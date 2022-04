Kreissparkasse: Wachstum auch in schlechten Zeiten

Trotz der schwierigen Lage durch die Coronapandemie hat die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 2021 ein Wachstum in den wichtigsten Geschäftsfeldern verzeichnet. Das geht aus der Jahresbilanz des Kreditinstituts hervor.

Landkreis - Das Kundengeschäftsvolumen der Kreissparkasse, das sich aus Kundeneinlagen, Kundenkrediten und den Wertpapierbeständen in den Kundendepots zusammensetzt, stieg laut Pressebericht um 11,6 Prozent (2,8 Milliarden Euro) und betrug zum Jahresende 2021 rund 27 Milliarden Euro. Der Bestand der Kundeneinlagen erreichte mit einem Wachstum von 4,7 Prozent rund 11 Milliarden Euro. Rund 90 Prozent hiervon lagern als kurzfristige Anlagen auf den Konten der Kunden. „Angesichts der niedrigen Zinsen zeigen unsere Kunden weiterhin wenig Interesse daran, ihr Geld längerfristig anzulegen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse, Andreas Frühschütz.

Kreditbestand wächst

Trotz der pandemiebedingt erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verzeichnete die Kreissparkasse 2021 ein deutliches Wachstum im Kreditbestand um knapp acht Prozent auf rund zehn Milliarden Euro. Dieses wirkte sich auch positiv auf die Ausleihquote der Kreissparkasse aus: Diese stieg um weitere drei Prozentpunkte auf 91 Prozent. Die Ausleihquote bezeichnet den Anteil der Kundeneinlagen, die die Kreissparkasse als Kredite ausgibt. „Wir setzen alles daran, um Investitionen in der Region auch weiterhin auf hohem Niveau zu ermöglichen und damit unseren öffentlichen Auftrag bestmöglich zu erfüllen“, sagt Freischütz.

Die robusten Entwicklungen an den Börsen sowie eine hohe Nachfrage der Kunden nach Investmentfonds und Fondssparplänen führten laut Bilanzbericht 2021 zu einem deutlichen Zuwachs bei den Kundenwertpapieren um 35,4 Prozent. Zum Jahresende betreute die Kreissparkasse in den Depots der Kunden einen Bestand von sechs Milliarden Euro.

Provisionsergebnis steigt um zehn Prozenz

Die Zinsspanne ist die wichtigste Ertragsquelle der Kreissparkasse. In Folge der andauernden Null- und Negativzinsen ist sie im vergangenen Jahr nochmals gesunken ´– um circa sechs Millionen auf 167 Millionen Euro. Ein noch stärkerer Rückgang habe abgefedert werden können durch das gute Wachstum im Kreditgeschäft. Positiv entwickelt habe sich das Provisionsergebnis mit einem Anstieg um rund zehn Prozent auf knapp 59 Millionen Euro, getragen vom Wertpapiergeschäft und der Immobilienvermittlung.

Auf stabilem Niveau seien die Kosten für Personal- und Sachaufwand geblieben, unter anderem auch, weil man Investitionen und Modernisierungsmaßnahmen auf 2022 verschoben habe.

Rücklagen aufstocken

Die Bewertung des Kreditportfolios führte 2021 zu keinen Belastungen. Auch die Beteiligungen erforderten keine Wertberichtigungen. Das Ergebnis vor Steuern liege nach Rücklagendotierung mit rund 44 Millionen Euro etwas unter dem Vorjahresergebnis von 52 Millionen Euro. Das nach Steuerzahlung von etwa 26 Millionen Euro verbleibende Jahresergebnis von rund 18 Millionen Euro verwendet die Kreissparkasse, um ihre Rücklagen aufzustocken.

Die Pandemie habe zudem vor Augen geführt, wie wichtig die Digitalisierung auch in der Kundenberatung ist. Im April 2022 führte die Kreissparkasse deshalb die Videoberatung in der Breite ein: Sie steht allen Kunden in Gesprächen mit einem persönlichen Berater als weitere Option zur Verfügung – neben der Beratung vor Ort oder am Telefon.

Prognose: Niedrigzinsphase hält an

Mit Blick auf die kommenden Monate erklärt Frühschütz: „Auch, wenn wir mit dem Ergebnis 2021 durchaus zufrieden sein können, stellen uns die jüngsten Ankündigungen der Aufsicht, die Eigenkapitalanforderungen für die Kreditvergabe zu verschärfen, vor große Herausforderungen. Zudem lassen sich die Auswirkungen des Ukrainekriegs und die damit einhergehenden Verwerfungen an den Märkten aktuell nicht seriös einschätzen.“ Die Kreissparkasse gehe davon aus, dass die Niedrigzinsphase vorerst weiter anhalten werde, auch wenn derzeit der Druck auf die EZB steige, angesichts anziehender Inflationsraten das Ende ihrer ultra-expansiven Geldpolitik einzuläuten. „Für das laufende Jahr rechnen wir insgesamt mit einer Stabilisierung der Ertragslage auf dem aktuellen Niveau“, lautet das Fazit des Vorstandsvorsitzenden.

Soziales Engagement

Insgesamt 1,2 Millionen Euro kamen über Spenden, Sponsoring und über die vier gemeinnützigen Stiftungen der Kreissparkasse den vielfältigen Initiativen, Einrichtungen und Vereinen in der Region zugute.

