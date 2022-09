Lehrer für Ukraine-Kinder gesucht

Schulamt bittet um Verstärkung

Von Stefan Weinzierl schließen

Da die personelle Situation an den Schulen im Landkreis München angespannt ist, hat das Staatliche Schulamt seine Suche nach zusätzlichen Lehrkräften intensiviert.

Landkreis - „Dafür sind vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt worden“, sagt Schulamtsdirektorin Ursula Löwe.

Speziell für das Unterrichten der geflohenen Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine ist man laut Löwe auf der Suche nach Lehrern, die einerseits die Muttersprache der Schüler beherrschen, andererseits aber auch das Fach Deutsch beziehungsweise Deutsch als Zweitsprache unterrichten können: „Wir freuen uns über Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Personen – auch aus dem Kreis der Geflohenen.“

1000 Schüler

Rund 1000 geflohene Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind nach Angaben des Schulamtes derzeit an den allgemeinbildenden Schulen im Landkreis angemeldet, davon 470 Grundschüler. Bei der Verteilung der Schüler achte das Schulamt und die Steuergruppe Ukraine auf eine möglichst gleichmäßige Belastung der Schulen im Landkreis, betont Löwe.

Sollte es im Laufe des Schuljahres beispielsweise durch Zuzug oder die Einrichtung von Unterkünften zu einer Überschreitung von Höchstgrenzen der Schülerzahlen in einzelnen Klassen kommen, würden zusätzliche Klassen eingerichtet.

An den Grundschulen im Landkreis gehen die geflohenen Kinder im Schuljahr 2022/23 in die Regelklassen und erhalten zusätzliche Förderung in der deutschen Sprache. An den Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien werden die Mädchen und Buben aus der Ukraine in sogenannten Brückenklassen unterrichtet.

Zuwachs von 25 Prozent

Wie die Schulamtsdirektorin erläutert, habe man in allen sechs Regionen des Landkreises Brückenklassen vorgesehen und entsprechend die personellen Ressourcen beim Ministerium beantragt. Dabei sei mit einem möglichen Zuwachs von 25 Prozent gegenüber den augenblicklich angemeldeten Schülern gerechnet worden. So gibt es derzeit 34 Brückenklassen. „Sollten aufgrund einer derzeit noch nicht absehbaren dynamischen Entwicklung dennoch zusätzliche Brückenklassen notwendig werden, werden diese von der Steuergruppe am Schulamt zusätzlich eingerichtet“, so Löwe.

Ebenso würden Brückenklassen aufgelöst, sollte die Mindestteilnehmerzahl dauerhaft unterschritten werden. STEFAN WEINZIERL