Freunde von Krebskranken mit rührender Geste - so geht es dem 21-Jährigen heute

Mit einer starken Solidaritätsaktion halfen seine Freunde Phillip Westermair in Unterhaching, der an Krebs erkrankt war. Doch wie geht es dem 21-Jährigen mittlerweile?

Update vom 30.10.2018:

Ein halbes Jahr ist seit der Glatzen-Aktion vergangen. Heute kann der 22-Jährige endlich sagen: „Mir geht es gut, ich habe keine Beschwerden mehr.“ Im September war die Chemotherapie überstanden, die letzten Nachuntersuchungen fielen gut aus. Seit Oktober kann Philipp Westermair auch endlich wieder arbeiten. Geheilt ist er noch nicht, das kann man erst nach fünf Jahren sagen. Fest steht aber: Die Familie und Freunde werden weiterhin fest zusammenhalten. Philipps Bruder Benedikt sagt lächelnd: „Es freut uns, dass ihm das Bier wieder schmeckt.“

21-Jähriger ist an Krebs erkrankt - Freunde mit rührender Geste

Unser Artikel vom 04.07.2018:

Jeden Tag hat Benedikt Westermair ein freundliches Lächeln für seine Kunden in seinem kleinen Schreibwarenladen am Fasanenpark in Unterhaching. Doch in letzter Zeit ist den Leuten aufgefallen, dass der 24-Jährige stiller war als sonst – und diese Woche trug er plötzlich eine Glatze. Stammkundin Manuela G. fragte ihn: „Na, neue Frisur?“ Da erzählte er ihr seine traurige Geschichte: Sein kleiner Bruder Philipp (21) hat Krebs. Weil ihm wegen der Chemotherapie die Haare ausfallen, ließ auch er sich eine Glatze scheren – und zehn Freunde und Verwandte gleich mit! Manuela G. ist gerührt: „Als er mir das erzählte, waren seine Augen nass. Man merkte ihm die Emotionen und die Liebe an.“ Sie findet: „Das sind wirkliche Helden!“ Benedikt aber winkt ab: „Das sind nur Haare. Wir würden für Philipp alles tun.“ Im Oktober vergangenen Jahres hatte für die Familie aus Siegertsbrunn der Albtraum begonnen. Landmaschinentechniker Philipp Westermair, der später einmal den elterlichen Bauernhof übernehmen will, hat eine Schwellung am Hoden entdeckt. Der Urologe stellt fest: Es ist Krebs. Im November wird der 21-Jährige operiert. „Bei der ersten Untersuchung danach waren die Tumor-Marker in Ordnung“, erzählt Benedikt Westermair. „Dann aber kam raus: Die Lymphknoten sind befallen.“

Der 21-jährige Phillipp ist tapfer

Nun hat Philipps mehrwöchige Therapie begonnen. Drei Chemo-Zyklen im Rechts der Isar, gerade hat er den ersten überstanden. Der 21-Jährige ist tapfer – und trotzdem unglücklich. Zuerst war ihm übel, nun kann er sich die Haare büschelweise vom Kopf ziehen. Besonders unerträglich für den jungen Siegertsbrunner: Weil sein Immunsystem geschwächt ist, soll er möglichst nicht unter Leute gehen. Auch das Leonhardifest, das seine Spezln vom Burschenverein Einigkeit Siegertsbrunn jedes Jahr organisieren, fällt nun flach für ihn. Sein Bruder Benedikt sagt zur tz: „Für mich war sofort klar, wir müssen Philipp helfen. Die Haare abzurasieren ist das Geringste, was wir für ihn tun können.“ Acht Freunde vom Burschenverein kommen zur Solidaritäts-Scher-Aktion, auch der jüngste Bruder Frederik (18) macht mit. Der Papa der drei Brüder kommt zufällig gerade vom Friseur heim. Als der 55-Jährige die Glatzen sieht, macht auch er spontan kurzen Prozess mit seinen Haaren. Manche Kunden schauen Benedikt Westermair seitdem schief an im Laden. „Aber das ist mir egal. Die Familie geht vor. Und wenn die Leute unsere Geschichte kennen, ist der Zuspruch sehr groß.“ Philipp Westermair ist gerührt: „Daran sieht man, dass man gute Freunde hat.“ Der Rückhalt seiner Spezln und Familie hat ihn sehr beeindruckt: „Ich bin echt stolz auf sie!“ Nun hoffen alle nur noch, dass der Albtraum bald zu Ende ist. Benedikt Westermair: „Krebs ist heimtückisch. Es besteht immer die Möglichkeit, dass er wiederkommt. Aber Philipps Chancen stehen gut.“ Die tz wünscht von Herzen alles Gute!

Andrea Stinglwagner