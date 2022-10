Schutzfonds: Landkreis weitet Beratung und Nothilfe aus

Von: Charlotte Borst

Landkreis – Horrende Stromrechnungen, explodierende Heizkosten, teure Lebensmittel: Der Landkreis München will mehr Beratungsangebote für Menschen aufbauen, die finanziell an ihre Grenzen kommen. Auch über schnelle, unbürokratische Hilfszahlungen wird nachgedacht.

Landkreis - Ein Schutzfonds könnte – ähnlich wie der Corona-Nothilfefonds – eingerichtet werden und auch denjenigen helfen, deren Einkommen über den Bezugsgrenzen für Sozialleistungen liegen.„Nicht wenige Menschen müssen befürchten, obwohl sie Arbeit haben und vielleicht sogar über Immobilieneigentum verfügen, vor allem vor dem Hintergrund der Energiekrise in existenzielle Schwierigkeiten zu kommen“, erklärt Landrat Christoph Göbel (CSU).

Schnell und unbürokratisch finanziell helfen

Der Sozialausschuss will intervenieren, bevor zunehmend Menschen – auch aus der Mittelschicht – unverschuldet in finanzielle Not geraten, trotz geordneter Arbeitsverhältnisse. Der Ausschuss hat beschlossen, Beratungsangebote auszubauen, um Menschen in Not zu erreichen, bevor Zahlungsrückstände entstehen und Situationen eskalieren, der Strom gesperrt, die Wohnung gekündigt oder Schulden aufgenommen werden müssen.

„Sich Unterstützung zu holen, ist für viele ein schwerer, oft kaum denkbarer Schritt“, so Göbel, doch wer Not leide, solle nicht zögern: „Zu schnell können die Schwierigkeiten existenziell werden, zu schnell besteht die Gefahr, von der Gesellschaft ,abgehängt’ zu werden.“

Hilfen kommen auch von Sozialverbänden und aus der Bevölkerung: Bürgerstiftungen vermitteln Geldspenden. Vereine leisten Nachbarschaftshilfen. Es gibt Gratis-Lebensmittel, etwa bei den „Tischen“. Diese wertvolle und spontane Hilfe von Bürgern für Bürger zeigt eine Menschlichkeit eigener Art und ist besonders wertvoll. Aber es gibt bei zahlreichen „Tischen“ im Landkreis inzwischen Wartelisten.

Kreisverwaltung fragt Hilfsleistungen vor Ort ab

Auch in den Rathäusern kämen Bürger vermehrt mit ihren Sorgen in die Sprechstunden, um nach Rat und Hilfe zu fragen, heißt es aus dem Landratsamt. Der Sozialausschuss will gezielt da helfen, wo noch Lücken bestehen, und hat nun die Kreisverwaltung beauftragt, in allen 29 Kommunen des Landkreises abzufragen, welche Beratungsangebote bereits bestehen und wie sie gegebenenfalls erweitert werden können. Eruiert wird auch, welche finanziellen Hilfen, etwa durch Stiftungen, in den Städten und Gemeinden möglich sind und wo deren Grenzen liegen. Neue Stellen sollen aus Sicht der Bürgermeister vorerst nicht geschaffen werden, betonte Dietmar Gruchmann (SPD). Nicola Gerhardt (CSU) bat, bei den Beratungsanbietern auch die örtlichen Kirchengemeinden zu berücksichtigen und diese entsprechend über Hilfsangebote zu informieren.

Die Verwaltung wird zudem die Informationsbroschüre „LisA“ aktualisieren und auch im Online-Format zugänglich machen. Göbel sieht in den beschlossenen Maßnahmen ein wichtiges Signal an die Bevölkerung.

