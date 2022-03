Landkreis München bewilligt 51 Millionen Euro für Flüchtlinge

Von: Charlotte Borst

Rückendeckung kommt vom Kreistag bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Erste Wohncontaineranlagen wurden aufgebaut.

Landkreis – Der Kreistag hat mit großer Mehrheit knapp 51 Millionen Euro im Nachtragshaushalt für die Flüchtlingskrise bewilligt. Die Kreisverwaltung wurde ermächtigt, Unterkünfte zu bauen. „Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Kreistag mit so überwältigender Mehrheit Vorschussvertrauen gibt und sagt: Macht!“, bedankte sich Landrat Christoph Göbel (CSU). Nur die beiden AfD-Kreisräte stimmten gestern bei der Sitzung im Bürgerhaus Garching dagegen.

Der Großteil der Kosten, etwa für die Auszahlung von Asylleistungen (12,6 Millionen Euro) und die Errichtung von Unterkünften (24 Millionen) wird vollständig vom Freistaat zurückgezahlt. Im Landratsamt werde mit großem Engagement daran gearbeitet, die Aufnahme so gut und unbürokratisch wie möglich zu gestalten, sagte Göbel, „sieben Tage die Woche und sonntags bis in den Abend“.

Für 2634 Geflüchtete müssen Unterkünfte geschaffen werden

Für 2634 Geflüchtete müssen Unterkünfte geschaffen werden. Das ist die Quote, die die Regierung von Oberbayern dem Landkreis entsprechend seiner Bevölkerungszahl vorgegeben hat. Doch schon jetzt dürfte diese Zahl überschritten sein. Die Lage sei „etwas diffus und nicht so gesteuert wie 2015“, sagte Martin Scholtysik, der den neu gegründeten Ukraine-Koordinierungsstab im Landratsamt leitet. Personen, die sich bei Kriegsbeginn legal in der Ukraine aufgehalten haben, können einen Aufenthaltstitel beantragen. Die Kreisverwaltung verschiebt Personal in die Ausländerbehörde und will neue Kräfte einstellen, um die Registrierung zu beschleunigen und hat auch Online-Formulare vorbereitet. Allerdings bleibt ein abschließender persönlicher Termin innerhalb von sechs Monaten in der zentralen Erfassungsstelle an der Maria-Probst-Straße in München bei der Regierung von Oberbayern unerlässlich, weil nur hier die PIK-Registrierung möglich ist, bei der biometrische Daten wie Fingerabdrücke genommen werden. Erst nach diesem Schritt folgt die Arbeitserlaubnis, auf die viele Ukrainer warten. Damit Asylleistungen bargeldlos ausgezahlt werden, bietet die Kreissparkasse nun auch ein gebührenfreies Girokonto.

620 Unterkünfte hat der Landkreis schon bereitgestellt

620 Unterkünfte hat der Landkreis schon bereitgestellt, muss aber schnellstmöglich weitere Kapazitäten aufbauen. Seit gestern werden zwei Wohncontaineranlagen errichtet: In Unterhaching an der Biberger Straße werden 260 Plätze geschaffen, in Unterschleißheim an der Nördlichen Ingolstädter Straße weitere 120 Plätze. In 14 Tagen sollen sie bezugsfertig sein. 17 neue Stellen sollen auch für die Asylsozialarbeit geschaffen werden. Allerdings ist die Aufgabe eine andere als 2015. Kreisrätin Nicola Gerhardt (CSU) betonte: „Die Flüchtlinge, die jetzt kommen, brauchen eine komplett andere Behandlung. Es kommt eine sehr gut ausgebildete Personenschar, die uns von ihrer Kultur sehr ähnlich ist.“ Die Integrationsberatung müsste angepasst werden. Wünschenswert sei „mehr Traumabehandlung“.