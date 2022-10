Massiver Personalmangel: Landkreis fordert bessere Löhne für Busfahrer

Von: Charlotte Borst

Der Busverkehr im Landkreis München wird ausgedünnt. Denn es herrscht großer Fahrermangel. Zuschläge, höhere Sozialstandards und erleichterte Ausbildung sollen dem jetzt entgegenwirken. (Symbolfoto) © Achim Frank Schmidt

Der Busverkehr im Landkreis München wird ausgedünnt. Denn es herrscht großer Fahrermangel. Zuschläge, höhere Sozialstandards und erleichterte Ausbildung sollen dem jetzt entgegenwirken.

Landkreis - Die Personalsituation bei den Busfahrern im Landkreis verschärft sich. Das liegt auch am Tarifvertrag, der in anderen Regionen oft besser sei. Während der Landkreis immer mehr Buslinien plant, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, herrscht ein grundlegendes Problem bei den Busunternehmern: Sie finden kaum mehr Busfahrer.

Als in Bayern während der Coronazeit neue Tarifverträge ausgehandelt wurden, fürchtete man, dass die Verkehrsunternehmer sich zu stark steigende Löhne nicht leisten könnten, weswegen man sich auf eine Erhöhung um „nur“ drei Prozent auf 14,40 Euro pro Stunde einigte. Doch in anderen Regionen wird deutlich mehr gezahlt, was den Fachkräftemangel in Bayern nun zusätzlich verschärft.

Übertarifliche Leistungen prüfen

Auf Antrag der Grünen und der Freien Wähler sucht das Landratsamt nun Lösungen für höhere Löhne und Zuschläge. Die Freien Wähler fordern zudem bessere Sozialstandards für die Fahrer. An den Endhaltestellen und Betriebshöfen sollte es sanitäre Einrichtungen und Sozialräume geben. Der Mobilitätsausschuss hat einstimmig beschlossen, dass die Kreisverwaltung einen Bericht erarbeitet und prüft, ob übertarifliche Leistungen möglich sind.

Sie soll auch den Austausch mit den Gewerkschaften und den anderen MVV-Verbundlandkreisen fortsetzen, damit man möglichst einheitlich vorgeht. Denn das Problem trifft alle sieben MVV-Verbundlandkreise und die Landeshauptstadt.

Ausgedünnte Ersatzfahrpläne

Seit Mitte des Jahres wird der Fahrermangel deutlich sichtbar: Im Landkreis München und rund um München gelten ausgedünnte Ersatzfahrpläne, weil man kurzfristige Ausfälle vermeiden will. In den Landkreisen Main-Spessart und Regensburg gebe es schon Vorschläge für bessere Löhne, sagte Otto Bußjäger (FW). Er sieht zwar die Notwendigkeit, die Bezahlung mit anderen Landkreisen abzustimmen, „aber im Landkreis München werden die Linien alle paar Jahre neu ausgeschrieben, sodass sich die Busunternehmer einem besonders harten Wettbewerb stellen müssen“.

Karin Schuster (ÖDP) hält bessere Löhne für absolut nötig: Auch die Ausbildungs- und Wohnraumsituation sollte verbessert werden. Die Ausbildung von Busfahrern sei in Deutschland langwieriger und teurer als beispielsweise in Österreich. Zudem sei das hohe Sprachniveau, das von den Fahrern erwartet werde, eine zusätzliche Barriere. Dazu kämen die hohen Mieten und die schwierigen Hygienebedingungen, wenn Fahrer und Fahrerinnen keine Toiletten auf den Linien nutzen könnten. „Wenn wir nicht bald voranschreiten, sehe ich für unsere Verkehrswende schwarz“, mahnte Schuster.

Der stellvertretende Landrat Ernst Weidenbusch (CSU), der die Sitzung leitete, erhofft sich auch Lösungsansätze durch eine Initiative der MVG, die Probleme, Bedarfe und Wünsche der Verkehrsunternehmer derzeit sammelt und Lösungen sucht. icb