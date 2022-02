„Wir müssen helfen“: Landkreis München bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen aus Ukraine vor

Von: Patricia Kania

„Wir müssen den Menschen helfen“: Landrat Christoph Göbel hat einen Koordinierungsstab für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine eingerichtet. © Robert Brouczek

Der Landkreis München bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. „Wir müssen alles daran setzen, diesen Menschen humanitäre Hilfe und Schutz zu bieten“, sagt Landrat Christoph Göbel (CSU).

Landkreis - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat auch die Menschen im Landkreis München zutiefst erschüttert. Städte und Gemeinden zeigen sich solidarisch mit der Ukraine. Am heutigen Freitagabend findet ein Friedensgebet in der evangelischen Kirche zum Guten Hirten in Oberhaching statt. Die Gemeinde Pullach hat eine Spendenaktion für die Partnerorte Baryschiwka und Beresan ins Leben gerufen. Gleichzeitig trifft der Landkreis Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen, die voraussichtlich bereits in den kommenden Tagen aus dem Kriegsgebiet in Deutschland eintreffen werden. „Wir müssen nun alles daran setzen, diesen Menschen schnell und unbürokratisch humanitäre Hilfe und Schutz zu bieten“, sagt Landrat Christoph Göbel (CSU).

Krieg in der Ukraine: Landkreis München richtet Koordinierungsstab ein

Am Freitagvormittag hat Göbel einen Koordinierungsstab eingerichtet. In diesem Zusammenhang ruft der Landkreis München seine Bevölkerung auf: Wer Platz zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine hat, sei es in Privathäusern, Wohnungen oder anderen geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, soll sich so schnell wie möglich beim Landratsamt melden. Dafür wurde eine zentrale Meldestelle unter der E-Mail-Adresse koordinierungsstab-ukraine@lra-m.bayern.de eingerichtet, um die Angebote zu bündeln.

Landrat spricht von „dramatischer Lage“

.„Ich bin entsetzt und tief betroffen angesichts der Aggression Russlands und der daraus entstandenen dramatischen Lage in der Ukraine. Unser Mitgefühl gilt den Menschen in der Ukraine, die derzeit unfassbares Leid erfahren“, sagt der Landrat. „In dieser schwierigen Zeit müssen wir gemeinsam alles daran setzen, einen Beitrag zur Bewältigung der schrecklichen Folgen dieses sinnlosen und furchtbaren Krieges zu leisten.“