Spanische Erzieher retten Kitas aus der Personalkrise

Von: Charlotte Borst

Willkommensabend im Innenhof des Landratsamts: Die zweite Gruppe der spanischen Erzieherinnen und Erzieher im Juli 2022. © Landratsamt

Erzieher aus Spanien sollen den Betreuungsengpass entschärfen. Der Landkreis München nimmt jetzt Geld in die Hand für Deutschkurse für die jungen Fachkräfte.

Landkreis – Not macht erfinderisch. In den Kindergärten und Krippen im Landkreis München herrscht nach wie vor erheblicher Personalmangel. Aktuell sind laut Landratsamt 200 Stellen vakant. Daher hat sich der Landkreis vor vier Jahren entschlossen, neue Wege zu gehen und in Spanien pädagogisches Personal anzuwerben. Mit Erfolg. 2019 kamen die ersten zehn Fachkräfte. Nach der Pandemie folgte 2022 die zweite Gruppe. Auch dieses Jahr haben sich wieder einige Spanierinnen und Spanier für das Projekt angemeldet.

Es hapert bei den Vorkenntnissen in Deutsch

Für die Akquise in Spanien haben sich Landratsamt und Landeshauptstadt zusammengeschlossen. Einmal jährlich werben sie 20 Fachkräfte mit Uni-Abschluss an, zehn für die Stadt und zehn für den Landkreis. Allerdings hapert es inzwischen bei den Vorkenntnissen in Deutsch. Trotzdem möchte der Landkreis auf dieser Schiene weiterfahren und will vor der Einreise der dritten Gruppe 36 000 Euro zusätzlich in Deutschkurse investieren. „Mit spanischen Erzieherinnen und Erziehern haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht“, berichtet Harald Neubauer, Geschäftsbereichsleiter im Landratsamt, dem Jugendhilfeausschuss: „Rund 80 Prozent der Fachkräfte aus den ersten beiden Gruppen sind geblieben und unverändert bei uns beschäftigt. Das ist eine beachtliche Rate.“ Die Leitungen würden die Spanier als Bereicherung für ihre Teams erleben.

Kaum noch Kandidaten mit A2-Niveau

In den Vorjahren konnten die Kandidatinnen schon gut Deutsch, immerhin auf A2-Niveau, wenn sie zum Probearbeiten kamen. Zurück in Spanien lernten sie vor ihrer endgültigen Einreise nach Deutschland weiter Deutsch und erreichten B1-Niveau, wofür die Münchner Arbeitsagentur die Sprachkurse bezahlte. In den ersten sechs Monaten in München und im Landkreis paukten sie nachmittags nach der Arbeit mit den Kindern im Sprachinstitut und erzielten das notwendige B2-Niveau. Erst dann erhielten sie einen Vollzeit-Vertrag. Das habe sich bewährt, sagt Neubauer. Aber inzwischen finde man kaum noch Kandidaten mit A2-Niveau. Daher schult der Landkreis die Bewerber in Spanien auf A2-Niveau – auf eigene Kosten. Für dieses Jahr sind 36 000 Euro nötig, die der Ausschuss einstimmig bewilligt hat. Es sei ein „Tropfen auf den heißen Stein, aber ein wichtiger“, sagte Neubauer: „Immerhin sind wir noch nicht verklagt worden von Eltern, die zuhause bleiben müssen, weil sie keinen Kita-Platz für ihr Kind bekommen haben.“

Arbeitslosigkeit in Spanien unter jungen Leuten hoch

Neubauer betont: „Wir haben auch kein schlechtes Gewissen, wenn wir Personal in Spanien anwerben.“ Die Arbeitslosigkeit sei dort unter jungen Leuten hoch. „Sie haben einen akademischen Abschuss, arbeiten aber oft für 1500 Euro in der Gastronomie. In Deutschland erhalten sie finanzielle Sicherheit.“ Mit vernünftigen Wohnungen und regelmäßigen Einladungen unterstützen Landratsamt und Landeshauptstadt das spanische Netzwerk. „Das wirkt sich dämpfend auf das Heimwehgefühl aus.“