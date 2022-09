Nach Fusion mit Taufkirchen: Neustart für die Nachbarschaftshilfe

Unterhachinger Geschäftsstelle hat neue Öffnungszeiten

Die Unterhachinger versprechen sich viel von der Fusion der Nachbarschaftshilfen. Denn sie profitieren von dem großen Angebot, das die große Schwester in Taufkirchen zu bieten hat.

Unterhaching – Heuer im Juni haben die Mitgliederversammlungen der Nachbarschaftshilfen Taufkirchen und Unterhaching die Fusion beider sozialen Einrichtungen beschlossen. Seit 1. September firmiert man unter dem Namen Nachbarschaftshilfe (NBH) Taufkirchen Unterhaching. Die Neueröffnung der Geschäftsstelle am Hofmarkweg 6 in Unterhaching hat nun deutlich aufgezeigt, warum sich der Zusammenschluss der größten Nachbarschaftshilfe im Landkreis mit der kleinsten für die Unterhachinger lohnt: Wie schon seit fünf Jahrzehnten in Taufkirchen sollen nun auch in Unterhaching die sozialen Angebote und Dienstleistungen nach Bedarf ausgebaut werden.

Öffnungszeiten fast verdreifacht

So wird die Geschäftsstelle ab sofort nicht mehr nur einmal in der Woche wenige Stunden geöffnet sein, die Bürger können sich dort nun immer dienstags und donnerstags von 10 bis 15 Uhr über die NBH-Angebote informieren und beraten lassen. „Damit haben wir die Öffnungszeiten in Unterhaching fast verdreifacht“, sagt die Taufkirchner Vereinsvorsitzende Gabriele Eggers. Langfristig ist das Ziel, die Geschäftsstelle in Unterhaching täglich zu öffnen.

Spielkreis wiederbelebt

Zudem hat man laut NBH-Geschäftsführerin Andrea Schatz den Spielkreis in Unterhaching wiederbelebt. Kleine Kinder im Alter zwischen 18 Monaten und drei Jahren können dienstags und donnerstags zwischen 9 und 11.30 Uhr im Gemeindezentrum der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde an der Liebigstraße Gleichaltrige kennenlernen und spielen. Auch die einst in Unterhaching beliebten Basare in der Hachinga Halle sollen in Zukunft wieder einen festen Platz im Jahreskalender haben. Weiterer Schwerpunkt soll laut Schatz das Angebot von haushaltsnahen Dienstleistungen in Unterhaching sein. Überhaupt will man nach und nach Angebote, die es bereits in Taufkirchen gibt, nach und nach auch auf Unterhaching ausweiten.

Auf Mithilfe angewiesen

Dabei sei man aber auf die Mithilfe engagierter Unterhachinger angewiesen, betont Schatz. Denn bei aller professioneller Führung, die die Taufkirchner Seite mit ihrem hauptamtlichen Personal mitbringt, werde auch in Unterhaching die Arbeit der Ehrenamtlichen unersetzlich bleiben. „Wir werden getragen vom bürgerlichen Engagement“, betont Schatz. Das habe bereits vor der Fusion beide Nachbarschaftshilfen ausgezeichnet.

Nächstes Jahr wird Vorstand neu gewählt

Rechtlich gesehen, ist der Zusammenschluss übrigens noch nicht abgeschlossen. Die offizielle Eintragung ins Vereinsregister stehe noch aus, wie Ottmar Lobinger, der Noch-Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Unterhaching, erläutert. Im kommenden Jahr wird dann auf einer gemeinsamen Mitgliederversammlung der Vorstand neu gewählt. Dabei soll die Führungsriege erweitert werden, um beiden Gemeinden auch personell Rechnung zu tragen.