Stoppelfeld brennt auf einer Länge von 600 Metern 

Rauch und Flammen auf einem Stoppelfeld haben am Donnerstagnachmittag Autofahrer auf der M22 zwischen Unterhaching und Ottobrunn in Aufregung versetzt.

Unterhaching – Gleich mehrere Anrufe gingen am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr bei der Feuerwehreinsatzzentrale ein: An der M22 zwischen Unterhaching und Ottobrunn, gegenüber von Aldi und dm-Markt brannte ein Stoppelfeld. Laut Feuerwehr hatten sich die Flammen auf eine Länge von 600 Metern und zudem an verschiedenen Stellen ausgebreitet. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Unterhaching, Ottobrunn und Taufkirchen sowie der Kreisbrandinspektion waren mit schwerem Gerät schnell vor Ort und bekämpften den Brand unter anderem mit sieben C-Rohren und einem Wasserwerfer. Ein Bagger war ebenfalls im Einsatz und auch die Landwirte, denen das Feld gehört, halfen mit, den Brand zu löschen. 60 Strohballen wurden Opfer der Flammen. Um 19.35 Uhr rückten die letzten Einsatzkräfte wieder ab. Warum das Feld in Brand geriet, ist unklar.