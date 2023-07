Mensa-Chefin Ulrike Kleinle vom Lise-Meitner-Gymnasium geht in Ruhestand

Nach 16 Dienstjahren: Ulrike Kleinle, Mensa-Chefin am LMGU, geht Ende des Monats in den wohlverdienten Ruhestand.

Anfangs eigene Töpfe mitgebracht

Von Kathrin Kohnke schließen

16 Jahre lang hat Ulrike Kleinle die Unterhachinger Mensa das Lise-Meitner-Gymnasiums gemanagt. Über 700.000 Essen sind in der Zeit ausgegeben worden.

Unterhaching – 38 Schulwochen hat das Jahr. In jeder davon gehen wöchentlich etwa 1200 Essen über den Mensa-Tresen des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching. Die Frau, die das managet, ist Ulrike Kleinle. Seit 2007 ist die 67-jährige Geschäftsführerin der zuständigen LMGU-Campus GmbH. Ende Juli wartet der wohlverdiente Ruhestand. Ein Rückblick auf eine richtig satte Zeit.

Wie viele Münder sie in der Zeit gestopft hat? „Das müssen Sie sich selbst ausrechnen“, sagt die agile Hauswirtschaftsleiterin und lacht. Okay. Nach Adam Riese und den Eckdaten müssten das um die 729 600 gewesen sein. Was für eine Zahl in 16 Dienstjahren. Jeder der rund 400 Schüler wählt täglich zwischen drei Menüs. „Da ist für jeden doch etwas dabei“, sagt die Mensa-Chefin.

Schüler hätten oft am liebsten Nudeln ohne Soße

Eigentlich. Die Mahlzeiten liefert die Küche des KWA-Stifts am Parksee. „Die zwei Köche dort haben richtig etwas auf dem Kasten und bieten innovative Kost“. Und dennoch. Spätestens beim Rote-Beete-Risotto scheiden sich regelmäßig die Geister. „Das biete ich dann an wie Sauerbier“, sagt Kleinle. Viele der Schüler - ab der fünften Jahrgangsstufe – wären mit Nudeln ohne Soße zufrieden. Kein Salat. Kein Obst. „Pizza geht freilich immer“, sagt die Mensa-Chefin und schüttelt lachend den Kopf.

Doch dann gibt es auch diese kostbaren Momente, mitten im Mittagsstress: „Danke, das war heut’ richtig guad“! Nach so einem Lob von einem jungen Menschen gehe ihr so recht das Herz auf, erzählt Ulrike Kleinle ganz gerührt.

Organisation der Ganztagsschule

Der Mensa-Bereich ist allerdings nur eine Facette ihres reichhaltigen Berufsalltags in Unterhaching. Gemeinsam mit dem 20-köpfigen Team meistert Kleinle den Betrieb wie eine gut geölte Maschine. Geballte Frauenpower, kein Mann weit und breit. „Ich bin von A bis Z für die Organisation und Durchführung der offenen Ganztagsschule verantwortlich“, so Kleinle. Kooperationspartner sei das LMGU, federführend Schulleiterin Michaela Trinder. Vom Pausenverkauf bis zur Lagerhaltung, Personalverwaltung, Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung der Schüler, Abendveranstaltungen et cetera.

Vermutlich der Grund, weshalb es keinen alleinigen Nachfolger gibt. Die Aufgaben werden gesplittet. „Die Diakonie übernimmt die Ganztagsbetreuung, den Pausenverkauf und Mensabereich ein erfahrenes Familienunternehmen“, so Kleinle.

Bitte an die Hauswirtschafterin

Mit der Fertigstellung der Mensa 2007 fing damals alles an. „Ich kam zum Job wie die Jungfrau zum Kinde“, sagt Kleinle vergnügt. Als Heimleiterin des Sophie-Barat-Hauses in Schwabing, einem Wohnheim für Studentinnen, brachte Kleinle einschlägige Berufserfahrung mit. Ihre Zwillinge gingen damals auch aufs Gymnasium Unterhaching. Sie war im Elternbeirat. Als Hauswirtschaftlerin sei ihr angetragen worden, ob sie da nicht mal ein bisschen helfen könne. „Da habe ich anfangs sogar noch meine eigenen Töpfe mitgebracht“.

Der Rest ist ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte. „Na klar werde ich all die Kinder, Lehrer und mein Team vermissen“, sagt Ulrike Kleinle. Und die gemeinsame Tasse Kaffee mit allen Mitarbeiterinnen zum Feierabend. Nicht jedoch das Gemäkel am Essen, sagt sie augenzwinkernd.

Verabschiedung am 21. Juli

Im Rahmen des Sommerfestes am 21. Juli verabschiedet sich die Schulfamilie offiziell von ihr. Zur ganz persönlichen Feier hat Ulrike Kleinle am 28. des Monats Wegbegleiter, Freunde und Kollegen eingeladen. „Wir haben jetzt schon ausgemacht, dass wir uns regelmäßig zu einem Senioren-Stammtisch treffen wollen“.

Was im Ruhestand kommen soll

Was fängt sie sonst mit der ganzen freien Zeit an? „Ich habe ein Haus zu renovieren, werde alte Hobbys wie das Nähen und Garteln aufleben lassen und meinen Freundeskreis pflegen“. Und sie habe sich eines geschworen, sagt sie dann mit Nachdruck: „Ich werde nicht überall zusagen. Ich möchte die freie Zeit jetzt auch mal in vollen Zügen genießen“.