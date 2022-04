Landkreis pachtet Jugendcamp am Walchensee

Idylle Walchensee: Hier sollen bald Kinder aus dem Landkreis ihre Ferien verbringen können. (Symbolfoto) © FooTToo

Seit dem Wegfall des Zeltplatzes in Oberschleißheim war der Kreisjugendring München-Land (KJR) auf der Suche nach einer Alternative für ein naturnahes Übernachtungsangebot für junge Menschen. Jetzt ist man fündig geworden – am Walchensee.

Landkreis - Bei dem Areal handelt es sich um das Jugendcamp Breitort, direkt am Ufer des Walchensees, berichtet das Landratsamt. Der Landkreis München hat das Gelände, das Eigentum der Bayerischen Staatsforsten ist, nach dem Rückzug der bisherigen Betreiber gepachtet und im Rahmen eines Nutzungsvertrages dem KJR zum Betrieb überlassen. Der Pachtvertrag läuft vorerst über zwei Jahre. In dieser Zeit investiert der Landkreis in anstehende Sanierungs- und Reparaturarbeiten. Zwischen 30 000 und 40 000 Euro nimmt er dafür laut Pressemitteilung in die Hand. Für den Betrieb und den Unterhalt des Geländes und der Gebäude werden rund 40 000 Euro pro Jahr anfallen.

Historische Verbindung

Bis 2023 soll so geklärt werden, ob und zu welchen Konditionen sich das gemeinsame Ziel, eine langfristige Übernahme der Trägerschaft des Walchenseecamps durch den Landkreis und den Kreisjugendring ermöglichen lässt.

Den Ausschlag für die Übernahme habe die Lage und die gute Infrastruktur auf dem Platz gegeben, die ein bedarfsgerechtes pädagogisches Angebot für Kinder und Jugendliche ermögliche. Auch historisch gesehen gibt es Verbindungen. Vor dem Walchenseeverein e.V. betrieb der Bezirksjugendring Oberbayern die Anlage. Dessen Initiator, Josef Hederer, gründete auch den KJR.

Keine Vermietung an Privatpersonen

Gebucht werden können ein Haupthaus, zehn Zelthütten aus Holz und ein Holzhaus von Selbstversorgergruppen zwischen 75 und 130 Personen von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe – eine Vermietung an Privatpersonen ist nicht möglich. Das Camp ist von Mai bis Mitte Oktober geöffnet.

