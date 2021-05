Rostock-Fans randalieren auf der Autobahn

Nach Sieg in Unterhaching: Anhänger stoppen Mannschaftsbus und veranstalten wilde Feier

von Martin Becker schließen

Außer Rand und Band waren Fußballfans von Hansa Rockstock nach dem 1:0-Sieg in Unterhaching: Erst wollten sie das Stadion stürmen, später blockierten sie die Autobahn.

Unterhaching – Wegen der Corona-Pandemie finden Fußballspiele derzeit ja ohne Zuschauer statt. Das hat mehrere Hundert Fans von Hansa Rostock nicht davon abgehalten, am Samstag ihre Mannschaft zum Drittliga-Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching zu begleiten. Ins Stadion durften die Rostocker Fans nicht trotz des Versuchs, gewaltsam einzudringen, aber vom Parkplatz aus feuerten sie lautstark ihr Team an.

+ Wegen der Corona-Regeln dürfen keine Zuschauer ins Stadion – die Polizei hält die Fans von Hansa Rostock vor der Unterhachinger Gegentribüne im Zaum. © Robert Brouczek

Weil Hansa Rostock die Begegnung 1:0 gewann, damit vorerst die Tabellenspitze eroberte und vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga steht, sorgten die Fans im Überschwang für ein gefährliches Nachspiel und lösten einen Großeinsatz der Polizei auf der Autobahn aus.

Nach dem Spiel im Unterhachinger Sportpark begleitete ein Teil des Fanpulks den Rostocker Mannschaftsbus in rund 30 Pkw und Kleinbussen auf der Heimreise. Gegen 17.45 Uhr, so meldet es das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, kam es dann auf der A 9 am Autobahndreieck Holledau zum tumultartigen Eklat in Form einer wilden Siegesfeier mitten auf der Autobahn.

Fans stoppen Mannschaftsbus mitten auf der A9

Die Rostocker Fans verlangsamten ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand, blockierten alle drei Fahrspuren der A 9 und brachten den Mannschaftsbus des FC Hansa zum Stehen. Laut Polizei verließen einige teils alkoholisierte Fans ihre Fahrzeuge, jubelten den Fußballprofis im offiziellen Teambus zu, schwenkten Fahnen und´zündeten pyrotechnische Gegenstände wie Begalos. Die Blockade der Autobahn dauerte mehrere Minuten, ein Großufgebot der Polizei mit über 200 Einsatzkräften konnte die Situation aber zügig unter Kontrolle bringen. Dennoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 9. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen gab es weder Personen- noch Sachschäden.

+ Nach der Autobahn-Blockade werden die Rostocker Fans in Ingolstadt kontrolliert und angezeigt. © dpa

Während der Rostocker Mannschaftsbus weiterfahren durfte, identifizierte die Polizei mehrere beteiligte Fan-Fahrzeuge, lotste diese zur Anschlusstelle Ingolstadt-Nord und führte dort eine Kontrolle durch. Hierbei wurden die Personalien von 17 Personen ermittelt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden gegen die Tatverdächtigen jeweils Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Landfriedensbruchs eingeleitet. Zudem konnten Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie das Infektionsschutz- und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Die kontrollierten Personen durften anschließend ihre Heimreise fortsetzen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall auf der Autobahn machen können oder Kraftfahrer, deren Fahrzeuge beschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Tel. 08 41 /93 43 44 10 in Verbindung zu setzen.

In Unterhaching wollen Hansa-Fans das Stadion stürmen

Auch in Unterhaching hatte die Polizei zuvor schon allerhand zu tun. Nach dem Schlusspfiff brannten die Hansa-Fans Pyrotechnik ab und versuchten, mit Gewalt ins Stadion einzudringen, indem sie ein Tor aufdrücken wollten und Zäune bestiegen. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten mussten Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen, um den Bereich zu sichern. Im Pressebericht des Polizeipräsidiums München heißt es, die Beamten wurden mit Flaschen beworfen und auch mit Fußtritten angegriffen; zwei Polizeibeamte erlitten Verletzungen, waren aber weiterhin dienstfähig. Nach dieser Auseinandersetzung nahm die Polizei einen ein 17-Jährigen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte fest, der die Beamten mehrfach mit sittlich herabwürdigenden Äußerungen beleidigt hatte; der Randalierer wurde später auf freien Fuß gesetzt Zu den Vorfällen in Unterhaching ermittelt nun die Münchner Kriminalpolizei.