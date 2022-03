Landtags-Kandidatur: Florian Schardt für Bayern

Von: Laura May

Teilen

Genosse für Bayern: Florian Schardt will soziale Gerechtigkeit über den Landkreis hinaus. © IHK

Florian Schardt bewirbt sich für den Stimmkreis München-Land Nord um ein Landtags-Mandat bei der Wahl im Herbst 2023 - der 40-Jährige kann auf breite Zustimmung in der SPD hoffen.

Landkreis München – Florian Schardt will die SPD bei der Bayerischen Landtagswahl im Herbst 2023 wieder in den zweistelligen Bereich führen. 2018 hatte die SPD mit 9,7 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1893 eingefahren.

„Ich habe schnell gemerkt, dass es in der Partei große Unterstützung für meine Kandidatur gibt“, sagt Schardt. Der 40-Jährige ist seit 2019 Vorsitzender der Landkreis-SPD und 2020 in den Kreistag gewählt worden – „das war damals der Start in ein gewähltes Amt“, sagt er. Jetzt bewirbt er sich um ein Mandat im Stimmkreis München-Land-Nord. Die Entscheidung habe er keinesfalls leichtfertig getroffen. Nach intensiver Beratung mit seiner Familie und Vertretern aus Politik und Wirtschaft habe er sich dafür entschieden und will jetzt „mit aller Kraft“ auf die Wahl hinarbeiten.

„Das ändert mein Leben“

Schardt sieht auf Landesebene die Möglichkeit, bei größeren Themen mitzusprechen. Viele Themen, wie bezahlbarer Wohnraum, öffentlicher Verkehr oder Energiepolitik könnten auf Landkreis-Ebene nicht gelöst werden. Dafür braucht es den Freistaat.



Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, bezahlbarer Wohnraum, öffentlicher Verkehr. Schardt will den Spagat zwischen sozialer Gerechtigkeit und wettbewerbsfähiger Wirtschaft schaffen. Energiewende und ein gesichertes Rentensystem sollen mit Wohlstand und Digitalisierung in Einklang gebracht werden. Jetzt, wo er sich dafür entschieden hat, will Schardt, soweit in die SPD nominiert, all seine Kraft in die Kandidatur stecken. „Das ändert mein Leben, aber macht mir Freude.“

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.