Bauausschuss wird weiter beraten

Liegewiese des Freibades Unterhaching: Kaufpläne müssen zunächst ruhen

Von: Martin Becker

Teilen

Das Freibad Unterhaching ist sehr beliebt - vielleicht wird in ein paar Jahren die Liegewiese erweitert. © mbe

Neben dem Freibad könnte ein großes Wohnbauprojekt entstehen. Die Gemeinde will das prinzipiell verhindern. Jetzt sollen aber erst einmal Grundlagen für das weitere Vorgehen erörtert werden.

Unterhaching – Es hat absoluten Seltenheitswert, ist jetzt aber passiert: dass per offiziellem Antrag zur Geschäftsordnung ein Tagesordnungspunkt im Unterhachinger Gemeinderat abgesetzt wird. Thema: „Deutschlands teuerste Liegewiese“, wie eine Woche zuvor im Bauausschuss die CSU gespottet hatte (wir berichteten). Die Grünen, auf kommunaler Ebene in Unterhaching meist Schulter an Schulter mit den Christsozialen, verhinderten jetzt, dass über die Kaufpläne der Gemeinde nach südwestliche Nachbargrundstück am Freibad „die Planungsziele konkretisiert“ werden, wie es in der Tagesordnung hieß.

Erweiterte Freibadzone für manche wünschenswert

Die Idee aus dem Rathaus ist bekanntlich, das Grundstück zu kaufen und zur erweiterten Freibadzone zu machen, um die derzeitigen Grundstückseigentümer damit an einem großen Wohnbauprojekt zu hindern. Es seien „noch Fragen geblieben und neue aufgetaucht“, begründete Grünen-Sprecher Stefan König seinen Antrag, den Tagesordnungspunkt vier abzusetzen.



Viele Fragen offen

Beispielsweise gebe es inzwischen eine „neue Info“ wie ein Schreiben der Grundstückseigentümer über „drei Varianten einer Bauvoranfrage“ – diese Informationen hätten bisher nicht vorgelegen. Auch wollen die Grünen wissen, wie hoch für den Fall, dass die Gemeinde ihre Liegewiese-Pläne durchsetzt, eine Entschädigungszahlung ausfallen würde und ob es dazu schon ein unabhängiges Gutachten gebe. Und: Gäbe das derzeitige Baurecht überhaupt ein Projekt mit 22 Wohnungen her? Könnte die Gemeinde alternativ das Freibad erweitern oder über ihre Wohnbaugesellschaft GWU „eine milde Bebauung“ ermöglichen?

Bauausschuss wird weiter beraten

Ohne Antworten auf diese Fragen könne man das Thema im Gemeinderat nicht seriös diskutieren, argumentierte Stefan König und fand eine grün-schwarze Mehrheit dafür, den Tagesordnungspunkt nicht zu behandeln. Somit werden sich damit zunächst die Verwaltung und in den kommenden Monaten abermals der Bauausschuss befassen.