Keine Impfpflicht „falsches Signal“: Landrat wirft Bundesregierung Verantwortungslosigkeit vor

Von: Doris Richter

Für verantwortungslos hält Landrat Christoph Göbel das Vorgehen der Bundesregierung in Sachen Impfpflicht. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Aus seinem Ärger über das Scheitern einer Impfpflicht macht Landrat Christoph Göbel (CSU) bei einem Pressegespräch keinen Hehl: „Das ist ein vollkommen falsches Signal.“

Landkreis - Bei der Bevölkerung komme damit an, dass das alles nicht mehr so dramatisch sei. Für verantwortungslos hält er das Vorgehen der Bundesregierung in dieser Sache. „Wenn wir im Landkreis in der Flüchtlingsfrage gefordert sind, gehen wir mit einem Konzept vor.“ Das sei beim Thema Impfpflicht auf Bundesebene nicht geschehen.

Befürchtungen mit Blick auf den Herbst

Chaos und parteitaktische Spielchen hätten zu diesem Ergebnis geführt. Auch die Opposition sei nicht ganz unschuldig. „Wenigstens hätte man gemeinsam organisieren können, dass da was dabei rauskommt“, so Göbel.

Befürchtungen hat er vor allem mit Blick auf den Herbst. „Im Bundestag glaubt man offenbar, dass man angesichts der Viren, die dann im Herbst herumschwirren, keinen Impfschutz mehr braucht. Doch mir fehlt da der Glaube.“ Eine Katastrophe wäre es, wenn dann erneut irgendeine Art von Einschränkung, etwa ein Lockdown oder ähnliches, notwendig werde. Im Zentrum müsse immer die Bemühung stehen, das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.

Nach wie vor Belastung für Kliniken

Im Landkreis liegt die Hospitalisierungsinzidenz aktuell bei 5,7. „Corona bedeutet für die Kliniken nach wie vor eine Belastung“, stellte Göbel klar. Auch wenn man bemerke, dass sich die Omikron-Welle langsam abbaue. Aktuell sind 7177 Menschen mit dem Virus infiziert, 2265 weniger als beim vergangenen Corona-Pressegespräch. Wie viele Menschen sich im Landkreis bisher infiziert haben, ist laut Göbel schwierig zu beziffern, da es etliche Mehrfachinfektionen gebe. „Ich schätze, dass etwas mehr als ein Viertel Corona schon hatte“, sagt er.

Bei den Impfungen geht es nur noch langsam voran. Zwischen 200 und 250 Impfungen finden derzeit pro Woche statt. „Der Andrang auf die nächste Auffrischungsimpfung ist lange nicht mehr so groß wie auf die erste“, so Göbel. Dennoch will der Landkreis weiterhin Sonderimpfaktionen durchführen. Auch die Impfzentren sollen wie geplant bis Ende des Jahres offen bleiben.