit Sommerküche

Eine Besonderheit: Die Apartments der Demenz-WG weisen private Freiflächen auf, die zur Biberger Straße hin mit einer innen angeböschten und bepflanzten Mauer abgeschlossen sind. „Für die Demenzbewohner ist somit ein sicherer Rundlauf möglich“, erläutert der Architekt. Und: „Durch die Erschließung mit Laubengängen wird neben einem guten Lärmschutz auch erreicht, dass die Feuerwehr weder den nördlichen Fußweg noch den Innenhof befahren muss. So kann der gesamte Innenhof begrünt werden ohne zusätzliche Versiegelungen.“ Was manchem Kritiker als „Gefängnisbau“ erscheint, ist innendrin eine grüne Oase. Großzügige Balkone, Loggien, Terrassen sowie ein Innenhof mit Kinderspieleinrichtungen runden das Bild ab. Die gemeinschaftliche Dachterrasse beinhaltet zudem eine „Sommerküche“.

Kurzum, auch wenn die Fassade nicht jedem gefällt: Dahinter stecken durchdachte Details. Und der Grundgedanke des gemeinschaftlichen Wohnens. „Wir laden alle Interessierten ein, sich ein Bild von den architektonischen und sozialen Qualitäten des Gebäudes zu machen“, sagt Professor Hans-Peter Hebensperger-Hüther.

Alle 167 Projekte

der „Architektouren 2022“ sind auf der Website der Bayerischen Architektenkammer abrufbar unter www.byak.de/architektouren