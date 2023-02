Wie sozial sind die neuen Kindergartengebühren?

Von: Martin Becker

Enge Verhältnisse am Sportpark: Zwischen Hort und Zaun ist kein Platz zum Spielen. © Martin Becker

Aus fünf werden 55 Euro pro Monat im günstigsten Tarif: Unterhaching hebt seine Kindergartengebühren an. Dagegen regt sich Protest, es gibt aber auch Zustimmung.

Unterhaching – Meist bleiben das Saalmikrofon stumm und die Bürgerfrageviertelstunde im Unterhachinger Gemeinderat ungenutzt. Diesmal nicht – mehrere Eltern waren ins Rathaus gekommen, ihr Anliegen: zwei unterschiedliche Probleme bei der Kinderbetreuung.

Am Sportpark-Hort fehlt eine Spielfläche

Der erste Fall betrifft den Kinderhort am Sportpark. „Dort sind derzeit 73 Kinder untergebracht. Und für sie gibt es keine Außenspielfläche“, berichtete eine Mutter. Die vier Stellplätze des Horts seien der einzige „Spielplatz“ vor Ort, denn das eingezäunte Grundstück gibt nicht mehr her. Obwohl sich, unmittelbar angrenzend, ein meist leerstehender Parkplatz befindet. Auf dem bekanntermaßen die SpVgg Unterhaching als Investor ein Ärztehaus bauen will. Ob man denn nicht diesen Parkplatz oder andere Grünflächen in der Nähe zum Hortspielplatz umfunktionieren könne? Der „Bewegungsraum“ reiche nicht aus, oftmals seien die Hortkinder den ganzen Tag über in Innenräumen, weil es an Personal für Abstecher zu den nahegelegenen Spielplätzen in der Umgebung fehle.

In der Bürgerfrageviertelstunde blieb eine Antwort aus, doch auf Nachfrage des Münchner Merkur sagte Rathaus-Sprecher Simon Hötzl dazu: „Ja, in diesem provisorischen Hort gibt es keinen Spielraum, aber die Freizeitanlage am Sportpark ist nicht weit entfernt, der Mangel ist kompensierbar.“ Zum Hinweis der Eltern, diese Kurzausflüge würden nur selten durchgeführt, sagte Hötzl: „Letztlich hängt alles am Personal.“

Mutter äußert „Bauchschmerzen“

Was insofern Themenbereich zwei betrifft, den eine andere Mütter – ihr Nachwuchs besucht den Gemeindekindergarten „Löwenzahn“ – bemängelte: „Die Kindergartengebühren steigen von fünf auf 55 Euro pro Monat, das ist der elffache Preis. Viele Eltern haben jetzt schon Bauchschmerzen – wie sollen wir das bezahlen?“

Gemeinde zahlt pro Kind und Monat 800 Euro dazu

Die Antworten dazu gab es in der Gemeinderatssitzung beim Tagesordnungspunkt sieben – Simon Hötzl nannte die Gebührenerhöhung „sozialverträglich“, insbesondere im Vergleich zu den Elternbeiträgen in Nachbarkommunen. Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) entgegnete dem indirekten Vorwurf, die Gemeinde würde sich an Familien bereichern: „Das stimmt nicht. Für Personal und Gebäudeerhalt zahlen wir jeden Monat pro Kind etwa 800 Euro drauf.“ Richard Raiser (CSU) stimmte zu: „Die Kinderbetreuung muss unserer Gesellschaft etwas wert sein. Unsere Gebühren lagen viele Jahre einfach auf zu niedrigem Niveau.“ Nämlich bei fünf Euro monatlich im günstigsten Tarif.

Dass es nun gleich 50 Euro mehr sind im Monat – für Julia Stifter (parteilos) ein Unding: „Was muten wir den Eltern in Unterhaching eigentlich zu? Ich vermisse Empathie gegenüber Familien, denen es nicht so gut geht – für die sind 50 Euro eine Menge Geld.“ In der Summe rechnet die Gemeinde mit 500 000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr. „In diesen schwierigen Zeiten ist es Wahnsinn, das Haushaltsloch mit höheren Kindergartengebühren zu stopfen“, schimpfte Julia Stifter. Vize-Bürgermeisterin Johanna Zapf (Grüne) sagte, speziell an die Adresse der CSU gerichtet, deren Fraktionsvorsitzender Korbinian Rausch kürzlich hervorgehoben hatte, „unser ,S‘ steht für sozial“ (wir berichteten): „Hört auf mit diesem Quatsch, die Gebührenerhöhung dient allein der Einnahmensteigerung und nicht der Erhöhung der Betreuungsqualität“, sagte Johanna Zapf. „Sozial ist das nicht – ich verstehe nicht, wie die Fraktion mit dem S in der Mitte so etwas befürworten kann.“

Rathaus-Sprecher warnt vor Sparkurs in Kindergärten

Mit 17:8 Stimmen verabschiedete der Gemeinderat dennoch die neue Gebührensatzung, die ab dem 1. März gilt. Nach der ersten Aufregung darüber bezog Rathaus-Sprecher Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur mit etwas zeitlichem Abstand noch einmal Stellung dazu: „Dauerhaft gesichert ist die Kinderbetreuung nur, wenn wir unser Personal halten und motivieren.“ Das gelinge mit attraktiven Sozialleistungen sowie einem vernünftigen Betreungsschlüssel. Deshalb seien die Zeiten, in denen es in Unterhachinger Kindergärten jahrelang Wartelisten gab mangels Erzieherinnen, inzwischen vorbei. „Dazu tragen die höheren Gebühren bei“, so Hötzl. „Die Alternative wäre, günstiger zu sein, aber zu wenig Erzieherinnen zu haben – davon hätten Familien nichts.“