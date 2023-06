Mann (26) an Bahnhof ausgeraubt - Täter schlagen auf ihn ein, stehlen Geld und Armbanduhr

Von: Anna Liebelt

Der Vorfall ereignete sich bereits im April in Unterhaching. © Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Bereits im April raubten zwei Männer einen 26-jährigen Münchner nach einem Lokalbesuch am S-Bahnhof in Unterhaching aus. Die Polizei konnte die beiden Täter nun fassen.

Unterhaching - Laut Polizei besuchte der Münchner am Samstag, 8. April, ein Lokal in Unterhaching. Zwischen 1 und 2 Uhr begab er sich auf den Weg in Richtung S-Bahnhof. Dort bemerkte der 26-Jährige zwei Männer, die sich zuvor im gleichen Lokal aufgehalten haben.

Täter fordern Geld - 26-Jähriger wehrt sich

Die zwei Männer forderten von dem Münchner anschließend Geld für den am Bahnhof befindlichen Süßigkeitenautomaten. Der alkoholisierte 26-Jährige weigerte sich laut Polizeibericht jedoch, woraufhin die Täter auf den Mann einschlugen und eintraten, selbst als dieser schon am Boden lag. Im Anschluss nahmen die beiden Männer die Geldbörse und die Armbanduhr des Münchners an sich, ehe sie die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Polizei kann Täter identifizieren

Der 26-Jährige erstellte erst später eine Anzeige bei einer Münchner Polizeiinspektion. Trotzdem konnten die Beamten im Rahmen der Ermittlung zwei Tatverdächtige identifizieren, heißt es seitens der Polizei. Dabei handelt es sich um einen 21- und einen 34-jährigen Ukrainer ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen.