Halbes Jahr Ukraine-Krieg: So ist die Lage

Von: Laura Forster

Teilen

Eine ehrenamtliche Helferin steht mit einem Schild, das die ukrainische Flagge zeigt, neben einem ICE und sucht gerade ankommende Geflüchtete. Über 4915 Ukrainer haben im Landkreis eine Bleibe gefunden. © Jonas Walzberg/DPA

Seit gut einem halben Jahr wütet in der Ukraine ein brutaler Krieg. Millionen Menschen sind geflohen, einige sind davon auch hier im Landkreis München untergekommen. Das Landratsamt beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die ukrainischen Flüchtlinge.

Wie viele Menschen aus der Ukraine sind aktuell im Landkreis gemeldet?

Aktuell sind mindestens 4915 Ukrainer im Landkreis München untergekommen, darunter rund 1700 Kinder und Jugendliche. Zwischenzeitlich waren rund 5250 Personen in den Landkreis geflüchtet. Die Anzahl der neuankommenden Ukrainer ist sehr deutlich zurückgegangen, es kommen aber weiterhin geflüchtete Ukrainer im Landkreis an. Gleichzeitig beobachten wir, dass immer wieder Personen den Landkreis verlassen, teils Richtung Heimat, teils in andere Teile Deutschlands. Seit einigen Wochen ist im Saldo ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung hängt insbesondere vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen in der Ukraine und von der Flüchtlingssituation in den angrenzenden Nachbarstaaten ab.

Wie und wo sind die Menschen untergebracht?

1132 Personen leben in Unterkünften des Landkreises (Stand 26. August 2022), 3783 Personen sind privat untergekommen. In der hohen Anzahl privat Untergekommener zeigt sich weiterhin die große Hilfsbereitschaft privater Gastgeber und Vermieter. Ohne dieses andauernde Engagement der Bürger wäre die Versorgung so vieler Menschen innerhalb so kurzer Zeit kaum möglich gewesen. Wir sind den Helferinnen und Helfern als Landkreis sehr dankbar für diese außergewöhnliche Hilfsbereitschaft! Etwas mehr als 300 Personen hat der Landkreis vorübergehend in Hotels untergebracht. Für gut 400 Personen konnte privater Wohnraum angemietet werden. Für rund 280 Personen wurden in bereits bestehenden Flüchtlingsunterkünften Plätze bereitgestellt. In den neu geschaffenen Containerunterkünften wurden mehr als 130 Personen untergebracht. Die Anmietung von Hotels wird in den nächsten Wochen nun weiter zurückgefahren. Die dort noch untergebrachten Personen werden in angemietetem privatem Wohnraum bzw. in den neu errichteten Containeranlagen eine Unterkunft finden.

Wie verteilen sich die Menschen auf die Gemeinden?

Nur in den staatlichen Unterkünften werden die Wohnungssuchenden durch das Landratsamt zugewiesen, privat Untergekommene entscheiden frei, wo sie sich Wohnraum suchen möchten.

Wie viele Unterkünfte hat der Landkreis angemietet und wie lange laufen die Mietverträge?

Dem Landkreis stehen bereits neue Containeranlagen in Unterschleißheim (ca. 120 Plätze), Haar (ca. 40 Plätze) und Unterhaching (ca. 280 Plätze) zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Landkreis derzeit auch auf sechs weitere Großobjekte mit insgesamt 300 Plätzen in mehreren Städten und Gemeinden zurückgreifen. Des Weiteren wurden in fast allen Kommunen Wohnungen und Häuser angemietet. In Grünwald, Kirchheim, Neubiberg, Ottobrunn, Unterföhring und Garching werden Containeranlagen geplant bzw. errichtet. Darüber hinaus werden eingehende Wohnungsangebote geprüft und angemietet. Das Landratsamt hat sich für einen Mix von längeren und kürzeren Laufzeiten für die Unterkunftsplätze entschieden, um flexibel auf das Zuzugsgeschehen reagieren zu können. Die Mietdauer reicht von kurzfristigen Unterbringungsformen über ein halbes Jahr bis zu Verträgen über zehn Jahre, wobei dieser Wohnraum nicht nur aus der Ukraine Geflüchteten zur Verfügung steht.

Welche Folgen haben sich durch den Rechtskreiswechsel für die Menschen aus der Ukraine und den Landkreis ergeben?

Seit dem 1. Juni können ukrainische Geflüchtete Leistungen der Grundsicherung im Jobcenter oder Sozialhilfe im Sozialamt beantragen. Auf diesem Wege erhalten sie – wie andere Grundsicherungs- bzw. Sozialhilfeempfänger – auch Leistungen zur Begleichung von anfallenden Miet- oder Wohnnebenkosten. Bei Geflüchteten, die Grundsicherung oder Sozialhilfe beziehen, können Jobcenter bzw. Sozialamt bei der Berechnung der Sozialleistungen angemessene Kosten der Unterkunft anerkennen. Diese müssen sich in den aktuellen Mietobergrenzen bewegen. Voraussetzung dafür ist ein gültiger Miet- oder Untermietvertrag. Auch Wohnnebenkosten können berücksichtigt werden. Wer Wohnraum kostenfrei zur Verfügung stellt, kann mit seinem Gast eine Beteiligung an den Wohnnebenkosten vereinbaren. Tatsächlich anfallende Kosten in angemessener Höhe können vom Jobcenter oder Sozialamt berücksichtigt werden.

Unterstützt das Landratsamt bei der Wohnungssuche?

Da Wohnraum im gesamten Ballungsraum bekanntermaßen knapp ist, unterstützt das Landratsamt die Geflüchteten durch die Anmietung von Wohnraum sowie den Aufbau von Gemeinschaftsunterkünften. Auch wenn ukrainische Grundsicherungs- beziehungsweise Sozialhilfeempfänger nach der Entscheidung des Bundes nun primär selbst verantwortlich sind, Wohnraum zu finden, lassen wir die Geflüchteten und die Städte und Gemeinden nicht alleine. Durch den Rechtskreiswechsel in das SGB II ist eine Förderung zur Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Form von Sprachkursen, Weiterbildungen, Anerkennung der Qualifikationen oder auch Unterstützung beim Bewerberprozess möglich.

Dürfen die Ukrainer hier bereits arbeiten?

Rund die Hälfte der aus der Ukraine in den Landkreis Geflüchteten bezieht derzeit Leistungen nach dem SGB II (2449 Personen oder 1141 Bedarfsgemeinschaften). Von diesen Personen wiederum können bereits 143 Erwerbseinkommen erzielen. Hier ist zu berücksichtigen, dass Frauen mit kleinen Kindern einen beträchtlichen Teil der Flüchtlinge ausmachen und zunächst die Kinderbetreuung sichergestellt sein muss.

Apropos: Wie steht es um die Betreuung von Kindern bis sechs Jahren in Kitas und Co.?

Die Städte und Gemeinden haben sich sehr viel Mühe gegeben, die Kinder aus der Ukraine nach ihrem Alter und Rechtsanspruch in entsprechenden Einrichtungen unterzubringen. Je nach Geburtsdatum haben Kinder auf den Wartelisten unabhängig von ihrer Herkunft einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr und sind entsprechend eingestuft bzw. aufgenommen worden. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand sind die Kinder, die dauerhaft im Landkreis leben, auch in entsprechenden Betreuungsplätzen untergebracht. Vereinzelt haben sich Spielgruppen gebildet, die von den Gemeinden oder Nachbarschaftshilfen betreut werden. Das Landratsamt übernimmt bislang für 61 Kinder unter sechs Jahren die Kosten für Tagespflegeeinrichtungen.

Welche Vorbereitungen laufen im Schulamt, um ukrainische Kinder im Grundschulalter demnächst in den Schulbetrieb zu integrieren?

Mit Blick auf das in Kürze beginnende Schuljahr steht das Schulamt in engem und kontinuierlichem Austausch mit den Schulleitungen der im Landkreis angesiedelten Schulen, um die Beschulung der aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu koordinieren. Zur Verteilung der ukrainischen Kinder auf die Schulen wurden sechs Regionalräume gebildet, innerhalb derer die Schulleitungen ihre Aufnahmekapazitäten abstimmen. Für die Jahrgangsstufen 1 mit 4 ist eine Beschulung in altersgemäßen Regelklassen vorgesehen, entsprechende Förderprogramme ergänzen die Beschulung. An den weiterführenden Schulen werden für die Dauer der Schulpflicht schulartübergreifende Brückenklassen eingerichtet. 34 solcher Brückenklassen wird es im Schuljahr 2022/2023 im Landkreis geben. Eine Brückenklasse hat in der Regel eine Gruppengröße von bis zu 20 Schülerinnen und Schülern. Die Brückenklassen wurden aus den Pädagogischen Willkommensgruppen weiterentwickelt.

Wie sieht der Unterricht aus?

Auch Schülern und Schülerinnen der höheren Jahrgangsstufen, die gegebenenfalls nicht mehr schulpflichtig sind, steht eine Vielzahl an Angeboten offen. Beispielsweise können die Integrationsvorklassen an den Beruflichen Oberschulen oder die neuen InGym-Senior-Gruppen für besonders leistungsstarke Schüler mit entsprechender Vorbildung an den Gymnasien besucht werden. Weitere Angebote können bedarfsabhängig eingerichtet werden. Auch hier erfahren die jugendlichen Geflüchteten intensive Sprachförderung, um eine Hochschulreife erwerben zu können. Für eine gute Vorbereitung auf eine Berufsausbildung steht den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Ukraine das bewährte Modell der Berufsintegration an den Berufsschulen offen.

Vor welchen Herausforderungen steht der Landkreis aktuell?

Was die Unterbringungssituation angeht, stehen wir insbesondere vor der Herausforderung, den Bedarf abzuschätzen. Der weitere Verlauf des Krieges wird darüber entscheiden, wie viele Personen nach Deutschland und in den Landkreis München fliehen, ihre Familienangehörigen nachholen werden oder umgekehrt ihren Wunsch nach einer Rückkehr in die Heimat verwirklichen können. Die Vielzahl von privat Untergebrachten stellt Gemeinden, Städte und Landkreis vor die gemeinsame Aufgabe, kurzfristig wegfallende Wohnmöglichkeiten zu ersetzen. Eine weitere Herausforderung ist die Integration der ukrainischen Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Hier werden die Themen Sprache und Integration in den Arbeitsmarkt zentrale Bedeutung haben. Eine große Herausforderung wird es auch sein, den vielen ukrainischen Kindern gerecht zu werden, die zu uns geflüchtet sind. Hier geht es zum einen um die Schaffung ausreichender Kinderbetreuungsmöglichkeiten durch die Städte und Gemeinden. Zum anderen müssen die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in den deutschen Schulalltag integriert werden. Insgesamt verschieben sich die Aufgaben von der unmittelbaren Erstversorgung hin zu einer erfolgreichen Integration in unsere Gesellschaft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)