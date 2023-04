Von Aufstellen bis Zusammenhalt: Das Maibaum-ABC der Birker Burschen

Von: Martin Becker

Per Knopfdruck kann in der Wachhütte der Birker Burschen die gewünschte Biersorte geordert werden. © Robert Brouczek

Getränke und Musik, Brauchtum und Heimat, Wachhütte und Gemeinschaft: Die Birker Burschen aus Unterhaching haben ein Maibaum- und Burschen-ABC zusammengestellt.

Unterhaching – Sechs Wochen dauert die Maibaumzeit vom Reinholen bis zum Aufstellen. Doch was passiert eigentlich alles in dieser Phase? Die Birker Burschen aus Unterhaching haben ein großes „Maibaum-ABC“ zusammengestellt, in dem sie zum Beispiel erklären, was es mit dem Lift in der Wachhütte auf sich hat oder wie man sich bei leerem Geldbeutel noch noch ein Getränk bestellen kann. Der Burschenverein und sein Maibaum – von A bis Z.

Aufstellen: Das Aufstellen ist das große Ziel. Traditionell wird der Baum am 1. Mai vor dem Wirtshaus „Kammerloher“ in Unterhaching aufgestellt. Anschließend tanzen die Burschen mit ihren Madln um den Baum und stoßen auf eine arbeits-, aber am Ende auch erfolgreiche Wachzeit an. Davor braucht es aber noch einmal den Kraftakt des Aufstellens, denn als einer der letzten Vereine in weiterem Umkreis stellen die Birker Burschen den Maibaum noch rein mit Muskelkraft auf.

Birke: Das Symbol des Vereins – daher rührt der Name „Birker Burschen“. Der Legende nach ist eine Wirtshausschlägerei mit Birkenprügeln ein möglicher Hintergrund des Namens. Wie viel Wahrheit wirklich darin steckt, lässt sich heute nicht mehr sagen. Wirtshausschlägereien gehören heute definitiv der Vergangenheit an, doch die Birkenprügel gibt es noch. „Heute holen wir sie aber nur hervor, wenn ein Bursche kirchlich heiratet und wir für die Festgesellschaft mit ihnen Spalier stehen“, heißt es seitens der Vorstandschaft. Alternativ könnte es sein, dass der Name auf die Birke als grünen Baum verweist. Demnach stünde der Name allegorisch für die recht jungen Mitglieder des Vereins, denn seit der Gründung 1892 scheidet man mit der Hochzeit aus dem aktiven Vereinsleben aus.

Corona: Das Virus hat den Burschen gleich mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zuletzt haben sie 2022, als ein Maibaum theoretisch wieder möglich gewesen wäre, noch einmal verschoben, um sicherzugehen, dass alle gut durch diese Zeit kommen und sie schlussendlich wirklich gemeinsam den Baum vorbereiten und aufstellen können. „Aus der heutigen Sicht war das ein weiser Entschluss“, so sagen die Burschen. Trotzdem blieb die Halterung vor dem Wirtshaus Kammerloher nicht die ganze Zeit über leer: Als Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht und als Versprechen, dass es schon irgendwann weitergeht, haben die Burschen 2021 heimlich, still und leise ein Überbrückungsstangerl hergerichtet und aufgestellt.

Diebstahl: Der Diebstahl ist je nach Perspektive der Albtraum und das große Ziel rund um den Maibaum. Denn zur Tradition gehört es, dass ein Baum geklaut werden darf, weshalb die Bäume nachts vom Verein und tagsüber vom Ort bewacht werden. Widerfährt dieses Schicksal den Bewachern, so ist der Baum auszulösen. Doch der Diebstahl ist nicht einfach: Gewaltanwendung ist im Brauchtum strikt untersagt und der Baum kann gerettet werden, indem jemand innerhalb der Ortsgrenzen die Hand auf den Baum legt und „Der Bam bleibt do“ sagt. Dann müssen die Diebe ihn unbeschädigt zurückbringen.

Erdbeerlimes: Das Birker-Burschen-Kultgetränk ist der selbstgemachte Erdbeerlimes nach Spezialrezept. Tatsächlich ist er so beliebt, dass umliegende Madlvereine schon bei ihnen um eine Flasche als Mitbringsel gebeten haben, als die Burschen sie besuchen kamen. Wer ihn nicht kennt, sollte also schleunigst die verbleibenden Wachabende nutzen, um ihn zu verköstigen. Von 18 bis 6 Uhr ist jeden Tag in der Wachhütte am Oberweg in Unterhaching Gelegenheit dazu.

Food-Truck: Wenn der nächtliche Hunger plagt, kommt ein Imbiss wie gerufen. In diesem Jahr haben die Burschen auf Pizzabaguettes und Piccolini noch einen draufgesetzt und einen echten Foodtruck für die Wochenenden organisiert. Von Donnerstag bis Samstag verköstigt ein Profigastronom mit wechselndem Angebot die hungrigen Gäste. Die Stiftung Burschentest vergab bei zwischenzeitlich mehreren Testversuchen immer die Höchstnote: exzellent!

Das Schmökern im Wachbuch ist durchaus unterhaltsam. © Robert Brouczek

Glonnerwiese: Die Glonnerwiese ist seit vielen Jahren die Heimat der Burschen. Schon viele Jahrzehnte feiern sie dort jährlich die Sonnwendfeier, seit 2016 steht auch das Wachlokal auf der Wiese. Sie liegt am Oberweg in Unterhaching, direkt gegenüber vom „Kinderhaus Plus“, und ist benannt nach dem Glonnerhof, einem der ältesten Höfe in Unterhaching. Dass sich viele der Landwirte des Hofs in den Annalen der Burschen finden, wird dabei wohl kaum jemanden überraschen.

Hütte: Die Burschenhütte ist in den sechs Wochen vom 18. März bis 1. Mai zur zweiten Heimat vieler geworden. Manche Burschen verbrachten in dieser Zeit mit den nötigen Arbeiten und den Wachnächten dort sogar mehr Zeit als zuhause. Sie ist auch ein echtes Schmuckstück: Gemütlich und zünftig bayerisch sieht sie aus, innen wie außen, und lädt trotzdem zum Tanzen ein.

Irxenschmalz: Auf Hochdeutsch heißt es Muskelschmalz, und dessen bedarf es einer ganzen Menge, wenn am 1. Mai der über 30 Meter lange Baum in die Höhe gestemmt wird. In Unterhaching geschieht das rein von Hand, was inzwischen zu einer richtigen Rarität geworden ist. Vielerorts stellen die Feuerwehr oder der Bauhof mithilfe eines Krans den Baum auf. Nicht so in Unterhaching, wo das Brauchtum eben noch ein Stück traditioneller sein darf.

Jubel: Die ersten Burschen jubeln, wenn der Baum steht, die letzten, wenn der Tanz um den Maibaum vorbei ist – das ist abhängig vom Tanzgeschick und der Anzahl der linken Füße. Am Ende des Tages hat aber mit Sicherheit jeder ein lachendes und ein weinendes Auge, denn so anstrengend die Zeit auch war, so schade ist es, dass sie endet.

Kartenzahlung: Sie wurde in der Vergangenheit oft nachgefragt – und oft war es nicht möglich, mit Karte zu zahlen. Da stand man dann mit einem leeren Geldbeutel in der Wachhütte und musste bei einem Spezl um Geld für ein Spezi betteln und hoffen, dass jemand ein Einsehen hatte. Doch diese Tage gehören der Vergangenheit an: Inzwischen kann man bei den Burschen Bargeld abheben und den Abend noch um ein Getränk verlängern. Das ist doch Grund genug für eine Runde Erdbeerlimes mit dem Spezl, der einem all die Jahre immer noch etwas Geld ausgelegt hat.

Lift: In der Burschenhütte gibt es sogar einen Lift, doch der fährt nicht von unten nach oben, sondern von links nach rechts. Auch das Transportgut ist ungewöhnlich, denn statt Menschen transportiert der Lift Bier. Am Bierlift kann man zweierlei Sorten Bier erwerben. Nach der Auswahl im hinteren Teil der Hütte leuchtet an der Bar eine Signalleuchte auf und das Bier kommt über die Tanzfläche in wenigen Sekunden zu den Tischen am anderen Ende der Hütte gefahren. Nachschub, ohne dass man sich durch die Tanzfläche schieben muss – die Burschen sind einfach findig!

Maibaum: Der Maibaum ist natürlich das Herzstück dieser sechs Wochen. Alles dreht sich um den Baum, der schlussendlich am 1. Mai weiß-blau bemalt aufgerichtet wird. Dass sich alles dreht, ist übrigens durchaus wörtlich zu verstehen: Nach dem Aufstellen tanzen die Madln und die Burschen um den Baum, wofür viele Drehungen nötig sind.

Nageln: Das ist der Lieblingssport der Burschen. Am Nagelstock in der Hütte gilt es, mit einem ganz besonderen Hammer möglichst schnell einen Nagel im Stock zu versenken. Die Krux dabei ist, dass der Hammer nur aus einem Metallrand besteht und innen hohl ist. Wer also zimmermannsgerecht trifft, wird den Nagel nicht versenken. Wer den Nagel zuletzt in den Stock treibt, zahlt eine Runde Schnaps – dass dieses Schicksal nie einer der Damen widerfährt, ist Ehrensache.

Ortsgrenze: Die Ortsgrenze ist beim Maibaumdiebstahl besonders wichtig, gilt doch ein Baum erst als geklaut, wenn er das Ortsschild passiert. Vorher kann der Diebstahl verhindert werden, indem dem Baum die Hand aufgelegt wird und laut „Der Baum bleibt da!“ verkündet wird.

Lange Nächte in der Wachhütte der Birker Burschen lassen sich mit dem Nageln kurzweilig gestalten – die Hämmer für diese Geschicklichkeitsübung sind innen hohl. © Robert Brouczek

Patenverein: Die meisten Burschenvereine verstehen sich untereinander gut. Doch zwischen manchen Vereinen herrscht darüber hinaus noch eine besondere Verbindung. So standen die Unterhachinger Burschen 1893 den Taufkirchner Burschen als Paten zu Verfügung – im zarten Alter von nur einem Jahr damals. Da ist es natürlich Ehrensache, dass man am 1. Mai den jeweils anderen Verein besucht und die jeweiligen Maibäume bei der Suche nach Diebesgut großzügig außen vor lässt.

Qualitätsarbeit: Sie ist nötig, um am Ende der Wachzeit einen schönen Maibaum präsentieren zu können. Dennoch gilt es, schnell zu arbeiten, denn so gut die Arbeit am Ende sein muss, so viel gibt es zu tun. Auch deshalb freuen sich die Burschen über jeden unverheirateten Unterhachinger über 16, der bei ihnen Mitglied werden möchte.

Reinholen: Das ist der erste wichtige Termin in der Wachhüttenzeit. Exakt sechs Wochen vor dem 1. Mai, also heuer am 18. März., haben die Birker Burschen ihren Baum aus dem Maibaumwald bei Aying nach Unterhaching geholt. Seitdem liegt er neben ihrer Wachhütte.

Stazen: Beim Reinholen gibt es mit dem fast 40 Meter langen Gespann aus Traktor, Maibaum und Nachläufer viele Kurven, Kreisverkehre und andere knifflige Situationen zu bewältigen. Deshalb muss das hintere Ende des Baums, das auf dem Nachläufer aufliegt, eigens bewegt und rangiert werden, worum sich eine Gruppe erfahrener Altburschen und Burschen kümmert. Das ist das sogenannte Stazen: das Umsetzen und Manövrieren des hinteren Teil des Maibaums. Neben Augenmaß und Koordination braucht man hierzu vor allem gute Kommunikation: Klare Anweisungen und stetiger Kontakt mit dem Bulldog am anderen Ende des Baums sind unerlässlich.

Tanzproben: Damit der Tanz um den Maibaum auch gut aussieht, proben die Burschen während der Wachzeit einmal pro Woche die Tänze. Mit dabei sind natürlich die Madln, die viel Zeit opfern und je nach Tanzgerät auch einiges aushalten müssen. Außerdem unterstützen sie die Burschen, wo sie nur können, haben eine eigene Wache und langen überall mit hin. Die Zeiten, in denen sie „nur“ zum Tanzen da waren, sind längst vorüber.

Unterhaching: Das ist bekanntermaßen der Heimatort der Birker Burschen und der einzige Ort, aus dem die Burschen Mitglieder aufnehmen. Die Birker Burschen sind der einzige Burschenverein Unterhachings und zugleich mit einer Historie von derzeit 131 Jahren der drittälteste Verein im Ort. Einzig die Freiwillige Feuerwehr und der Krieger- und Veteranenverein sind älter.

Verhandlungen: Wird ein Baum geklaut, muss er ausgelöst werden. Und das ist nicht gerade günstig: Den Dieben steht mindestens eine große Brotzeit zu, natürlich mit ausreichend Getränken. Je nach Verhandlungsgeschick können auch zusätzlich noch Wachabende, Vergünstigungen bei Festen und vieles mehr herausspringen.

Wachbuch: Damit man am Ende der langen sechs Wochen noch weiß, was passiert ist, liegt im Wachlokal eine Art Chronik aus, das Wachbuch. Hier darf sich jeder eintragen, besondere Begebenheiten notieren oder aufschreiben, wenn etwas für die Nachwelt dokumentiert werden soll. Auch lohnt es sich, bei einer ruhigeren Wache etwas in dem Buch zu schmökern. Es mag nicht so spannend wie der Krimi zuhause sein, aber mindestens so unterhaltsam ist es.

X-Mal higlanga: Die Arbeit geht in diesen sechs Wochen nie aus. Deshalb muss man x-Mal „higlanga“, also hinlangen im Sinne von Arbeiten verrichten. Ob nun der Baum abgeschliffen und bemalt, der Klohänger gesäubert, die Hütte aufgeräumt oder die Getränke aufgefüllt werden müssen, es kann einem fast nicht langweilig werden, denn überall gibt es immer etwas zu tun, damit am Ende die Wachzeit erfolgreich sein wird.

YMCA: Das Lied der Village People ist seit vielen Jahren ein Dauerbrenner und wird auch in der Hütte gespielt. In einem bunten Mix aus Evergreens und moderner Musik, Schlager, Pop und Rock und Musikwünschen aus der Menge ist für alle etwas dabei. Die Musik geht in die Beine – und YMCA spätestens beim Refrain auch in die Arme.

Zusammenhalt: Am Ende dieses Maibaum-ABC steht das Wichtigste – der Zusammenhalt. Über diese sechs Wochen hinweg verbringt man viel Zeit miteinander und ist nicht immer der gleichen Ansicht. Wichtig ist aber, dass man die Differenzen ausredet und zusammenhält, sei es bei Entscheidungen, beim Arbeitspensum oder dass jeder mindestens vier Wachen übernehmen muss. Ohne Zusammenhalt geht es nicht.

Über die Serie

Stellvertretend für die vielen Burschenvereine und Maibäume im Landkreis München begleitet der Münchner Merkur die Birker Burschen aus Unterhaching in einer Artikelserie bis zum großen Moment am 1. Mai.