Minimal-invasiver Eingriff statt Kahlschlag am Sportpark Unterhaching

Von: Martin Becker

Teilen

Um Bäume wie diese geht es am Sportpark. © Martin Becker

Statt 158 000 Euro in eine Radikalkur zur stecken, begnügt die Gemeinde Unterhaching sich nun mit einer sparversion bei der Baumpflege am Sportpark.

Unterhaching – Warum einen gebrauchten Fiat fahren, wenn es auch mit einem neuen Mercedes ginge? In Unterhaching denken sie, bei allem Sparzwang angesichts knapper Gemeindekasse, gern mal in großzügigen Dimensionen. Und so wollte sich die Gemeinde einen Komplettaustausch von Bäumen und Büschen bei den Parkplätzen am Sportpark rund 158 000 Euro kosten lassen. Der Bauausschuss bremste die Rathausverwaltung jetzt ein und verhinderte den teuren Kahlschlag.

Unter dem Titel „Austausch der kompletten Begrünung“ stand eine „Sanierung der Grünanlagen Parkharfe am Sportpark“ auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Christian Franke von der Bauverwaltung erläuterte: „Einige Bäume sind durch das Eschentriebsterben in nicht mehr so gutem Zustand.“ Der ursprüngliche Plan: Bis Februar 2024 sollen die 62 vorhandenen Bäume gefällt und entsorgt werden, auch etwa 2600 Stauden und Sträucher würden im Zuge der Maßnahme bis Herbst 2024 ausgetauscht. Und das alles für 158 000 Euro.

Breiter Widerstand im Bauausschuss

Max Heiland, Gemeinderat der Grünen und als Firmeninhaber direkter Nachbar des Areals am Sportpark, hatte auf die kränkelnden Bäume aufmerksam gemacht. „Aber das war alles eine Nummer kleiner gedacht von mir“, schüttelte er den Kopf. „Ist denn solch ein kompletter Kahlschlag wirklich notwendig?“ Er plädierte dafür, bloß punktuell abgestorbene oder schwer geschädigte Bäume abzuholzen.

Widerstand regte sich auch aus anderen Fraktionen. Harald Nottmeyer (SPD) verwies auf die noch laufenden Bauarbeiten an der Sportpark-Schule sowie den bevorstehenden Ausbau des Hatrium-Komplexes: „Wäre es nicht sinnvoller, all diese Bauarbeiten erstmal abzuwarten? Dabei geht doch immer einiges an Botanik kaputt.“ Franz Felzmann (CSU) verwies darauf, dass es das Eschentriebsterben in ganz Unterhaching gebe. Als konkretes Beispiel nannte er die Zugspitzstraße: „Das Grün erneuert sich immer wieder von selbst. Dies mag nicht immer schön aussehen, ist aber schon okay.“ Würde man einen Kahlschlag vorm Fußballstadion durchziehen, „dann dauert es Jahre, bis es dort wieder vernünftig ausschaut“. Felzmanns Forderung lautete: „Statt Radikallösung wollen wir eine minimalinvasive Operation.“

Daraufhin stellte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) den angedachten Komplettaustausch der Begrünung zurück: „Wir versuchen es 2024 mit Pflege- statt Erneuerungsmaßnahmen. Die Kreativität im Detail überlasse ich unserem Baubetriebshof.“ Für diesen Kompromiss votierte der Bauausschuss einstimmig.