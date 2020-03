Gruß-Aktion: Schickt uns eure Kunstwerke - wir veröffentlichen sie in der Zeitung 

Aufgrund der derzeitigen Lage sollen die Enkelkinder ihre Großeltern nicht besuchen. Trotzdem können die Kinder ihren Omas und Opas eine Freude machen. Mit der Gruß-Aktion des Münchner Merkurs.

Landkreis - Weil Moritz (l.) und Bastian aus Unterhaching aufgrund der derzeitigen Situation ihre Großeltern nicht besuchen sollen, haben sie den Omas und Opas etwas gebastelt und schicken ihnen herzliche Grüße mit diesem Foto. Das findet die Merkur-Redaktion eine tolle Aktion, der vielleicht viele andere Enkelkinder folgen wollen.

Gruß-Aktion des Münchner Merkurs

Deshalb startet der Merkur nun eine große Gruß-Aktion für Kinder: Greift zum Malstift, zu Tonpapier und Schere oder anderen Materialien und und bastelt, schreibt oder malt etwas für eure lieben Verwandten. Ein Bild von euren Meisterwerken könnt ihr dann unter der E-Mail-Adresselk-sued@merkur.de an die Merkur-Redaktion schicken. Gerne dürft ihrselbst auf dem Foto zu sehen sein. Bitte gebt noch eure (Vor-)Namen an, aus welchem Ort ihr kommt und an wen ihr eure herzlichen Grüße richtet. Eure Beträge werden nicht nur auf einer Sonderseite im Merkur und auf merkur.de veröffentlicht, wir verlosen auch unter euren Einsendungen Preise. Also macht euch ans Werk und viel Spaß beim Basteln, Zeichnen und Malen!

(P.S.: Wer nicht will, dass sein Bild auch auf merkur.de veröffentlicht wird, gibt dass bitte in der E-Mail an.)

