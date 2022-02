Ex-SPD-Bayern-Chefin Kohnen macht 2023 Schluss

Von: Charlotte Borst

Natascha Kohnen wird 2023 nicht wieder für den Landtag kandidieren. Seit 2008 vertrat sie den Landkreis München-Süd im Landtag. Ab Herbst 2023 will die Ex-Bayern-SPD-Chefin noch einmal ganz neue berufliche Wege einschlagen.

Landkreis –„Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen, damit mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin einen langen Wahlkampf machen kann“, sagt die 54-Jährige. Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich habe in dieser Zeit persönlich viele Höhen erlebt, die mich motiviert und begeistert haben, aber natürlich auch Tiefen, die wirklich geschmerzt haben. Und dennoch möchte ich keinen Tag missen.“

Persönlich unwahrscheinlich gewinnend und sympathisch machte Kohnen schnell Karriere in der SPD. Vom Ortsvorsitz in Neubiberg über den Unterbezirk stieg sie zur Generalsekretärin der Bayern SPD auf, wurde Landesvorsitzende und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende. Politisch gelang ihr aber in der Oppositionsrolle in Bayern nicht der durchschlagende Erfolg.

Wahlschlappe 2018

Ihren Höhepunkt erlebte sie 2017: Sie wurde mit 88,3 Prozent zur SPD-Landesvorsitzenden gewählt. Ihren Tiefpunkt durchlitt sie bei der Landtagswahl 2018, als sie als bayerische SPD-Spitzenkandidatin mit 9,7 Prozent das damals schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt einfuhr. Die SPD hatte ihr Ergebnis mehr als halbiert und rutschte auf Platz fünf unter den sechs Landtagsfraktionen ab, hinter die AfD. Nach dieser Wahlschlappe geriet Kohnen innerparteilich unter Druck, Rücktrittsforderungen wurden laut. Viele hätten sie aber auch zum Weitermachen aufgefordert, sagt sie. Sie entschied sich fürs Bleiben: „Wir sind durch superharte Zeiten gegangen und haben den Weg gemeinsam fortgesetzt.“

Rückzug ohne Groll

Im Mai 2021 spalteten innerparteiliche Querelen die Landkreis-SPD. Bela Bach warf Kohnen als Landesvorsitzender bei der Aufstellung der Bayernliste für die Bundestagswahl mangelnde Unterstützung vor und zog ihre Kandidatur zurück. Sie habe den Konflikt nicht öffentlich führen wollen, sagt Kohnen rückblickend, „Konflikte muss man in der Familie führen.“

Kluge, junge Köpfe in der Landkreis-SPD

Trotz des langjährigen Spagats zwischen München und Berlin nahm sich Kohnen für die Parteimitglieder Zeit, war nah an den Menschen und an deren Alltag. Ihren Rückzug aus dem Landtag hat sie mit Unterbezirksvorsitzenden Florian Schardt abgestimmt. Wer ihr nachfolgen soll, dazu äußert sie sich nicht. „Ich habe das gute und sichere Gefühl, dass meine SPD im Landkreis München ausgezeichnete, kluge und äußerst engagierte jüngere Genossinnen und Genossen in ihren Reihen hat.“

Neuer Lebensabschnitt ab 2023

Auch für sie persönlich sei es der richtige Zeitpunkt, beruflich noch einmal neue Wege zu beschreiten. Nach ihrem Biologie-Studium arbeitete Kohnen 15 Jahre als Lektorin, und hat im Herbst 2023 nach 15 Jahren im Landtag noch knappe 15 Jahre im Arbeitsleben vor sich. Konkrete Pläne verrät sie aber noch nicht.

Auch wenn ihre drei Amtsperioden keine erfolgreiche Zeit für die SPD im Maximilianeum verkörpern, geht Kohnen ohne Groll: „Die Sozialdemokratie ist für mich mehr als eine Partei. Sie ist eine Wertegemeinschaft und manchmal auch eine Familie.“ Die letzten Monate im Landtag will sie „wirbeln“ und als Wohnungspolitische Sprecherin noch einige Ideen vorantreiben. Dem Kreistag will sie bis 2026 weiterhin angehören.