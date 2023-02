Ein Jahr Ukraine-Krieg: So hat der Landkreis den Geflüchteten geholfen

Von: Andrea Kästle

Herausforderung Unterbringung: Nicht für alle Geflüchteten gibt es Wohnungen im Landkreis. Daher hat der Landkreis große Containerdörfer in Unterschleißheim, Unterhaching und Neubiberg errichten lassen. Hier in Neubiberg ist Platz für 460 Menschen. © Harald Hettich

Der Krieg in der Ukraine hat sich auch in den Landkreis München hinein ausgewirkt. Alle Gemeinden und Städte haben Geflüchtete aufgenommen, in vielen wurden Hilfsprojekte initiiert. Eine große Herausforderung ist die Unterbringung der Menschen. Eine Bilanz.

Landkreis – Ein Jahr dauert der Krieg gegen die Ukraine nun schon, der sich auch in den Landkreis München hinein auswirkt. Alle Gemeinden und Städte haben Geflüchtete aufgenommen, und in vielen wurden Hilfsprojekte initiiert. So wie etwa der Partnerschaftenverein Pullach, der seit über 20 Jahren längst zu Freundschaften gewachsene Beziehungen zu zwei Kommunen auf der anderen Seite der Karpaten unterhält. Und in Aying haben Susanne und Nazar Vinnitzki den Verein „Ukrainevision“ aus der Taufe gehoben, der vor allem Krankenhäuser in der Gegend um Lviv mit dem Nötigsten versorgt.

Große Hilfsbereitschaft: Viele Initiativen, wie hier in Aying, schickten Hilfsgüter in die Kriegsgebiete der Ukraine. © privat

4663 Ukrainer suchen Zuflucht

4663 Menschen aus der Ukraine haben seit dem 24. Februar 2022 in den 29 Kommunen rund um die Landeshauptstadt Zuflucht gefunden. Die meisten von ihnen sind bei Privatleuten untergekommen, nur 1529 mussten mit öffentlichen Unterkünften vorlieb nehmen. Zum Vergleich: Schutzsuchende aus anderen Staaten sind derzeit 2983 im Landkreis.

Schwierige Suche nach Unterkünften

Viele der bereitgestellten Unterkünfte waren auf ein Jahr begrenzt – und auch privat gestellte Beherbergungen sind zeitlich limitiert. In Anbetracht der Kriegslage mussten und müssen auch im Landkreis langfristige Lösungen gefunden werden.

Da das Angebot auf dem angespannten Wohnungsmarkt in der Region knapp ist, hat der Landkreis Containerdörfer in Unterschleißheim, Unterhaching und Neubiberg errichten lassen. Hier ist Platz für insgesamt 1548 Personen.

Der Wunsch nach Frieden: In vielen Kirchen und Kommunen fanden Mahnwachen und Friedensgebete statt, wie hier in St. Georg in Schäftlarn. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Und es ist freilich nicht so, dass die Ankömmlinge aus der Ukraine hergekommen sind und bleiben. Die meisten wollen nur eins: zurück in ihre Heimat, „wir beobachten Fortzüge, teils zurück in die Ukraine, meist jedoch in andere Landkreise oder Städte“, teilt das Landratsamt mit.

6,9 Millionen Euro Bürgergeld

Ansonsten: wurden den Kriegsflüchtlingen im Speckgürtel der Landeshauptstadt seit Juni 2022 rund 6,9 Millionen Euro an Bürgergeld / Sozialhilfe gezahlt; die Ausgaben bekommt der Landkreis vom Bund aus Steuergeld ersetzt. Dazu kommen unter anderem 1,6 Millionen Euro, die an Krankenversicherungsbeiträgen geleistet wurden, auch die Summe wird vom Bund beglichen.

Integration: Viele geflüchtete Ukrainerinnen sind inzwischen Teil des Zusammenlebens. Sie engagieren sich und bringen sich ein, wie hier bei einem interkulturellen Fest in Unterschleißheim bringen sie den Menschen ihre kulinarische Kultur näher. © Ursula Baumgart

Derweil hat natürlich auch der Landkreis dazu beigetragen, eine Infrastruktur für die Ankömmlinge zu etablieren. 2,1 Millionen werden letztlich aufgewendet, um das zusätzlich nötige Personal zahlen zu können. Und 1,2 Millionen kostete bislang die Flüchtlings- und Integrationsberatung, die auch mehr als nötig ist. 124 031 Euro wurden bislang für „Bildung und Teilhabe“ investiert, und die Unterkünfte, die im Landkreis angemietet werden mussten, haben im ersten Jahr von Putins Krieg 6,5 Millionen Euro gekostet – dafür kommt letztlich der Freistaat auf; aus Steuergeldern.

Jeder Sechste hat Arbeit gefunden

Derweil hat von den Betroffenen in der Zwischenzeit etwa jeder sechste Arbeit gefunden. Von allen Ankömmlingen aus der Ukraine sind genau 1858 erwerbsfähig, und von diesen erwerbsfähigen Zuzüglern gehen mittlerweile 309 einer geregelten Arbeit nach. In der Regel ist die natürlich nicht selbständig, aber es gibt auch fünf Ukrainerinnen und Ukrainer rund um München, die ein eigenes Geschäft aufgemacht haben. Und selbstständig wirtschaften.

Verteilung in den Kommunen

Die meisten Geflüchteten sind im Umfeld von München in Unterhaching untergekommen – insgesamt 460 Menschen haben in der Gemeinde ein neues Zuhause gefunden. Das kleine Straßlach-Dingharting, die ländlichste Kommune im Landkreis, hat 28 und damit die wenigsten Flüchtlinge aufgenommen.

Platz schaffen: In der Anfangszeit kamen viele Geflüchtete in privaten Wohnungen und Häusern unter, wie hier in Harthausen. © privat

Erstaunlich ist, dass Baierbrunn, das etwa so viele Einwohner hat wie Straßlach-Dingharting, immerhin 77 Schutzsuchende beherbergt. In der Gemeinde hat sich der Verlag Wort & Bild besonders für die Menschen in Not eingesetzt. Gleich nach Kriegsbeginn ist die Verlagsleitung an die Grenzen gefahren, um herauszufinden, was am dringendsten gebraucht wird und hat auch die ersten Geflohenen mit nach Bayern genommen. Momentan leben 61 Kriegsgeflüchtete in Immobilien, die dem Verlag gehören. Auch Schäftlarn rangiert mit 105 Ukrainerinnen und Ukrainern in der Rangfolge, wer wie vielen Ankömmlingen Zuflucht bietet, recht weit oben.

Integration erleichtern

Überall haben Helferkreise und auch sonst Engagierte dazu beigetragen, den heimatlos gewordenen Menschen die Eingewöhnung in die neue Heimat auf Zeit zu erleichtern. Taufkirchen hat gleich zu Beginn des Krieges und der durch den Krieg bedingten Flüchtlingswelle ein Solidaritätskonzert veranstaltet, in Aying ließ Bürgermeister Peter Wagner (CSU) seine Beziehungen spielen, um vor allem Männern aus der Ukraine zu Arbeit zu verhelfen. Der Landkreis hat eine App konzipiert („Integreat“), die alle wichtigen Adressen und Anlaufstellen zusammenfasst.

Dass die Geflohenen inzwischen rund um München auch angekommen sind, zeigte sich unter anderem an den Weihnachtsmärkten im vergangenen Jahr. In sehr vielen Gemeinden wurden da an eigenen Ständen Spezialitäten aus der Ukraine angeboten. Gekocht und verkauft natürlich von Ukrainerinnen.

