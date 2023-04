Festgehalten für die Ewigkeit: Einzigartige Einblicke in die Geschichte der Birker Burschen

Von: Martin Becker

Teilen

Spektakel in 3000 Metern Höhe: Am 1. Mai 2000 stellten die Birker Burschen einen Maibaum auf der Zugspitze auf © Leonhardt/dpa

In der Merkur-Serie „Mit den Birker Burschen zum Maibaum“ gewährt der Verein einzigartige Einblicke in seine Historie. Unvergessen ist dabei auch das Aufstellen des Maibaums auf der Zugspitze im Jahr 2000.

Unterhaching – Erst waag-, dann senkrecht: Die 90-Grad-Plackerei, einen Maibaum mittels Scherstangen in seine finale Position zu hieven, ist jedes Mal eine kraftvolle Herausforderung. Eine, der sich die Birker Burschen aus Unterhaching an diesem 1. Mai zum 20. Mal annehmen, wie ein Blick in ihre Brauchtums-Historie zeigt.

Einer der ältesten Burschenvereine

Jan Niggemann gilt als das „historische Gedächtnis“ des Burschenvereins. Dessen Geschichte reicht zurück bis zur Gründung im Jahr 1892 – die Unterhachinger sind einer der ältesten Burschenvereine in ganz Bayern. 2009, das ist jetzt immerhin auch schon 14 Jahre her, hat sich Jan Niggemann mit Erwin Nunberger daran gemacht, die Unterhachinger Maibaum-Geschichte in Buchform zusammenzustellen. Ein wohlgehüteter Bild- und Textband mit Seltenheitswert, denn er ist nur intern zugänglich; der Münchner Merkur durfte einen Blick hineinwerfen.

Hüter von Fotos und Dokumenten

„Dieses kleine Büchlein soll die Arbeit vieler Burschengenerationen zusammenfassen“, sagt Jan Niggemann. Den 47-Jährigen, der seit Jahrzehnten bei den Birker Burschen aktiv ist, „hat das Historische schon immer interessiert“. Und so wurde er zum Hüter von Fotos und Dokumenten. „Es wäre kein Problem gewesen, mit weitergehender Recherche auch 300 Seiten zu füllen – aber dafür hätte es eines hauptamtlichen Burschen bedurft.“

Jan Niggemann pflegt das Maibaum-Archiv des Unterhachinger Burschenvereins, dazu hat er 2009 auch ein Buch erstellt. © Martin Becker

Protokollbücher aus dem Jahr 1904

Die frühesten Aufzeichnungen über die Aktivitäten der Birker Burschen datieren, in Form von Protokollbüchern, aus dem Jahr 1904. Aus denen geht hervor, dass am 4. Mai 1912 ein Maibaum aufgestellt wurde – „die ersten belastbaren Aussagen“, schreibt Jan Niggemann im Maibaumbuch. Laut Schilderungen von Altbürgermeister Josef Prenn (seine Amtszeiten waren von 1919 bis 1934 und von 1935 bis 1945) habe es schon zuvor Maibäume gegeben, unter anderem ersichtlich auf einer Postkarte von 1908. Offizielles dazu existiert aber nicht, weshalb die Liste der Birker Burschen 1912 beginnt, jeweils ergänzt um die Informationen, wer im jeweiligen Maibaumjahr Vereinsvorstand, Maikönig und Maikönigin war.

Standort damals vor Bäckerei Kiermaier

Der Turnus war zu Beginn etwas länger, Maibaum Nummer zwei folgte erst 1925 – nach einer Diskussion um den Standort. Der blieb unverändert vor der Bäckerei Kiermaier (damals Ecke Tölzer-/Hauptstraße), für eine Verlegung zum „Gasthof Post“ fand sich keine Mehrheit. Es folgten die NS-Herrschaft und die Kriegsjahre, ein SA-Trupp sicherte 1934 die Maibaumaufstellung ab. Und der damalige Vorstand des Burschenvereins, Thomas Huber, musste sich im Jargon jener Zeit „Vereinsführer“ nennen lassen. Ansonsten kam das Vereinsleben der Birker Burschen während des Zweiten Weltkriegs zum Erliegen; unter Regie des Turnvereins stellten die Unterhachinger 1946 einen Maibaum auf.

Maibaum-Feier im Jahr 1953: Mit Muskelkraft und Scherstangen wird bis heute traditionell der Baum in Unterhaching aufgestellt. © Archiv Birker Burschen

Seit 1953 alles genau festgehalten

Die Birker Burschen indes griffen erst 1953 wieder ins Geschehen ein. Und seitdem ist jedes Maibaumfest ziemlich genau dokumentiert: mit mindestens einem Gruppenfoto sowie den Namen aller Beteiligten. Die sind im Buch von Jan Niggemann nicht nur nachzulesen, sondern werden in nummerierten Skizzen auch den jeweiligen Gesichtern auf den Fotos zugeordnet.

So kam der Maibaum zum Kammerloher

Zu einem Kraftakt kam es 1968 beim siebten Maibaum der Birker Burschen. Weil fünf Jahre zuvor ein Sturm den Maibaum hatte abbrechen lassen, sollte diesmal ein Beton-Fundament mit zwei Eisenschienen als Verankerung die nötige Standfestigkeit garantieren. Das 20-Tonnen-Ding war gerade, Ende März, an der Kiermaierkurve eingegraben, da kam vom Landratsamt die Hiobsbotschaft: Wegen einer Straßenverlegung sei dieser Standort nicht mehr möglich. Was nun? Der damalige Burschenvorstand Helmut Billeriß ließ das Konstrukt kurzerhand wieder ausgraben und vor der Gaststätte „Kammerloher“, dem Vereinslokal der Birker Burschen, einbetonieren. Seitdem und bis heute ist dies der neue Stammplatz des Unterhachinger Maibaums.

Ein Fest, bei dem der ganze Ort zusammenkommt, wie hier im Jahr 1964. © Archiv Birker Burschen

Was das Herrichten betrifft: Bis 2013 lagerte der Unterhachinger Maibaum im Wachlokal am Glonner Hof, in der alten Brennerei, ehe dort ein Atelier entstand und der Burschenverein umziehen musste. So entstand im Frühjahr 2016 gegenüber, auf der Glonnerwiese, die neue Burschenhütte, um die es damals im Gemeinderat ein baurechtliches Tauziehen gab, bei dem sich die Brauchtumspflege durchsetzte. Übrigens, der 2016er Maibaum hätte normalerweise ein Jahr später aufgestellt werden sollen, doch weil dem Vorgänger ein Blitz die Spitze abgeschlagen hatte, wurde der übliche Turnus von vier auf drei Jahre verkürzt.

Danach kam die Corona-Pandemie – 2020, 2021 und 2022 fielen Maibaumaufstellungen wegen der Abstandsregeln aus. Jetzt also, am 1. Mai 2023, folgt Maibaum Nummer 20.

Unvergessen: Maibaum auf der Zugspitze

Einen weiteren haben die Birker Burschen übrigens am 1. Mai 2000 aufgestellt: auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze. Auch diese Aktion, im Schnee und vor vielen Kameras, ist in Jan Niggemanns Buch verewigt.

„Die Idee hinter dem Buch ist, das historische Wissen zu streuen“, sagt der 47-Jährige. Oft sei es eine homogene Gruppe, die über Jahre hinweg gemeinsam anpacke. Für sie sei es eine schöne Erinnerung, später in dem Büchlein zu schmökern. Neben Bildern und Namen sind auch immer wieder unterhaltsame Dokumente eingestreut, wie die Musikabsprachen für eine Radiosendung 2001 („Hände zum Himmel“ und „Fürstenfeld“), das „Gedicht der Maikönigin“ von 1959 oder der „statische Nachweis für einen Holzmast“ (1968).

Einziger Filmentstand 1977

Indes, die aktuelle Buchversion ist schon 2009 erschienen – eine Fortsetzung gab es seitdem nicht. „Es müsste einer weiterschreiben, der jetzt dabei ist“, sagt Jan Niggemann, der schon Ausschau nach einem Nachfolger hält. Mit bewegten Bildern sei es ähnlich: „Die Maibaumfeier 1977 ist von Anfang bis Ende gefilmt worden, zusammengeschnitten auf 23 Minuten Super 8.“ Die Technologie, bevor die VHS-Videorekorder aufkamen – Jüngere können sich weder an das eine noch das andere erinnern. Das heißt: „Seit 46 Jahren hat keiner mehr bei den Birker Burschen einen Film gedreht. Es scheitert nicht an der Technik, die heute ja viel moderner ist, sondern an der Idee.“ Man brauche als Regisseur „ein Gespür dafür, was den Burschenverein interessiert“.

Stilecht mit Schlaghose: Impressionen vom Festzug im Jahr 1977. © Archiv Birker Burschen

Niggemann hofft auf neuen Schwung

Jedes Jahr wieder schauen die Birker Burschen sich den alten Film von 1977 an. Und sind begeistert. Wer weiß, ob heuer jemand sein filmerisches Talent entdeckt und im Smartphone-Zeitalter seine Kreativität einbringt? Darauf hofft Jan Niggemann: dass, ähnlich wie beim Bildarchiv, das durch die Digitalfotografie seit 2001 ungleich einfacher zu bewahren ist, nun auch neuer Schwung ins Filmen kommt.

Über diese Serie

Stellvertretend für die Burschenvereine und Maibäume im Landkreis begleitet der Münchner Merkur die Birker Burschen aus Unterhaching in einer Artikelserie bis zum großen Moment am 1. Mai.