Ex-Wiesnwirt Lorenz Stiftl wird neuer Festwirt in Unterhaching

Von: Martin Becker

Lorenz Stiftl ist Gastronom mit Wiesn-Erfahrung. © Marcus Schlaf

Was für eine Neuigkeit: Der ehemalige Wiesnwirt Lorenz Stiftl wird neuer Festwirt für das Bürgerfest in Unterhaching.

Unterhaching – Wegen Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg hing der Termin bisher in der Schwebe, jetzt steht er fest: Vom 8. bis zum 17. Juli findet zum 48. Mal das Unterhachinger Bürgerfest statt. Dies gab Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) am Mittwochabend im Gemeinderat bekannt – garniert mit dem Zusatz: „Wir haben einen Festwirt gefunden, der uns ein Zelt hinstellt.“

Gemeinde wollte sich umorientieren

Nanu? Bei dieser Formulierung stutzten aufmerksame Zuhörer, gab es mit Edmund Radlinger und seinem „Weißbiergarten“ doch seit Jahren einen etablierten Festwirt. Eine Nachfrage des Münchner Merkur im Rathaus ergab: „Es trifft zu, wir haben uns neu aufgestellt und werden mit einem bekannten Münchner Wirt – mit Wiesn-Erfahrung – und der Augustiner Brauerei zusammenarbeiten“, sagt Rathaus-Pressesprecher Simon Hötzl. Nach zwei Jahren Corona-Pause habe die Kommune sich „umorientieren wollen“ in dem Sinne, dem 48. Bürgerfest „mehr Strahlkraft“ zu verleihen“. Vom neuen Festwirt, dessen Namen der Rathaussprecher nicht verraten mochte, verspreche Unterhaching sich „überregionalen Glanz“.

Eine Größe in der Gastronomie-Szene

Nach Informationen des Münchner Merkur handelt es sich beim neuen Unterhachinger Festwirt um Lorenz Stiftl – und damit um eine Größe in der Gastronomie-Szene. Der erfahrene Wirt aus Vohburg hat in der Vergangenheit für die Augustiner-Brauerei unter anderem das Wirtshaus „Zum Spöckmeier“ am Münchner Marienplatz betrieben sowie auf dem Oktoberfest das Zelt „Zum Stiftl“ – so heißt jetzt auch seine Wirtschaft, ebenfalls am Marienplatz. Auch in Fußballstadien (u.a. 1860 München) ist Lorenz Stiftl vertreten.