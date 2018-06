Mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr

Die Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr sollen um ein Vielfaches erhöht werden. Dabei nimmt der Landkreis München sich selbst ebenso in die Pflicht wie Freistaat und Bund. Vorbild ist dabei die Schweiz: Während der Staat dort jährlich 378 Euro pro Einwohner in die Schiene investiert, sind es in Deutschland nur 64 Euro (Zahlen aus 2016).

Landkreis – Dieses Missverhältnis gehört geradegerückt – und mehr Geld in das Bahnnetz investiert. Dies forderte SPD-Kreisfraktionsvorsitzende Ingrid Lenz-Aktas im November 2017 in einer Petition an den Landtag. Der Kreis steht parteiübergreifend hinter ihr. Einen Antrag der SPD an den Kreistag wandelte das Landratsamt in einen Beschluss um: Demnach wird sich der Landkreis dafür einsetzen, „dass der Ausbau des ÖPNV prioritär behandelt wird“. Und auch im Landtag fand sie Gehör. Eine Mehrheit der CSU im Verkehrsausschuss trug den Vorstoß mit. Verbesserungen im MVV gingen alle etwas an, argumentierte der frühere bayerische Finanzminister und Landtagsabgeordnete Erwin Huber – und ebnete letztlich den Weg für eine Prüfung der Petition durch die Staatsregierung.

Der Ausbau des ÖPNV ist eines der wichtigsten Themen im Landkreis. Anfang Mai gab der Kreisausschuss auf Antrag der Grünen die Mittel für zwei neue Projektleiter im Landratsamt frei, die sich um den ÖPNV und Mobilitätsplanung kümmern sollen. Die Liste anstehender Projekte ist lang: Von der Fortschreibung des Nahverkehrsplans bis zur Verlängerung der U5 nach Neubiberg und der U6 bis Martinsried und Neufahrn. Dazu zwei Stadtbahnen im Norden, eine dritte im Würmtal. Außerdem Express- und Schnellbusse, die grüne Ampel-Welle für Busse und eigene Spuren auf der Straße.

Als Träger der MVV-Busse, U-Bahn und Tram auf eigenem Gebiet hat es der Landkreis in der Hand, den Busverkehr zu beschleunigen und attraktiver zu gestalten. Die Zuständigkeit für S-Bahn und Regionalzüge liegt bei Freistaat und Bund. Mit den Fraktionen im Rücken will der Kreis in allen Gremien, in denen er Mitspracherecht genießt, für einen ÖPNV-Ausbau eintreten. Was die S-Bahn betrifft, steht das Landratsamt hinter dem „Positionspapier der Verbundlandkreise im MVV“ und dem Ausbau der S7.

Vom Freistaat verlangt der Kreis höhere Investitionen in die Modernisierung von Zügen und Betriebsabläufen. Zum Beispiel durch die Erneuerung des Stellwerks am Ostbahnhof. Gerade an diesem neuralgischen Punkt sei ein modernes elektronisches Stellwerk unumgänglich. Zudem sei mit den heutigen S-Bahn-Zügen der „aktuelle Bedarf an Mobilität“ nicht zu decken. Höhere Kapazitäten würden nur durch modernere und längere Züge möglich. Der Kreis will seinen Teil beitragen und Zulassungsverfahren für neue Züge verkürzen.

In der soeben beschlossenen Tarifstrukturreform (wir berichteten) sieht der Kreis nur den ersten Schritt auf dem Weg zu attraktiven, für jedermann nachvollziehbaren Fahrpreisen. Als Ziel ist ein Dachtarif für die gesamte Metropolregion München ausgegeben.

