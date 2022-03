Ukraine-Krieg im Unterricht: Schüler geben Tipps für russische „Streithanseln“

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Krisengespräch im Sitzkreis: Mit der Klasse redet Eva Belm rund eine halbe Stunde über den Krieg in der Ukraine. Die Mädchen und Buben dürfen dabei erzählen, was sie über den Konflikt wissen und welche Sorgen sie haben. © Stefan Weinzierl

Der Krieg in der Ukraine macht vor den Klassenzimmern im Landkreis München nicht halt. Viele Lehrkräfte bieten dieser Tage ihren Schülern die Möglichkeit, sich über den Konflikt mitten in Europa auszutauschen.

Unterhaching – Es ist 8.15 Uhr. Die Mädchen und Buben der Klasse 2a setzen sich auf den Boden des Klassenraums und bilden einen Morgenkreis. So, wie sie es schon oft getan haben. Doch heute wird nicht gesungen, über ein Schulthema oder die Erlebnisse vom Wochenende gesprochen.

Eva Belm, die mit einer Kollegin die Klasse leitet, hat den Kindern eine bunte Karte von Europa mitgebracht. Auf zwei Ländern hat die 50-Jährige Spielfiguren platziert – der Ukraine und Deutschland. Natürlich erfassen die Sieben- und Achtjährigen sofort, dass ihre Lehrerin, die auch Konrektorin der Schule ist, mit ihnen über den Ukraine-Krieg sprechen will. So wie sie es bereits vor einigen Tagen mit ihrer anderen Klassenlehrerin gemacht haben.

„Ich denke, es gibt noch viel zu erzählen“

Das wiederum weiß auch Belm. Sie glaubt aber, dass die Kinder immer wieder Gesprächsbedarf haben, weil die Eltern zuhause darüber reden oder die Schüler anderswo etwas aufschnappen. „Ich denke, es gibt noch viel zu erzählen“, sagt sie deshalb zu ihrer Klasse und fragt unter anderem nach, was Krieg überhaupt bedeutet und was dabei alles kaputt gehen kann. Sie will auch wissen, ob ihre Schüler irgendwelche Sorgen plagen und was ihnen Angst macht. „Dass die Kinder möglicherweise ihren Papa oder ihren Bruder nicht mehr wiedersehen“, meint Benny. Die Bilder von den ukrainischen Männern, die sich von ihren Frauen und Kindern verabschieden müssen, weil sie nicht flüchten können, sondern gegen die russischen Soldaten kämpfen müssen, findet auch Belm schlimm. „Das fände ich ganz schrecklich, wenn ich meinen Mann zurücklassen müsste“, sagt sie.

Kathi sorgt sich, dass die Nachbarländer der Ukraine in die militärische Auseinandersetzung hineingezogen werden könnten. „Dass ist, wie wenn du als Nachbarn neben einem sitzt, der mit einem anderen zum Streiten anfängt. Da ist man auch manchmal fast beteiligt“, sagt Belm und findet so für die Kinder ein passendes Beispiel aus dem Schulalltag.

„Mir macht Angst, dass der Krieg...“

„Mir macht Angst, dass der Krieg so groß werden könnte, dass er bis nach Deutschland kommt“, meint Niklas – und kurz wird es etwas unruhig in der Klasse. „Das verstehe ich“, sagt Belm, versucht die Kinder gleichzeitig zu beruhigen. Letztendlich wisse man nicht, wie sich die Situation entwickelt. Aber ein Krieg in Deutschland „ist nicht so wahrscheinlich“, betont sie. Schließlich hätten sich Deutschland und viele andere Länder zu einem Freundschaftsbund zusammengeschlossen, die sich gegenseitig helfen, „und das weiß Putin auch“, ergänzt sie.

Dann fragt Belm in die Runde, wie man den „Freundschaftsbund“ nennt. „NATO“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Das ist eine Freundschaft zwischen Ländern. Das ist wie bei uns in der Klasse: Die Freunde, die gut zusammenhalten, sind nicht alleine“, erklärt Belm weiter. Die Ukraine wolle auch in diesen Freundschaftsbund, Russland wiederum wolle genau das nicht, erzählt sie und versucht ihrer Klasse so einen bedeutenden Streitpunkt zwischen den beiden Ländern zu erläutern: „Russland will, dass die Ukraine zu seinem Freundschaftsbund kommt.“

Friedensbotschaft: Auf einem Blatt mit einer Friedenstaube dürfen die Schüler im Anschluss ihre Gedanken und Gefühle zum Ukraine-Krieg festhalten. © Stefan Weinzierl

Lesen Sie auch Kriegsflüchtlinge im Landkreis München: In Haar kommen die Vertriebenen aus der Ukraine an Der Landkreis München hat in Haar eine Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Wir haben uns das Ankerzentrum angeschaut. Kriegsflüchtlinge im Landkreis München: In Haar kommen die Vertriebenen aus der Ukraine an „Gipfel der Arroganz“: Hitzige Debatte um Extra-Sitzungsgeld für Gemeinderäte Zusätzliche 40 Euro an Sitzungsgeld für Gemeinderäte hat die Verwaltung in Kirchheim vorgeschlagen. Das sorgte für hitzige Diskussionen. „Gipfel der Arroganz“: Hitzige Debatte um Extra-Sitzungsgeld für Gemeinderäte

Der kleine Svyatoslav ist vom Kriegsausbruch noch mehr betroffen als seine Mitschüler. Seine Familie stammt aus der Ukraine. Putin habe mit dem Krieg angefangen, klärt er seine Mitschüler auf. „Ich weiß nicht, ob ich im Sommer dort meine Oma besuchen kann“, erzählt er später.

Viel zu erzählen werden wohl auch die Kinder haben, die seit Donnerstag die Grund- und Mittelschule am Sportpark besuchen. Wie Belm ihrer Klasse mitteilt, sind es Kinder einer aus der Ukraine geflüchteten Familie, die bei einer Gastfamilie in Unterhaching untergekommen sind. „Ein Erstklasskind und ein Kind in der sechsten Klasse“, verrät sie und will von ihren Schülern wissen, wie man den neuen Mitschülern konkret helfen kann. Mit ein bisschen Unterstützung der Pädagogin haben die Kinder auch schnell die richtigen Antworten parat: in dem man sie begrüßt, Freundschaft mit ihnen schließt und mit ihnen spielt.

Am Ende verteilt Belm noch weiße Blätter mit einer Friedenstaube darauf an die Kinder. Darauf können die Zweitklässler im Anschluss Ratschläge für die „Streithanseln in Russland“ formulieren – oder malen beziehungsweise aufschreiben, was sie bedrückt oder sie sonst noch zu dem Thema loswerden wollen. Und so eifrig, wie die Mädchen und Buben sich zuvor an der Diskussion beteiligt haben, so schnell greifen sie daraufhin zu den Blei- und Buntstiften.

Weitere Nachrichten aus Unterhaching und dem Landkreis München finden Sie hier.