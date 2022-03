Landratsamt München zieht um: Neues Zuhause für einzelne Fachbereiche

Von: Max Wochinger

Mehr Platz: Einzelne Bereiche der Kreisverwaltung ziehen jetzt in diesen Neubau an der Messe ein. © lra

Erste Fachbereiche der Verwaltung wechseln diese Woche nach Riem.

Landkreis – Die Kreisverwaltung zieht um. Teile des Landratsamts München wechseln nach Riem und Obergiesing. Bislang waren die unterschiedlichen Fachbereiche des Landratsamts auf zehn verschiedene Standorte im Stadtbereich verteilt. Die sollen künftig gebündelt werden.

Im vergangenen Jahr hat der Landkreis einen großen Bürostandort im Münchner Stadtteil Riem erworben. Dorthin werden nun nach und nach Teile der Landkreisverwaltung umziehen und einzelne Standorte in angemieteten Gebäuden sukzessive aufgelöst, teilte die Kreisverwaltung mit.

Dienste sowie die Eltern und Jugendberatungsstelle

Den Anfang machen Ende März Teile der zentralen Dienste sowie die Eltern und Jugendberatungsstelle. Die Interventionsstelle Landkreis München (ILM) sowie die Heimaufsicht ziehen im Zuge der Auflösung des Standorts Nockherstraße in die Chiemgaustraße 120 in München um.

Bereits in dieser Woche, am 22. und 23. März, zieht der Fachbereich Hochbau, Immobilien und Schulen im Landratsamt von der Chiemgaustraße in den MesseCampus. Anfang April folgt die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Sie ist ab dem 5. April nicht mehr am Orleansplatz, sondern ebenfalls in Riem zu finden (Erreichbarkeiten siehe Kasten). Neben dem neuen Standort in Riem können Eltern und Jugendliche auch weiterhin in den Außenstellen in Haar, Kirchheim und im Isartal beraten werden.

Der neue Standort an der Joseph-Wild-Straße 20 liegt unmittelbar an der U-Bahnhaltestelle „Messestadt West“ und ist mit der U-Bahnlinie 2 zu erreichen. Die nah gelegene Bushaltestelle „Am Messesee“ wird von den Linien 139, 183, 190, 263 und 264 angefahren. Mit der Buslinie 190 besteht eine schnelle Verbindung (etwa fünf Minuten) zwischen dem S-Bahnhof Riem und der Haltestelle „Am Messesee“, so die Kreisverwaltung. Von der Haltstelle ist der MesseCampus in zwei bis drei Minuten Fußweg erreichbar.

Fahrradstellplätze zur Verfügung

Besucherinnen und Besuchern stehen auch Parkplätze rund um das Gebäude sowie in der Tiefgarage (Zufahrt Werner-Eckert-Straße 11) zur Verfügung. Drei oberirdische behindertengerechte Parkplätze befinden sich an der Hanns-Schwindt-Straße, drei weitere in der Tiefgarage in unmittelbarer Nähe zum Hauptzugang an der Joseph-Wild-Straße. „Selbstverständlich stehen auch größtenteils überdachte Fahrradstellplätze zur Verfügung“, so die Kreisverwaltung.

Im Laufe des Jahres werden dann auch die Personalabteilung und Teile der Kämmerei des Landratsamts in den MesseCampus Riem wechseln. Die Standorte Orleansplatz und Nockherstraße werden komplett aufgelöst. Dabei ziehen die Fachstelle für Pflege und Behinderteneinrichtungen (Heimaufsicht) sowie die Interventionsstelle Landkreis München in freigewordene Räume in der Chiemgaustraße 109.

Um das gesamte Landratsamt im neuen Bürogebäude in Riem unterzubringen, dafür ist es nicht groß genug. Der Standort am Mariahilfplatz bleibt deshalb vorerst weiter bestehen, so die Kreisverwaltung. Gleiches gilt für die Zulassungsstelle in Grasbrunn. Zudem sei der MesseCampus zum Teil noch von anderen Mietern belegt, die nach und nach ausziehen und weitere Flächen für das Landratsamt freimachen werden.

Die Kreisverwaltung in München bittet um Verständnis, wenn es in den Tagen rund um die Umzüge zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit der betreffenden Bereiche kommt.