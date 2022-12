Merkur-Aktion: Babys des Jahres aus dem Landkreis München gesucht

Schicken Sie uns das schönste Bild Ihres Nachwuchses. © Fabian Strauch

Auch in diesem Jahr sucht der Münchner Merkur wieder die „Babys des Jahres“. Eine schöne Erinnerung. So können Sie mitmachen.

Landkreis - Sind Sie in diesem Jahr Eltern geworden? Hat Ihr Kind heuer ein süßes Geschwisterchen bekommen? Das möchten wir sehen: Die Landkreis-Redaktion des Münchner Merkur und merkur.de suchen die Babys des Jahres 2022. Im Rahmen einer Sonderseite stellen wir zum Jahreswechsel die jüngsten Erdenbürger aus dem Landkreis München vor und heißen sie herzlich willkommen.

So können Sie mitmachen

So einfach können Sie mitmachen: Schicken Sie uns einfach ein Porträtfoto von Ihrem Kind, das 2022 geboren worden ist. Veröffentlicht werden neben dem Foto das Geburtsdatum, der Vorname und der Wohnort. Sicherlich eine schöne Erinnerung für alle. Senden Sie uns das Foto mit den jeweiligen Angaben am besten per E-Mail, Betreff „Baby des Jahres“, an lk-sued@merkurd.de. Einsendeschluss ist der 28. Dezember.