Wahlhelfer in Unterhaching sollen Verpflegung selbst mitbringen

Von: Martin Becker

Für Wahlhelfer in Unterhaching wird es am Wahltag keine Verpflegung geben. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Gemeinde Unterhaching erhöht zwar das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer. Dafür wird es am Wahltag aber auch keine Verpflegung mehr geben, die sollen sich die Helfer selbst mitbringen.

Unterhaching – Für Richard Raiser (60) war es eine Premiere. Unterhachings SPD-Bürgermeister Wolfgang Panzer im Urlaub, Vize-Rathauschefin Johanna Zapf (Grüne) auf zweimonatiger Auszeit in Skandinavien: Somit oblag es dem Dritten Bürgermeister Richard Raiser (CSU), die Ferienausschuss-Sitzung des Gemeinderats zu leiten. Eins der Themen, bei denen Raiser einhaken musste, war die Erhöhung der Wahlhelferentschädigung für den ehrenamtlichen Einsatz bei der Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober. Rund 220 Helfer benötigt die Gemeinde Unterhaching in ihren Wahllokalen, die heuer um vier verringert werden. Dafür gibt es drei zusätzliche Briefwahllokale.

Kein Essen und keine Getränke mehr für Wahlhelfer

Dass die 220 Wahlhelfer heuer mit 100 statt bisher 60 Euro entschädigt werden: unstrittig. An der Formulierung „Erfrischungsgeld“, wie diese Form der Aufwandsentschädigung bundesweit heißt, störte sich Christine Helming (Freie Wähler). „Was ist eigentlich ein ,Erfrischungsgeld’? Über diese Wortwahl könnte man mal nachdenken“, fand sie. Im Auditorium wurde gespaßt, ob damit Dusch-Utensilien gemeint seien. Nein, es handelt sich um eine pauschale Entschädigung, die für Essen und Getränke gedacht ist. Und vor diesem Hintergrund führt Unterhaching heuer eine weitere Neuerung ein: mehr (Erfrischungs)-Geld, aber keine Verköstigung mehr – Essen und Getränke sollen die Wahlhelfer selbst mitbringen.

Am Begriff wird nicht gerüttelt

Dieser Sparkurs ging Christine Helming zu weit: „Dass jeder seine eigene Brotzeit mitbringen soll, okay. Aber Wasserkisten für die Wahlhelfer, das sollten wir uns noch leisten können.“ Die Verwaltung überprüft nun ihre Ressourcen. Was die Wortwahl angeht, da mochte Richard Raiser keine Kompromisse eingehen. „Das Erfrischungsgeld“, so der Dritte Bürgermeister, „heißt schon immer so.“ Daran zu rütteln, sei überflüssig.