Mehr Wachs, weniger Watt: Landkreis-Bürger sparen an Weihnachtsbeleuchtung

Umfrage

Von Volker Camehn schließen

Ist weniger diesmal mehr? Angesichts steigender Energiekosten bietet ausgerechnet die Weihnachtszeit gute Möglichkeiten, Strom zu sparen, wenn Lichterketten und Baumbeleuchtung ausbleiben. Oder doch nicht? Stimmen und Stimmungen aus dem Landkreis.

Alexandra Teuffel (47) aus Sauerlach: „Weihnachtsbeleuchtung werde ich dieses Jahr definitiv einschränken, eine einfache Art Strom zu sparen und weh tut es einem ja auch nicht. Auch wenn die Lichter am Baum und am Haus immer recht schön aussehen – ein bisschen weniger schadet nicht.“

+ Alexandra Teuffel (47) aus Sauerlach © Camehn

Monika Lamprecht (59) aus Unterhaching: „Für den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer haben wir einzelne Kerzen mit Batterie. Da braucht man natürlich eine Unmenge an Batterien und vielleicht besorge ich deshalb noch eine LED-Lichterkette. Fakt ist: Lichter möchte ich am Christbaum auf jeden Fall haben, das ist mir wichtig. Lichterketten für den Außenbereich habe ich in den letzten Jahren eh nicht angebracht, zumal wir nur ein paar alte Leuchten haben und die sind definitiv alles andere als stromsparend. Vielleicht gibt’s auch hier ein bisschen LED.“

+ Monika Lamprecht (59) aus Unterhaching © Camehn

Sandra Mittermaier (37) aus Hohenbrunn-Riemerling: „Wir sind keine großen Weihnachtsbeleuchter. Unser Motto heißt: Lieber weniger, aber dafür echte Kerzen nehmen. Außerdem haben wir seit ein paar Monaten ein Solaranlage installiert, da müssen wir jetzt sehen, wie die sich im Winter bewährt. Bislang produziert sie jedenfalls mehr, als wir verbrauchen.“

+ Sandra Mittermaier (37) aus Hohenbrunn-Riemerling: © Camehn



Renè van Kemenade (53) aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn: „In Sachen Weihnachtsbeleuchtung haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Aber wir haben schon vor Jahren Glühbirnen gegen LED-Leuchten ausgetauscht, das spart gut und gerne 80 Prozent Strom. Und der Weihnachtsbaum erstrahlt wohl auch wieder im LED-Licht. Noch weniger Verbrauch ist bei uns eigentlich nur möglich, wenn man komplett auf jede Beleuchtung verzichtet.“

+ Renè van Kemenade (53) aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn © Camehn

Jürgen Schütt (63) aus Ottobrunn:

„Mit dem Gebrauch weihnachtlicher Lichterdeko halte ich es wie der Bayer mit dem Bierverbrauch: Maßvoll muss er sein. Mal keine Wies’n und kein Las Vegas im Landkreis-Vorgarten. Generell plädiere ich zum diesjährigen Fest der Feste für mehr Wachs statt Watt. Was nicht heißen soll, dass der Freistaat (inkl. Restrepublik) mit Akku-Stirnlampen und Teelichtern vor der Weihnachtsgans zu sitzen hat. Der Mittelweg, in dem Fall der zwischen Verzicht und Verschwendung, scheint mir, wie so oft, der aktuell klügste zu sein.“

+ Jürgen Schütt (63) aus Ottobrunn © hartmut.buehler.fotografie



Uwe Jentsch aus Unterhaching: „Wir lehnen das Imitieren amerikanischer Weihnachtsbräuche, wie etwa übermäßige Hausbeleuchtung, strikt ab. Bei uns kommt das Christkind, und zwar bescheiden und still, wie schon in unserer Kindheit. Daher gab es noch nie eine große Beleuchtung bei uns, nur ein paar echte Kerzen auf dem Adventskranz in der Stube. Am Christbaum gibt es bei uns seit acht Jahren eine batteriebetriebene LED-Beleuchtung, aber nicht wegen der Energiewende: Für die Umrüstung gab es sehr praktische Gründe, nämlich den Wegfall der „Strippen“. Da wir somit also die Stromversorgung des Landkreises München nicht einmal im Ansatz gefährden, interessiert uns die von einigen politischen Querschlägern auch in privaten Haushalten eingeforderte Einsparung der Weihnachtsbeleuchtung nur insofern, als man sich ernsthaft fragen muss, ob es nicht tatsächlich Wichtigeres für die Politik zu tun gibt, als die Menschen hier bevormunden zu wollen.“

+ Uwe Jentsch aus Unterhaching © Camehn

Heinrich Reichel (71), Organisator der Argeter Dorfweihnacht:

„Bei der „Argeter Dorfweihnacht“ heuer am 26. und 27. November gibt es traditionell nur warm-weiße Beleuchtung, vornehmlich mit LEDs. Blinkreklame oder sonstwie aufwändige Beleuchtung ist nicht erlaubt. Im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten haben wir keine lange Abendöffnung, am Samstag nur bis 21 Uhr und am Sonntag bis 18 Uhr, was natürlich auch Strom spart. Ferner sind in den Hütten weder Elektroheizgeräte noch Gasheizpilze gestattet. Dennoch wird unser Weihnachtsmarkt nach nunmehr vier Jahren in stimmungsvollem Glanz erstrahlen.“

+ Heinrich Reichel (71), Organisator der Argeter Dorfweihnacht © Camehn



Erika Hörner (62) aus Ismaning: „Es wird heuer keine Außenbeleuchtung an Balkon und Fenster geben, und wir werden abends sicher mehr Kerzenlicht nutzen. Die Beleuchtung am Weihnachtsbaum wird eingeschränkt, wo es möglich ist, setzten wir LED- Leuchten ein. Zudem gibt es keinen Standby-Betrieb mehr im Haus, Licht wird immer ausgeschaltet, wenn wir einen Raum verlassen, die Heizung bewusst genutzt und die Raumtemperatur gesenkt. Heißes Wasser zum Kochen bereite ich schon lange im Teekocher, da das viel schneller geht als auf dem Herd.“