Bürgernahe Optimistin: Die Kandidatin der Grünen im Stimmkreis Nord

Von: Laura Forster

Mehrmals die Woche ist Abgeordnete der Grünen, Claudia Köhler, im Landtag. Hier im Akademiesaal, der zu den Arkaden führt, wo sie gerne nach den Sitzungen Luft schnappt. Wenn es für Klimaschutz, Bildung oder Kinderbetreuung kein Geld gibt, wird sich auch nichts verbessern. © robert brouczek

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Claudia Köhler aus Unterhaching als Kandidatin für die Grünen im Stimmkreis München-Land Nord an. Die Haushaltsexpertin steht für Bürgernähe und will ihren Enkeln eine intakte Welt hinterlassen.

Unterhaching – Claudia Köhler stützt sich auf die Brüstung einer der beiden Arkaden des bayerischen Landtags. Ihr Blick schweift über die Wahrzeichen Münchens. „Während oder nach einer langen Sitzung komme ich gerne hier her, um Luft zu schnappen“, sagt die 57-Jährige, die seit 2018 für die Grünen im Landtag sitzt. Sitzungen bis Mitternacht sind keine Seltenheit. „Da sind wir kein gutes Vorbild“, sagt die Unterhachingerin. „Wir wollen junge Eltern ins Parlament holen. Doch mit solchen Arbeitszeiten, ist das schwer vereinbar.“ Lange Sitzungen und ein voller Terminkalender, das ist für Köhler Alltag. „Ich bin immer auf Achse, immer unterwegs und lerne viele Leute kennen.“ Eine 60 Stunden Woche ist vor allem jetzt während des Wahlkampfs völlig normal, denn Köhler kandidiert erneut für den Stimmkreis München-Land-Nord.

„Der politische Wille sitzt am Geldbeutel“

Vor allem ihre Aufgabe als stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat Köhler am Anfang ordentlich gefordert. „Seit der Schulzeit habe ich nicht mehr so viel gelernt. Ich musste und muss mich in viele Themen einlesen und würde mittlerweile sagen, dass ich für fast alles sprechfähig bin – bis auf die Landwirtschaft.“ Eins ist ihr nun klar: „Der politische Wille sitzt am Geldbeutel. Der Haushaltsausschuss ist eine Schlüsselstelle.“ Das bedeute, man muss mit Haushaltsanträgen ansetzten, wenn man was verändern will, so Köhler. „Wenn es für Klimaschutz, Bildung oder Kinderbetreuung kein Geld gibt, wird sich auch nichts verbessern“, sagt die Betriebswirtin. Dass Köhler die große Verantwortung als stellvertretende Vorsitzende im Haushaltsausschuss übernehmen möchte, war ihr vor fünf Jahren schnell klar. „Ich übernehme gerne Verantwortung. Ich bin im Ehrenamt tätig, seit ich 16 Jahre alt bin“, sagt die Unterhachingerin.

Viele Ehrenämter

Zeit für ihre Ehrenämter versucht sich Köhler trotz ihres intensiven Jobs zu nehmen – als Kirchenpflegerin oder in der Musikkapelle der Feuerwehr. „Da übe ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel wie früher“, sagt Köhler mit einem Augenzwinkern. „Es ist mir wichtig, im Ehrenamt zu bleiben. Da sieht man das Ergebnis der Politik – was kommt an, was wirkt, was verstehen die Leute, wo müssen wir nachsteuern, wo besser erklären, welche Herausforderungen gibt es vor Ort?“ Auch auf kommunaler Ebene ist Köhler noch politisch aktiv – sowohl als Gemeinde- als auch als Kreisrätin. „Klar ist das manchmal ein Spagat, aber es ist ein Ehrenamt und zu jeder Sitzung schaffe ich es genauso wie viele andere Berufstätige nicht, aber ich will sehen, welche Auswirkungen die Landespolitik auf die Landkreise und Kommunen hat und was gebraucht wird.“

Bürgern zuhören und helfen

Doch Köhler hat nicht nur ein offenes Ohr für die Vertreter de Gemeinden, Städte und Landkreise – täglich melden sich auch Bürger bei ihr. „Wenn ich mit meinem Mann durch den Ort spaziere, werde ich oft angesprochen. Es gibt immer jemanden, der was auf dem Herzen hat. Das nehme ich ernst und versuche es zu klären.“ Aber auch telefonisch oder per Mail kommen Anfragen zu Petitionen, Bauvorhaben oder Förderprogrammen. „Als Landtagsabgeordnete kann ich an der Quelle Anträge stellen oder direkt im Ministerium anrufen. Dem Bürger helfen, das ist das Ziel eines politischen Amts.“

Erfolge der Arbeit als Opposition

Stolz ist Köhler auf die neue Rubrik „Erfolge“ auf ihrer Webseite. Dazu zählt sie unter anderem: bessere Bezahlung der Lehrkräfte aller Schularten, höherer Stellenwert beim Wasserschutz, Weiterführung der Berufseinstiegsbegleitung und mehr Geld für Feuerwehren. „In allen Bereichen werden langsam unsere Ideen aufgegriffen, allein das sehe ich als Erfolg unserer Arbeit als Opposition.“ In der Zukunft will sich die Unterhachingerin weiterhin in der Haushaltpolitik engagieren, aber auch soziale Themen und Bildung sowie Klimaschutz haben Priorität. „Ich will unseren Enkeln eine intakte Welt hinterlassen, da muss sich in vielen Bereichen was ändern.“

Gutes Gefühl für die Wahl

Dass die Grünen derzeit in der Bundesregierung sind, sieht Köhler positiv. „Es wird viel umgesetzt, was in den letzten Jahren liegengeblieben ist.“ Trotzdem sei es schwierig alle Leute mitzunehmen. „Manchmal wird nicht genügend kommuniziert, da ist es für uns in Bayern nicht immer leicht, das nachzuholen.“ Der anstehenden Wahl blickt die 57-Jährige, die auf dem Listenplatz 7 in Oberbayern steht, positiv entgegen. „Wir sind sehr präsent. Ich habe ein gutes Gefühl.“