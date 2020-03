Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 im Landkreis München - Gemeinde rüsten bei Infektionsschutz und  verlegen Wahllokale

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis München werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements nur hier bei uns im Live-Ticker.

Viele Ämter werden im Landkreis München im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Auch die Bürgermeister , die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis München finden Sie hier.

, die und der werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis München finden Sie hier. Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März). Darüber hinaus bieten nur wir direkt am Montag nach der Wahl und immer freitags unseren Landkreis München- Newsletter mit allen lokalen und Kommunalwahl-News aus dem Landkreis. Hier geht es zur Anmeldung.

+++ Aktualisieren +++

Update, 12. März, 15.19: Wahllokale im Landkreis München verlegt

In Aschheim werden wegen der Corona-Epidemie Wahllokale verlegt: Betreutes Wohnen, Kelten-Grundschule und Caritas-Kinderhaus St. Emmeram an der Uttastraße 61 sind geschlossen. Diese Wahllokale sind ins alte Rathaus (Anbau), Ismaninger Straße 8 verlegt. Wahllokal und Abstimmungsräume sind barrierefrei zu erreichen, teilt die Gemeinde mit.

Auch das Wahllokal „Seniorenpark“ in Oberschleißheim (Wahlbezirk 6) wird mit Rücksicht auf die Bewohner in die wenige Schritte entfernteKinderkrippe „Schloßkinder“, Prof.-Otto-Hupp-Straße 38, verlegt.

Update, 10. März, 11.04 Uhr: Das Coronavirus ist auch im Landkreis München angekommen, deshalb rüsten die Kommunen beim Infektionsschutz während der Wahl auf. In den Wahllokalen solle ausreichend Handreinigungsmittel verfügbar sein. Außerdem sei es erlaubt, wenn Wähler eigene Stifte ins Wahllokal mitbringen. Grundsätzlich empfehle die Behörde bei der Wahl wie sonst auch, Händehygiene und Niesetikette zu beachten sowie 1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen Menschen zu halten. „Den Kommunen wird empfohlen, in den Wahllokalen gut sichtbare Aushänge zu den entsprechenden Verhaltensregeln anzubringen“, teilt das Landratsamt mit.

Update, Freitag, 6. März, 14 Uhr: Im Landkreis München und den Gemeinden werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis werden alle Arten von kommunalen Volksvertretern neu gewählt. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern auf dem Laufenden.

Die Kommunen im Landkreis München

Zum Landkreis München gehören die Städte Garching und Unterschleißheim, im Norden die Gemeinden Oberschleißheim, Ismaning, Unterföhring, Aschheim, Kirchheim, Feldkirchen, Haar, Putzbrunn und Grasbrunn. Im Süden gehören die Kommunen Neubiberg, Ottobrunn, Hohenbrunn, Unterhaching, Taufkirchen, Brunnthal, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Aying, Sauerlach, Oberhaching, Straßlach-Dingharting, Schäftlarn, Baierbrunn, Grünwald und Pullach zum Landkreis München.

Landratswahl im Landkreis München - Landkreis hat sechs Bewerber

Der bisherige Amtsinhaber peilt bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis München eine weitere Amtszeit an. Christoph Göbel (CSU) ist der amtierende Landrat. Auf dem Wahlzettel für die Landratswahl stehen außerdem sechs weitere Landratskandidaten. Diese sind: Annette Ganssmüller-Maluche (SPD), Christoph Nadler (Grüne), Otto Bußjäger (Freie Wähler), Michael Ritz (FDP) und Gerold Otten (AfD).

Bürgermeisterwahl im Landkreis München - Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis München haben die Wähler bei der Bürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis München die Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

In Putzbrunn wird dieses Jahr kein Bürgermeister gewählt, da Amtsinhaber Edwin Klostermeier 2018 außerhalb des Kommunalwahl-Turnus im Amt bestätigt wurde.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl im Landkreis München - Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl.

Kreistagswahl im Landkreis München - Kommunalwahl 2020 entscheidet über 60 Sitze

Der Kreistag im Landkreis München besteht aus dem Landrat sowie 70 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis München alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.