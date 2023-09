Warum der Bezirkstag so wichtig für Oberbayern ist: Die Kandidaten aus dem Landkreis München

Von: Charlotte Borst

Hier tagt das Plenum. Die meiste Arbeit wird aber in den elf Ausschüssen geleistet. © Bezirk Oberbayern

Der Bezirkstag, der ebenfalls wie der Bayerische Landtag am 8. Oktober neu gewählt wird, arbeitet meist abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit und steht von jeher im Schatten des Landtags. Dabei hat dieses Gremium eine große Bedeutung.

Landkreis - Die Wahl des Bezirkstags findet alle fünf Jahre und immer zeitgleich mit der Landtagswahl statt. Heuer wird am Sonntag, 8. Oktober, gewählt. Der Bezirkstag arbeitet ziemlich abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit und steht von jeher im Schatten des Landtags. Viele Bezirksräte, die im schmucklosen Bürohaus an der Prinzregentenstraße zusammenkommen, können diesem Umstand der geringeren öffentlich Wahrnehmung durchaus viel abgewinnen: Hier geht es um Sacharbeit, nicht um Parteipolitik, heißt es oft. Der Bezirkstag von Oberbayern ist mit Abstand der größte der sieben bayerischen Bezirkstage. Er hat aktuell 82 Sitze, was dem Wahlergebnis von 2028 geschuldet ist, in Folge dessen es viele Ausgleichs- und Überhangmandate gab. Denn normalerweise gehören dem Gremium 61 Mitglieder an. Der Bezirkstag ist ein relativ „bunter Haufen“, denn er ist ein Kommunalparlament, für das die Fünf-Prozent-Hürde nicht gilt. Derzeit gehören dem Bezirkstag zehn Parteien an: CSU (26 Sitze), Grüne (18), Freie Wähler (10), SPD (8), AfD (6, wobei Robert Bock zur Bayernparte wechselte), FDP (5), Linke (3), Bayernpartei (3), ÖDP (2), Tierschutzpartei (1). Die CSU hat, wie schon in der Wahlperiode 2013 bis 2018, keine absolute Mehrheit, und ist daher erneut eine Kooperation mit Freien Wählern und SPD eingegangen.

Josef Mederer hört als Präsident auf

In der neuen Amtszeit steht ein Einschnitt an: Nach 15 Jahren verabschiedet sich Josef Mederer (CSU) im Herbst als Präsident des Bezirkstags. Der Bezirk hat einen beachtlichen Jahresetat von derzeit 2,4 Milliarden Euro. Finanziert wird er vor allem durch die Bezirksumlage, die die 23 Landkreise und kreisfreien Städte abgeben. Der Bezirk ist vor allem für Soziales, Gesundheit, Bildung und Kultur zuständig. Er betreibt Werkstätten, Förderstätten, Wohnheime und Schulen für Menschen mit Behinderung. Er bietet in psychiatrischen Kliniken an 50 Standorten therapeutische Angebote für jährlich 130 000 Patienten, wobei das Isar-Amper-Klinikum in Haar das größte Zentrum ist. Aber auch die ambulante Versorgung wurde zuletzt stark ausgebaut. In Tageskliniken können sich Patienten behandeln lassen. Die Krisendienste, die rund um die Uhr erreichbar sind, sind mittlerweile ein gefragtes Angebot.

Etablierung der Pflegestützpunkte

Seit 2017 schreitet die Etablierung der Pflegestützpunkte voran: 17 Beratungsstellen rund um Fragen zu Eingliederung und Pflege sind oberbayernweit bereits entstanden. Der Landkreis München eröffnet seinen Pflegestandpunkt in der Außenstelle Riem des Landratsamts im September. In Sachen Kultur bietet der Bezirk beliebte Ausflugsziele an, etwa das Freilichtmuseum Glentleiten oder das Bauernhausmuseum Amerang. Die ehrenamtlichen Bezirksräte erhalten eine monatliche Entschädigung von 872 Euro, dazu Sitzungsgeld in Höhe von 111 Euro.

Das sind die Direktkandidaten aus dem Landkreis München

Karin Hobmeier (CSU Nord)

hob.jpg © privat

Alter: 51 Jahre

Wohnort: Ismaning

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Politikwissenschaftlerin, Verwaltungsangestellte

Politische Ämter: Bezirksrätin und Kreisrätin

Themen für den Bezirkstag: „Gute Pflege sicherstellen und die Angehörigen mehr berücksichtigen. Prävention und moderne Behandlung psychischer Erkrankungen brauchen einen noch besseren Platz in der Gesundheitsversorgung. Für Kinder und Jugendliche müssen hier Angebote schneller zugänglich sein. Wichtig sind mir mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung und mehr Kurzzeitpflegeangebote für Kinder mit Handicap. Auch Brauchtum und Denkmalpflege sind mir ganz wichtige Anliegen.“

Stefan Schelle (CSU Süd)

Stefan Schelle, Bezirkstagskandidat der CSU © Harry Zdera

Alter: 59 Jahre

Wohnort: Oberhaching

Beruf: Bürgermeister, Dipl.-Agraringenieur

Familienstand: Verheiratet, drei Kinder

Politische Ämter: Kreisrat, Vorsitzender des Münchner Planungsverbands

Themen für den Bezirkstag: „Die nächste Zeit wird über den politischen Zusammenhalt in der Gesellschaft entscheiden. Ich möchte im Bezirkstag Menschen vertreten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Zentral ist für mich die soziale Ausrichtung des Bezirks. Seine Einrichtungen sind Anlaufstelle für alte Menschen und Menschen mit Behinderung oder psychischen Problemen. Wir unterstützen die Schwächsten der Gesellschaft. Auch die kulturelle Ausrichtung des Bezirks liegt mir am Herzen.“

Martin Wagner (Grüne Nord)

Martin Wagner, Bezirkstagskandidat der Grünen © privat

Alter: 52 Jahre

Wohnort: Unterschleißheim

Familienstand: ledig, liiert, ein Kind

Beruf: geschäftsführender Bildungsreferent bei der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) Bayern

Politische Ämter: seit 2018 Mitglied des Bezirkstags

Themen für den Bezirkstag: „Ich setze mich für junge Menschen und die Jugendarbeit ein, indem ich für eine auskömmliche Ausstattung des Bezirksjugendrings sorge. Jugendarbeit als geschützter Raum einer echten Teilhabe von Kindern und Jugendlichen ist der beste Ort zum Leben lernen in all seinen Dimensionen!“

Frauke Schwaiblmair (Grüne Süd)

Frauke Schwaiblmair, Bezirkstagskandidatin der Grünen © privat

Alter: 60 Jahre

Wohnort: Gräfelfing

Familienstand: verheiratet, vier Kinder

Beruf: Musiktherapeutin und Diplompsychologin

Politische Ämter: Bezirksrätin seit 2018, Inklusionsbeauftragte des Bezirks

Themen für den Bezirkstag: „Menschen mit Behinderung sollen selbstbestimmt leben und arbeiten können, wo und wie sie es wollen. Dafür werden wir die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes sinnvoll umsetzen.“

Sonja Dirl (Freie Wähler Nord)

Sonja Dirl, Bezirkstagskandidatin der Freien Wähler © privat

Alter: 56 Jahre

Wohnort: Heimstetten

Familienstand: verheiratet, zwei Söhne

Beruf: Bäuerin

Politische Ämter: Kreisbäuerin München, Bay. Bauernverband

Themen für den Bezirkstag: „Der Erhalt unserer einzigartigen Kulturlandschaft, unser soziales Gesundheitswesen einschließlich unserer regionalen Krankenhausstruktur und die Förderung unserer benachteiligten, eingeschränkten Mitbürger liegen mir besonders am Herzen.“

Barbara Bogner (Freie Wähler Süd)

Barbara Boger, Bezirkstagskandidatin der Freien Wähler © sonja herpich

Alter: 62 Jahre

Wohnort: Sauerlach

Familienstand: nicht verheiratet

Beruf: Oberstudienrätin, Erste Bürgermeisterin in Sauerlach

Politische Ämter: Kreisrätin, Mitglied im Sozialausschuss des Bayerischen Städtetages

Themen für den Bezirkstag: „Aufgrund intensiver persönlicher Erfahrungen werde ich mich besonders einsetzen für die Inklusion geistig oder körperlich benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Schule und Beruf. Zudem sehe ich meinen Einsatz in der Betreuung von Personen aller Altersgruppen mit Pflegebedarf und psychischer Krankheit.“

Sabine Schmierl (SPD Nord)

Sabine Schmierl, Bezirkstagskandidatin der SPD © privat

Alter: 49 Jahre

Wohnort: Unterhaching

Familienstand: verheiratet, ein Sohn

Beruf: Sozialversicherungsfachangestellte

Politische Ämter: Vorsitzende der SPD Unterhaching, Mitglied im Gemeinderat

Themen für den Bezirkstag: „Durch den Abbau bürokratischer Hürden im Sozial- und Gesundheitswesen möchte ich mich für die Entlastung Pflegender und Gepflegter einsetzen. Darüber hinaus muss im Bildungsbereich endlich die Digitalisierung angepackt werden.“

Arno Helferich (SPD Süd)

Arno Helferich, Bezirkstagskandidat der SPD © privat

Alter: 63

Wohnort: Ismaning

Familienstand: ledig

Beruf: Kriminaloberrat, Leiter der Kriminalprävention der Münchner Polizei

Politische Ämter: Gemeinderat, SPD-Ortsvorsitzender

Themen für den Bezirkstag: „Ich werde mich für gleichwertige und gerechte Teilhabe von Menschen mit Behinderung einsetzen, selbst im wohlhabenden Landkreis München sind über 12.000 Menschen auf Leistungen zur Grundsicherung angewiesen. Der Freistaat Bayern kommt seiner Verpflichtung über den kommunalen Finanzausgleich nicht ausreichend nach.“

Peter Kremer (AfD Nord)

Peter Kremer, Bezirkstagskandidat der AfD © Dieter Michalek

Alter: 70 Jahre

Wohnort: Unterschleißheim

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Elektroingenieur

Politische Ämter: Stadtrat Unterschleißheim, Kreisrat

Themen für den Bezirkstag: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Bezirk seine Verpflichtungen als Sozialgremium kontinuierlich erfüllt und nicht länger Ausfallbürge für ausufernde, staatliche Fehlentwicklungen ist, seine Haushaltsmittel Bedürftigen zukommen lässt und nicht für Ideologieprojekte verschwendet.“

Christina Specht (AfD Süd)

Christina Specht, Bezirkstagskandidatin der AfD. © privat

Alter: 57 Jahre

Wohnort: Putzbrunn

Beruf: Übersetzerin

Familienstand: verheiratet, drei Söhne

Politische Ämter: Kreisrätin, Vorsitzende des AfD-Kreisverbands

Themen für den Bezirkstag: „Im Bezirkstag würde ich mich dafür einsetzen, Politik zu machen, die den Bürgern zugute kommt, statt viel Geld für ideologiegetriebene Agenden auszugeben. Hier sollte der soziale Bereich, die Kultur- und Traditionspflege Vorrang haben.“

Gabriela Berg (FDP Nord)

Gabriela Berg, Bezirkstagskandidatin der FDP © privat

Alter: 62 Jahre

Wohnort: München

Beruf: Tierärztin, Berufsbetreuerin

Familienstand: liiert, ein Sohn

Politische Ämter: Bezirksrätin seit 2013, stell. Ortsvorsitzende FDP Haar,

Themen für den Bezirkstag: „Die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen muss besser werden im Landkreis München. Es fehlen Sozialpsychiatrische Dienste. Wir brauchen mehr Therapieplätze und auch niederschwellige Angebote. Ebenso setze ich mich für die Stärkung der ambulanten und stationären Pflege ein“.

Barbara Eggers (FDP Süd)

Barbara Eggers, Bezirkstagskandidatin der FDP © privat

Alter: 31

Wohnort: Taufkirchen

Familienstand: Verheiratet, keine Kinder

Beruf: Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung

Politische Ämter: Stellvertretende Bezirksvorsitzende der FDP Oberbayern

Themen für den Bezirkstag: „Mein Herzensanliegen ist die Verbesserung der Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dem Bezirkstag kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu durch die psychiatrischen Bezirkskliniken und durch die Vielzahl weiterer psychosozialer Angebote, die vom Bezirk finanziert werden.“

Antje Stiel (Die Linke Nord)

Antje Stiel, Bezirkstagskandidatin der Linke © privat

Alter: 34

Wohnort: Garching

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: medizinisch-technische Laborassistentin

Politische Ämter: keine

Themen für den Bezirkstag: „Die Welt ein wenig besser zu machen, fängt für mich schon vor der Haustür an. Egal ob es sich um Nachbarschaftshilfe, Mitgliedschaft im Elternbeirat oder ein Ehrenamt in der Hospizbegleitung handelt. Angetrieben durch persönliche und berufliche Erfahrungen möchte ich mich im Bezirkstag für diejenigen stark machen, die sich von der Politik nicht gesehen fühlen.“

Katinka Burz (Die Linke Süd)

Katinka Burz, Bezirkstagskandidatin der Linke © privat

Alter: 42 Jahre

Wohnort: Kirchheim

Familienstand: ledig, zwei Kinder

Beruf: Kinderpflegerin

Politische Ämter: Kreisrätin

Themen für den Bezirkstag: „Ich möchte, dass alle Kinder gleichen Zugang zur Bildung bekommen. Aus meiner beruflichen Erfahrung kenne ich die Bildungsungleichheit und weiß, wie viel schwerer es ist, für Menschen, die von Armut betroffen sind, gleiche Chancen zu bekommen. Insbesondere Menschen mit Behinderungen sind häufig armutsbedroht, ich möchte mich im Bezirkstag für sie einsetzen.“

Jolanta Wrobel (ÖDP Nord)

Jolanta Wrobel, Bezirkstagskandidatin der ÖDP © privat

Alter: 62 Jahre

Wohnort: Unterschleißheim

Familienstand: verheiratet, ein Sohn

Beruf: Finanzanalystin

Politische Ämter: Kreisrätin

Themen für den Bezirkstag: „Ich möchte mich im Bezirkstag vor allem für stärkere Einbindung der Bezirke in die überregionale ÖPNV-Verbindungsplanung und für eine solide Finanzierung der Kunst und Kultur einsetzen. Da die sozialen Themen bei ÖDP ein großes Gewicht haben, sind für mich Bereiche wie Tagespflege oder Hospize als wichtige Arbeitsgebiete selbstverständlich.“

Werner Wolf (ÖDP Süd)

Werner Wolf, Bezirkstagskandidat der ÖDP © privat

Alter: 78 Jahre

Wohnort: Ottobrunn



Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Hochschullehrer i.R.

Politische Ämter: u.a. Mitglied der ÖDP-Bundesprogrammkommission

Themen für den Bezirkstag: „Für mich steht Klima-, Umwelt- und Naturschutz an vorderster Stelle, sowohl in der beschließenden Zuständigkeit des Bezirkstags als auch da, wo „nur“ zur Meinungsbildung diskutiert wird, mit dem Ziel, ein menschenwürdiges Leben für alle zu bewahren. Sozialer Ausgleich und Gemeinwohl, insbesondere im Senioren-Pflegebereich und der Hospizarbeit.“