„Wir regen uns meist über Kleinigkeiten auf“: So hat der „Bufdi“-Dienst Xavers Leben verändert

Der Einblick in die soziale Arbeit hat Xaver Wochermaiers Sicht auf die Dinge verändert. © Arbeiterwohlfahrt

Nach dem Schulabschluss wusste Xaver Wochermaier (17) eigentlich nur, was er nicht wollte: noch länger zur Schule gehen. Er wagte als „Bufdi“ im Sozialdienst des Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt München (AWO) seinen ersten Schritt in die Arbeitswelt.

Landkreis - „Ich kann mich noch genau an den ersten Tag erinnern. Es war ein Freitag“, sagt Xaver Wochermaier. der aus Herrsching stammt. Vor einem Jahr hatte sein Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) beim AWO-Kreisverband begonnen. Mit einem Kaffee, einem langen Gespräch und dem Besuch einer AWO-Klawotte. „Ein super erster Tag“, sagt Xaver. Dabei hatte er schon ein bisschen Respekt vor diesem Sprung ins kalte Wasser.

Er fühlt sich schnell zu Hause

Nach dem Schulabschluss hatte der damals 16-Jährige keinen wirklichen Plan, wie es weitergehen sollte. Dann wurde im Gespräch mit der Tante die Idee geboren, doch erst einmal ein Jahr beim Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren und sich in dieser Zeit in aller Ruhe Gedanken über die Zukunft zu machen.

Ein paar Klicks im Netz und schon war Xaver im Bild. Seine Wahl fiel schließlich auf den AWO-Kreisverband München-Land, eine Wahl, die er nicht bereuen sollte. Xaver fühlte sich in dem Verband schnell zu Hause. Er hat mit angepackt bei der Organisation von Veranstaltungen, hat tatkräftig mitgeholfen bei Umzug und Renovierung und erhielt einen tiefen Einblick in die soziale Arbeit, die der Verband leistet.

Prägende Eindrücke in der Obdachlosenunterkunft

„Das vergesse ich nicht, wie ich zum ersten Mal in einer Obdachlosenunterkunft gestanden bin“, sagt Xaver. Als Teenager, aufgewachsen in einer Familie, die für alles sorgt, war Obdachlosigkeit etwas, was nicht zu seiner Welt gehörte. „Es war eine wahnsinnig starke Erfahrung, zu sehen, was in einer reichen Stadt wie München los ist“, sagt er. Erst dann habe er seine Privilegien richtig einschätzen können, habe er gemerkt, wie gut es ihm gehe. „Es sind doch Kleinigkeiten, über die wir uns aufregen.“

Erstes eigenes Geld verdient

Mit seiner Arbeit als Bufdi hat er auch sein erstes Geld verdient. Noch eine wichtige Erfahrung, die er nicht missen möchte: „Ich hatte zum ersten Mal ein eigenes Konto. Und ich schaue auf dieses Konto, und da ist wirklich Geld drauf. Ich habe gearbeitet und kann mir etwas leisten. Ein gutes Gefühl.“ Der Löwenanteil ging für den Führerschein drauf, auf den Xaver mächtig stolz ist.

Schade findet er nur, dass die Seminartage, die während des Bundesfreiwilligendienstes regelmäßig stattfinden, wegen Corona nur online angeboten wurden. „Das letzte Seminar im Juni fand in Präsenz statt. Da habe ich erst gemerkt, wie schade es ist, dass ich die anderen Bufdis erst jetzt kennengelernt habe.“

Berufswunsch steht fest

Klar habe es auch mal Tage gegeben, an denen die Arbeit keine reine Freude war, gibt Xaver offen zu. Aber im Großen und Ganzen habe er Spaß gehabt und viel gelernt. Deshalb könne er den Bundesfreiwilligendienst nur empfehlen. Und die Frage, wie es weitergehen soll, ist auch geklärt: „Ich lerne ein Handwerk. Ich will Zimmerer werden. Fachkräfte sind am Markt gefragt. Und wenn ich Lust habe, kann ich immer noch studieren.“