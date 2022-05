558 Millionen Euro Coronahilfe verhindern Insolvenzwelle

Seit Juli 2020 haben von der Coronakrise betroffene Selbstständige, Betriebe und Einrichtungen im Landkreis München staatliche Zuschüsse in Höhe von rund 558 Millionen Euro erhalten. Das hat wohl viele Betriebe vor der Pleite gerettet.

Landkreis - Darüber berichtet die IHK in einer Pressemitteilung. Die Summe umfasst zwölf Hilfsprogramme, darunter die Überbrückungshilfen I bis IV, Neustarthilfen sowie die November-, und Dezemberhilfe. Insgesamt gingen mehr als 12 000 Anträge aus dem Landkreis ein.

Im Freistaat ist die IHK für München und Oberbayern im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung für die Abwicklung der Wirtschaftshilfen zuständig. 44 Prozent der bewilligten Gelder flossen im Landkreis München bislang an Antragsteller aus dem Gastgewerbe, das auch die meisten Anträge gestellt hatte. Mit einem Anteil von 13 Prozent folgen der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung, zu dem unter anderem Kinos, Museen, Theater, Konzertveranstalter, Freizeitparks und Fitnessstudios gehören, und mit einem Anteil von fast zehn Prozent am Fördervolumen die sogenannten sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, unter die beispielsweise Reisebüros, Event- und Messeveranstalter fallen.

Viele Betriebe in Existenznot

„Die wuchtige Summe an ausgezahlten Zuschüssen zeigt, wie stark die Wirtschaft in der Region in den vergangenen zwei Jahren Corona-Pandemie unter anderem unter den staatlichen Einschränkungen gelitten hat und wie sehr Betriebe in Existenznot waren“, erklärt Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses München-Land in dem Presseschreiben. „Die Hilfsprogramme waren wirksam und haben eine breite Insolvenzwelle im Landkreis verhindert.“ Jetzt müsse die Politik laut Leicher alles daran setzen, die Wirtschaft auf dem Weg zur Normalisierung und bei der Bewältigung der kommenden Herausforderungen vor allem im Bereich Energie- und Rohstoffversorgung zu unterstützen sowie die Unternehmen weniger, anstatt noch mehr zu belasten.

mm