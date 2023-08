Sie wollen in den Landtag: Die Kandidaten aus dem Landkreis München im Überblick

Von: Charlotte Borst

Teilen

Die Kandidaten für die Landtagswahl 2023 sind: CSU: Kerstin Schreyer und Maximilian Böltl, Grüne: Markus Büchler und Claudia Köhler, Freie Wähler: Johannes Seitner und Nikolaus Kraus, SPD: Christine Himmelberg und Florian Schardt, AfD: Peter Kremer und Christina Specht, FDP: Katharina Diem und Marco Deutsch. © Münchner Merkur/Kolbeck

Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Im Überblick stellt der Münchner Merkur die Kandidaten aus dem Landkreis München und ihre Chancen auf einen Platz im Landtag vor.

Landkreis –Maximilian Böltl ist der CSU-Wahlkämpfer im Landkreis-Norden. Er ist der geborene Kandidat. Smart, clever, Social-Media-affin, verheiratet mit einem Mann – auch das ist in der CSU kein No-Go mehr. Dem Kirchheimer Bürgermeister gelingt es leicht, Sichtbarkeit mit vielen schönen Bildern zu erzielen. Böltl steht auf Platz 28 der oberbayerischen Liste. Aber das ist unwichtig: Er will das Direktmandat gewinnen und die Nachfolge von Ernst Weidenbusch antreten, der unangefochten fünfmal das Direktmandat im Norden gewann und 20 Jahre im Landtag mitarbeitete. Zuletzt fuhr Weidenbusch 2018 allerdings mit 30,8 Prozent sein persönlich schlechtestes Ergebnis ein.

Böltl ein Glücksfall für den CSU-Kreisverband

Maximilian Böltl (40) ist ein Glücksfall für den Kreisverband: entstammt einer alteingesessenen Kirchheimer Familie, war Kreisvorsitzender der Jungen Union, 21 Jahre Gemeinderat, neun Jahre Bürgermeister, gut vernetzt. Manch einem ist sein Image vielleicht zu glatt. Aber: Seine Gemeinde hat er vorangebracht. Kirchheim baut nach 40 Jahren Entwicklungsstau ein neues Gymnasium, ein neues Rathaus, viele neue Wohnungen und richtet 2024 die Landesgartenschau aus.

Schreyer punktet mit Erfahrung und Rückgrat

Die Unterhachinger Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer geht auf Platz 11 der oberbayerischen CSU-Liste in den Wahlkampf. Sie verteidigte vor fünf Jahren mit 31,6 Prozent im Landkreis-Süden ihr Direktmandat. Die ehemalige Verkehrsministerin hat im Debakel um die zweite S-Bahn-Strammstrecke Rückgrat bewiesen und rechtzeitig intern Alarm geschlagen, dass Kosten und Zeitplan aus dem Ruder laufen. Trotz ihrer Krebserkrankung geht die erfahrene und bekannte Politikerin im Süden wieder auf Stimmenjagd. Erfolgsaussichten: Sehr gut. Seit 2008 ist Kerstin Schreyer Abgeordnete. Viermal gewann sie das Direktmandat.

Vor fünf Jahren stiegen die Grünen hinter der CSU zur zweitstärksten Kraft im Landkreis auf. Diesen Platz behauptete bis dahin die SPD. Markus Büchler gewann 2018 beachtliche 24,4 Prozent im Landkreis-Süden. Diesmal wollen Büchler und Claudia Köhler erste Sieger sein. Sie sind aufs Direktmandat scharf. Auch wenn die Grünen gerade keinen Höhenflug erleben.

Büchlers Wiederwahl gilt als sicher

Markus Büchler aus Oberschleißheim ist guter Dinge, dass noch viel passiert und auch der Bundestrend sich dreht. Der bayerische Verkehrsexperte der Grünen darf sich auf Platz 5 seiner ersten Wiederwahl ziemlich sicher sein.

Köhler scheut keine Debatten

Auch Claudia Köhler hat auf Listenplatz 7 gute Aussichten auf eine Verlängerung im Landtag. Sie hat in ihren ersten fünf Jahren als haushaltspolitische Sprecherin der Landtagsgrünen in Sachen Asyl und Auszahlung der Ukraine-Hilfen manch hitzige Debatte im Landtag geführt. Die Unterhachingerin tritt wieder im Norden an. Markus Büchler dagegen im Süden.

Ohnehin sind sie oft im Team unterwegs, um im Norden wie im Südes des Landkreises präsent zu sein. Die Grünen verfolgen so wie das SPD-Duo klar die Strategie, Zweitstimmen zu sammeln, denn bei der Landtagswahl werden Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt.

Kraus politisch fest verwurzelt

Nikolaus Kraus von den Freien Wählern kandidiert auf Platz sechs und arbeitet seit zehn Jahren im Landtag. Zugleich ist er kommunalpolitisch verwurzelt: 27 Jahre Gemeinderat in Ismaning, 25 Jahre Kreisrat. Sein Schwerpunkt sind die Themen Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Vor fünf Jahren holte er beachtliche 12,5 Prozent für die Freien Wähler im Landkreis, und auch heuer stehen seine Chancen auf eine dritte Amtszeit gut.

Der 35-jährige Gasbrunner Johannes Seitner ist ein Neuling in der Politik. Er kandidiert auf Listenplatz 31 im Süden für die Freien Wähler.

Schardt hat SPD hinter sich vereint

Florian Schardt ist das Gesicht der SPD. Er ist Unternehmer und eigentlich nicht der typische Rote. Als Teamplayer hat der 41-Jährige in fünf Jahren die Landkreis-SPD hinter sich vereint. Der Ottobrunner ist Vizepräsident der Industrie und Handelskammer, bringt im Kreistag als SPD-Chef wirtschaftlichen Sachverstand ein, ist bestens vorbereitet und auch mal angriffslustig, etwa beim Thema schlanke Strukturen in der Verwaltung. Seine Positionen sind gut begründet mit klarer sozialer Haltung. Nach dem desaströsen Ergebnis der SPD vor fünf Jahren (9,7 Prozent), hat er eine schwierige Ausgangslage. Doch die Bayern-SPD hat den dynamischen Allrounder gleich auf Platz 9 gesetzt – was ihm eine gute persönliche Chance bietet.

Im Duo mit Christine Himmelberg tourt Schardt durch den Norden wie Süden. Die 34-jährige Taufkirchnerin kommt ebenfalls aus der freien Wirtschaft, hat ein modernes, soziales Profil und kandidiert auf Platz 18.

Gute Aussichten für die AfD

Die AfD hat ebenfalls gute Aussichten, einen Abgeordneten aus dem Landkreis in den Landtag zu schicken. Die beiden Kreisräte Christina Specht aus Putzbrunn und Peter Kremer aus Unterschleißheim sind die Gesichter der AfD. Specht kandidiert auf Platz 7 der Oberbayernliste, Peter Kremer auf Platz 8.

FDP-Kandidaten müssen zittern

Für die FDP wirbt es eng. 2018 schaffte sie mit 5,1 Prozent gerade so den Sprung in den Landtag. Der Grünwalder Jurist, Firmengründer und Geschäftsmann Marco Deutsch (61) startet auf Platz 11 der Landesliste in den Wahlkampf. Nicht die erste Startreihe für den ehemaligen Rennfahrer, der die Nachfolge von Helmut Markwort antreten will. Allerdings hat sich Deutsch diesen Listenplatz selbst gewünscht –und bekommen. Er darf im Landkreis-Süden auf einigen Rückenwind hoffen, können die Liberalen hier ja traditionell stark punkten.

Neu im Kandidatenkreis ist auch Kreisrätin Katharina Diem (34) aus Feldkirchen, die mit Listenplatz 19 für die Liberalen antritt und im Norden einen etwas schwereren Stand hat.