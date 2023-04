Lob für „Modellprojekt“ der Feuerwehr Unterhaching

Von: Martin Becker

Aus dem Jahr 1965 stammt dieses historische Fahrzeug „LF 16“ der Feuerwehr Unterhaching – in einem Ausstellung-Pavillon an der Leipziger Straße soll es bald der Allgemeinheit als Blickfang präsentiert werden. © Feuerwehr Unterhaching

Mit Eigenleistungen im Wert von rund 220.000 Euro realisiert die Feuerwehr Unterhaching ihren ersehnten Ausstellungs-Pavillon. Nur so geht‘s, denn der Gemeinde fehlt das Geld dafür.

Unterhaching – Die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching möchte, so sagt es ihr Vereinsvorsitzender Christoph Simon, „sichtbarer werden für die Öffentlichkeit“. Er meint damit nicht das Blaulicht bei den etwa 800 Einsätzen pro Jahr, sondern das äußere Erscheinungsbild der Wache an der Ecke Leipziger-/Biberger Straße. Viele Neu-Unterhachinger wüssten gar nicht, was alles hinter der lang gezogenen Gebäudefassade steckt – ein historisches Fahrzeug, das mit viel Hingabe restaurierte Löschgruppenfahrzeug „LF 16“ aus dem Jahr 1965, soll als Blickfang dienen. Die Baugenehmigung für einen gläsernen Ausstellungs-Pavillon hat das Landratsamt im Januar erteilt, doch die Umsetzung des 220 000 Euro teuren Projekts drohte am Geldmangel der Gemeinde zu scheitern. Nun wurde eine kreative Lösung gefunden, die Rathaus-Sprecher Simon Hötzl im Finanzausschuss vorstellte als „beispielgebend dafür, wie man in Zeiten knapper Finanzen gemeinsam etwas auf die Beine stellen kann“.

Gemeinde spart sich Material- und Handwerkerkosten

Konkret sieht das Konstrukt so aus, dass die Feuerwehr Unterhaching die Materialkosten in Höhe von 100 000 Euro selbst bezahlt sowie die diversen Bau- und Handwerksleistungen in Eigenregie erbringt, was der Gemeinde weitere 120 000 Euro spart. Erd- und Betonarbeiten, Aufstellen der Holzständerkonstruktion, Elektrik, Dacheindeckung und Fassadenbau, Maler- und Bodenbelagsarbeiten: „All diese Handwerker haben wir in unseren Reihen“, berichtet Christoph Simon gegenüber dem Münchner Merkur.

Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) lobte im Finanzausschuss „diese Manpower“ der Feuerwehr und legte dar, was bei dem Projekt der Anteil der Gemeinde sein wird. Der gliedert sich in drei Punkte. Erstens übernimmt die Gemeinde, der das Grundstück gehört, die Bauherrenrolle und setzt für die Bauüberwachung ihr eigenes Personal aus dem Rathaus ein. Zweitens zahlt die Gemeinde Unterhaltskosten wie Strom und irgendwann fälliges Nachstreichen der Holzteile. Und drittens erhöht die Kommune die Versicherungssumme für die Liegenschaft Feuerwehr um den Wert des Pavillons.

Kritik an unzureichend bezifferten Folgekosten

Was nach einer Formalie klang, löste reichlich Widerspruch aus bei CSU, Grünen und FDP – auch wenn es letztlich ein einstimmiges Votum für den Feuerwehr-Pavillon gab. Was die Kritiker störte: „Dass es keine klare Budgetierung für die Folgekosten gibt“, monierte Michael Durach (CSU). „Im Finanzausschuss geht es um Zahlen – doch es existiert keine Kalkulation, wir treffen eine Entscheidung aus dem Bauch heraus? Wir sind doch keine Geschenkabteilung – diese Art der Beschlussfassung missfällt mir.“ Auch Evi Karbaumer (Grüne) vermisste „Transparenz, so lobenswert es auch sein mag, wie schnell die Feuerwehr auf Eigenleistung umgestellt hat“. Peter Hupfauer (FDP) forderte ein „Umdenken von der Verfahrensweise“ her, denn: „Es geht nicht um die Summe, sondern ums Prinzip. Ob Sanierung oder Ersatz, die Kommunalpolitik darf Folgekosten nicht einfach ausblenden.“

Der Bürgermeister überriss grob, dass „1000 bis 2000 Euro pro Jahr“ anfielen; die Reinigung erbringe die Gemeinde in Eigenleistung – diese Personalkosten und die der Bauabteilung für die Startphase seien aber schwer kalkulierbar: „Auch bei anderen Bauprojekten schreiben wir ja keine Aufstellung dafür, was jede Stunde Verwaltungsarbeit kostet.“

Zu besänftigen versuchte Alfons Hofstetter (Freie Wähler). Die Kombination aus dem Einbringen eigener Finanzmittel und eigener Arbeitskraft, wie hier durch die Feuerwehr, sehe er „als Modellprojekt in Zeiten klammer Kassen“ und insofern als „Vorbild für andere Vereine“. In Anbetracht dessen, dass die Feuerwehr der Gemeinde rund 220 000 Euro Kosten spare, müsse man den Verwaltungsaufwand im Rathaus „nicht auf Heller und Pfennig kalkulieren“.

Fazit: Die Feuerwehr bekommt ihren Pavillon – und Unterhaching ein Schmuckstück zum Hinschauen.