Covid-19 im Landkreis München: So ist aktuell die Lage in den Asyl- und Seniorenheimen

Der Landrat hat am Mittwoch zur aktuellen Coronavirus-Situation im Landkreis München informiert. Es gibt gute und schlechte Nachrichten.

Landkreis – 36 Infizierte zählt das Gesundheitsamt in den Asylunterkünften im Landkreis München, davon elf bereits genesen. „Einigermaßen gut“ funktioniere die Quarantäne der Erkrankten und Kontaktpersonen, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) beim Pressegespräch am Mittwoch. Die Bewohner verhielten sich kooperativ, Beschwerden und Verstöße gebe es nur vereinzelt. Der Sicherheitsdienst sei angehalten, nicht das Gefühl von Freiheitsentzug zu vermitteln.

Asylunterkunft in Unterschleißheim besonders betroffen

Besonders betroffen ist eine große Unterkunft in Unterschleißheim – dort mussten ganze Wohnbereiche wegen Kontakts zu Infizierten unter Quarantäne gestellt werden. Das schlug sich auch in den Infektionszahlen für die Stadt nieder: 14 der 19 seit Dienstag gemeldeten Neuerkrankungen sind in Unterschleißheim verortet.

Quarantäne-Container in Unterhaching vor dem Start

Eine verbesserte Wohnsituation für Kontaktpersonen soll eine eigene Quarantäne-Großunterkunft in Unterhaching mit über 250 Plätzen in Wohncontainern verschaffen. Sie werde, so der Landrat, in der kommenden Woche mit etwas Verzögerung in Betrieb gehen. Die meisten Infizierten seien in der dafür eingerichteten Unterkunft in Haar untergebracht, einzelne mussten ins Krankenhaus. Manchmal mache die Familiensituation, beispielsweise bei infizierten Kindern, andere Regelungen nötig.

+ Die Container-Quarantäneunterkunft in Unterhaching. © Christian Amberg

Reihentest an Pflegekräften denkbar

Mittlerweile sind nach Angaben des Landratsamtes nur noch sechs der 56 Seniorenheime im Landkreis von Infektionen betroffen. In Ismaning gebe es keine aktiven Erkrankungen mehr, neue Einschleppungen in Heime verzeichne man bislang nicht. Offen hält sich der Landrat dennoch die Möglichkeit, alle rund 2800 Pflegekräfte in einem präventiven Reihentest auf eine Infektion untersuchen zu lassen. Das notwendige Mandat, über die Gesamtkosten von rund 180.000 Euro zu verfügen, habe ihm der Kreistag erteilt. Dass sich die Lage in den Heimen etwas stabilisiert, liege auch daran, dass nun mehr Schutzausrüstung verfügbar und die Hygienedisziplin hoch sei, konstatiert der Landrat. „Die Einschränkungen zeigen Wirkung.“

„Das Verständnis für die Maßnahmen schwindet“

Das gelte auch für die Fallzahlen insgesamt. Göbel zeigte sich erfreut darüber, dass die Maskenpflicht von den Bürgern in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr konsequent umgesetzt werde. Er beobachtet aber auch: „Das Verständnis für die Maßnahmen schwindet.“ Das äußere sich beispielsweise in bei gutem Wetter stark frequentierten Erholungsflächen. Gesundheitsamtschef Gerhard Schmid diagnostizierte einen Gewöhnungseffekt in der Bevölkerung. „Leider nehmen es noch zu viele Menschen nicht so streng, wie es sein sollte. Die Lage ist ernst.“

Behandlungszentren in Betrieb

Die vier an Corona-Teststationen angegliederten Behandlungszentren in Gräfelfing, Oberhaching, Ottobrunn und Unterföhring sind mittlerweile übrigens allesamt in Betrieb. Bisher bleibe es bei täglichen Nutzungszahlen im einstelligen Bereich, so Göbel. Man habe die Hausärzte im Landkreis nun schriftlich auf die Behandlungsmöglichkeit außerhalb der Praxis aufmerksam gemacht.

