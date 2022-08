Wegen akuter Personalnot: Kreis-Grüne fordern mehr Lohn für Busfahrer

Übertarifliche Zahlungen vor

Von Charlotte Borst schließen

Wegen akuten Personalmangels müssen manche Regionalbuslinien im Landkreis inzwischen im Notbetrieb fahren. Die Kreis-Grünen fordern jetzt mehr Lohn für Busfahrer, um die Situation zu entschärfen.

Landkreis – Der Landkreis unterstützt die Busunternehmern finanziell wegen der erhöhten Sprit- und Strompreisen. Aber nicht nur die Kosten für Diesel belasten die Branche. Akuter Fachkräftemangel führt dazu, dass Fahrten ausfallen. In Poing (Kreis Ebersberg) ist sogar die komplette Buslinie 468 wegen Personalmangels vorübergehend eingestellt worden. Das sei aber bislang die einzige Linie, die eingestellt wurde, sagt MVV-Pressesprecherin Franziska Hartmann. Im Landkreis München sind für vier Buslinien Notfallpläne umgesetzt worden. Bei fünf weiteren Regionalbuslinien zeichnet sich laut Landratsamt ab, dass ein Notfallplan mit verminderten Fahrtenangebot notwendig wird.

Antrag zu übertariflichen Zahlungen

Doch wie kann man dem Personalmangel entgegenwirken? Reicht das derzeitige Tarifniveau, um Busfahrer langfristig im Raum München zu halten? Könnte der Landkreis in seinen nächsten Ausschreibungen übertarifliche Leistungen anbieten? Der Fraktionschef der Grünen im Kreistag, Christoph Nadler, und Grünen-Landtagsabgeordneter und Kreisrat Markus Büchler beantragen, dass in einer der nächsten Sitzungen des Mobilitätsausschusses der Dialog mit Vertretern des MVV, Busunternehmern und der Gewerkschaft gesucht wird. Die Gäste sollen mit den Kreisräten beraten, wie das Busangebot und die geplante Angebotsausweitung umsetzbar sind angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels.

In anderen Regionen mehr Lohn bei niedrigeren Lebenshaltungskosten

„Die vom Landkreis beauftragten Busunternehmen akquirieren mit enormen Anstrengungen im nahen und weiten Ausland, tragen die Kosten für den Erwerb der Führerscheine, organisieren Deutschkurse und investieren in bezahlbaren Wohnraum“, schreiben die Grünen in einer Presseerklärung: „Dennoch verlieren sie immer häufiger Arbeitskräfte, oftmals nach kurzer Zeit, weil diese in Regensburg, Würzburg, Österreich, in Ostdeutschland oder auch bei der MVG netto mehr Lohn für dieselbe Tätigkeit bei niedrigeren Lebenshaltungskosten bekommen“, stellen Nadler und Büchler fest.

Auch die Stadt München zahlt mehr

Andernorts, und auch in der Stadt München, würde schon mehr gezahlt als im Raum München: „In anderen Regionen gelten teils andere Tarifverträge oder es wird seitens der Aufgabenträger übertariflich bezahlt, zum Beispiel zwei oder drei Euro pro Stunde über dem Tarif des Landesverbands bayerischer Omnibusunternehmen.“ Der Landkreis sollte Möglichkeiten und Kosten untersuchen und auf eine möglichst einheitliche Vorgehensweise im MVV-Gebiet hinwirken.